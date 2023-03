Seiska: Tiina Jylhä vietiin ambulanssilla sairaalaan

Lehden mukaan Jylhä-Valkonen sai sairauskohtauksen.

YRITTÄJÄ Tiina Jylhä-Valkonen, 60, vietiin sunnuntaina ambulanssilla sairaalaan, uutisoi Seiska.

Puoliso Tapani Valkonen vahvistaa asian lehdelle.

– Sen voin varmistaa, että Tiina on sairaalassa, mutta muuten en halua kommentoida asiaa sen suuremmin, Valkonen sanoi.

Seiskan mukaan Jylhä-Valkonen joutui sairaalaan saatuaan sairauskohtauksen.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Valkosta kommentoimaan tapahtunutta.

Jylhä-Valkonen tuli aikanaan tunnetuksi pornolehti Hustlerin pr-päällikkönä ja perustettuaan Suomen ensimmäisen seuralaispalvelun Escort Servicen.

Kauneusalalle Jylhä siirtyi ennen vuosituhanteen vaihdetta aluksi konsulttina ja sittemmin yrittäjänä. Hän perusti The Look -klinikan 1990-luvun lopulla.

Viime vuosina Jylhä ja hänen puolisonsa ovat joutuneet monenlaisiin vaikeuksiin lain kanssa.

Maaliskuussa Yle kertoi MOT-ohjelmassaan kymmenien kauneusklinikan asiakkaiden kannelleen klinikasta.

Ylen mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on saanut The Lookista lähes 40 valitusta kolmen viime vuoden aikana. Ylen selvityksen mukaan kaava on pitkälti sama: asiakas maksaa leikkauksen, leikkaus perutaan viime hetkellä ja rahoja ei palauteta ilman taistelua.