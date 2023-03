Jurassic Park -näyttelijä Sam Neill sairastui verisyöpään

Sam Neill, 75, kertoi sairastumisestaan verisyöpään elämäkertakirjassaan.

Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill kertoo omaelämäkertakirjassaan Did I Ever Tell You This? sairastuneensa verisyöpään. Asiasta uutisoi The Guardian.

Neill havaitsi turvonneet rauhaset, kun hän oli tekemässä PR-kiertuetta Jurassic World Dominion -elokuvaan viime vuoden maaliskuussa. Pian kiertueen jälkeen hänellä diagnosoitiin angioimmunoblastinen T-solulymfooma eli verisyöpä.

Neillia hoidettiin ensin perinteisellä kemoterapialla, joka ei tuottanut tulosta. Neill sai uudenlaista kemoterapialääkitystä.

Uudenlainen lääkitys onnistui tuhoamaan syöpäsolut. Hän on nyt parantunut syövästä, mutta hän tarvitsee lääkitystä loppuelämänsä ajan.

– En voi väittää, etteikö viime vuoteen olisi mahtunut hyvin synkkiä hetkiä. Mutta nuo synkät hetket heijastavat valoa suurenmoiseen helpotuksen tunteeseen ja ne saavat minut kiitolliseksi jokaisesta päivästä ja äärettömän kiitolliseksi kaikista ystävistäni, Neill sanoi The Guardianin haastattelussa.

Sam Neillin vastanäyttelijä Jurassic Park-elokuvasarjassa on Laura Dern.

Monipuolisen, yli 50 vuotta kestäneen näyttelijänuran tehnyt Sam Neill tunnetaan etenkin Jurassic Park-elokuvista. Lisäksi hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Punaisen lokakuun metsästys (1990) ja Piano (1993).