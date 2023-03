Lotta Hintsan rinnoista leikattiin kyhmyjä – kertoo nyt MTV:lle tilanteestaan

Hintsa kertoo saaneensa leikattujen kyhmyjen näytetulokset eilen perjantaina.

Entinen Miss Suomi, nykyinen vuorikiipeilijä Lotta Hintsa, 34, kävi maaliskuun alussa leikkauksessa, jossa hänen rinnoistaan poistettiin kyhmyjä.

Hintsa kirjoitti helmikuussa tulevasta leikkauksesta Instagram-tilillään. Tuolloin hän kertoi ajatuksiaan tulevasta leikkauksesta ja toipumisajasta.

– Totta puhuakseni, se on hieman pelottavaa. Kyllä, leikkaus itsessään, mutta erityisesti aika sen jälkeen, vuorikiipeilijä kirjoitti.

– Minulla on ollut isoja, elämää muuttavia tapahtumia lähiaikoina, joten hidastaminen varmasti pakottaa minut kohtaamaan tunteet, jotka olen painanut toistaiseksi syrjään. Mutta ehkä se on juuri sitä, mitä tarvitsen nyt? hän jatkoi.

HINTSA kertoo MTV Uutisille saaneensa rinnoistaan leikattujen kyhmyjen näytetulokset perjantaina.

– Ne olivat hyvälaatuisia. Poistettiin maaliskuun alussa aika isossa leikkauksessa. Olin nukutuksessa.

Hintsa kertoo löytäneensä ensimmäiset kyhmyt rinnoistaan viime kesänä.

– Yksi niistä kasvoi kovaa vauhtia. Se kasvoi viidessä kuukaudessa herneen kokoisesta oliiviin kokoiseksi. Siinä mielessä vähän huolestuttavaa, Hintsa kertoo MTV:lle.

MISSIURANSA jälkeen vuorikiipeilijäksi ryhtynyt Lotta Hintsa on valloittanut useita tunnettuja vuorenhuippuja, kuten Ranskan ja Italian korkeimmat vuoret Mont Blancin (4 811 m) ja Gran Pradison (4 061 m) sekä Tansanian Kilimanjaron (5 895 m). Nyt toistamiseen valloitettu Argentiinan Aconcagua on 6 962 metriä korkea.

Hintsa, 33, seurustelee vuorikiipeilyvalmentajansa Don Bowien, 52, kanssa.

– Donissa näkyy se elämänkokemus ja kypsyys, joka tulee vain elämällä. Vaikka väittäisin, että itseltänikin elämänkokemusta löytyy, kyllä Don on joutunut käymään aikamoisia prosesseja elämässään läpi. Ne ovat tuoneet hänelle ymmärrystä, josta itsekin opin. Olen saanut syvempää perspektiiviä moniin omiin ajatuksiini, Hintsa on kertonut suhteestaan Me Naisille.

– Toisaalta ikäeron huomaa myös siinä, mistä leffoista tai esiintyjistä hän puhuu. Ne eivät välttämättä ole meillä ihan samoja, Hintsa jatkoi.