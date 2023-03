Prinsessa Catherine julkaisi lämpimän äitienpäiväkuvan – somessa hämmästeltiin yhtä seikkaa

Kuvasta puuttuu yksi perheenjäsen.

Britanniassa on vietetty sunnuntaina 19. maaliskuuta äitienpäivää. Juhlapäivä on huomioitu myös brittihovissa, sillä Walesin prinsessa Catherine julkaisi lämminhenkisen kuvan lastensa kanssa ja toivotti sen kera hyvää äitienpäivää muille perheille. Julkaisussa on toinenkin kuva, jossa Catherine pitelee kuopusta sylissään.

– Hyvää äitienpäivää meidän perheeltämme teille, perhe toivottaa Instagramissa.

Kuvassa Catherine poseeraa yhdessä lastensa prinssi Georgen, 9, prinsessa Charlotten, 7, ja prinssi Louisin, 4, kanssa istuen puun oksalla. Lasten isää prinssi Williamia ei kuvassa nähdä.

Seuraajat ovat jättäneet kuvan kommenttikenttään monia tervehdyksiä ja toivotuksia.

– Hyvää äitienpäivää sinulle, Catherine. Kuvista näkee selvästi, miten upea ja omistautunut äiti olet.

– Niin kaunis potretti!

– Niin kaunis perhe! Olette niin onnekkaita, kun teillä on toisenne. Hyvää äitienpäivää sinulle ja uskomattomille lapsillesi, seuraajat toivottavat.

Osa seuraajista on pistänyt merkille Williamin puuttumisen kuvasta.

– Ei isää? eräs kyselee.

– Tänään on kyse pelkästään äideistä, kysymykseen vastataan.

– Se on kirjaimellisesti äitienpäiväkuva, toinen jatkaa.

– Jos pysyt linjoilla tarpeeksi kauan, he julkaisevat kuvan prinssi Williamista isänpäivänä, yksi uskoo.