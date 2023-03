Venäjämielisillä lausunnoillaan hämmentäneen Roger Watersin keikkoja peruttiin nyt Saksassa – syynä antisemitismi

Pink Floyd -yhtyeestä tutun Roger Watersin viimeaikaiset puheet ovat herättäneet suurta raivoa ympäri maailmaa niin poliitikkojen kuin somekäyttäjien keskuudessa.

Muusikko Roger Watersin kaksi Saksan-keikkaa on peruttu. Miehen oli tarkoitus konsertoida Münchenissä 21. toukokuuta ja Frankfurtissa 23. toukokuuta.

Frankfurtin kaupunginvaltuusto ilmoitti kuitenkin, että Waters ei ole tervetullut esiintymään kaupunkiin, sillä ”hän on yksi maailman tunnetuimmista antisemitisteistä”.

Waters ei päätöksestä pitänyt, vaan aikoo hakea itselleen oikeutta tuomioistuimesta.

– Herra Waters on ohjeistanut asianajajaansa tekemään kaikkensa, että tällainen epäreilu päätös kumotaan, Mark Fenwick Managementin edustaja kertoo Classic Rock -sivuston mukaan.

– Päätös on vakava rikkomus sananvapautta kohtaan, hän jatkaa.

Lue lisää: Pink Floydista tuttu muusikko lähetti kritisoivan kirjeen Ukrainan presidentin vaimolle – lopputuloksena konserttien peruminen

LEGENDAARISEN Pink Floyd -yhtyeen perustajajäsen on viime aikoina sanonut aristelematta oman näkemyksensä Ukrainan sotaan liittyen.

Waters on esimerkiksi kritisoinut erityisesti USA:n hallintoa siitä, että Ukrainaan lähetetään aseita. Waters on myös väittänyt, että Ukrainan sota olisi Naton laajentumisen syytä.

Waters on mennyt niinkin pitkälle poliittisten mielipiteidensä kanssa, että on esittänyt niitä meneillään olevan This Is Not a Drill -kiertueensa aikana. Kyseisen kiertueen taustavideoissa on esimerkiksi julistettu Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin sotarikolliseksi Ukrainan sotaan vedoten.

– Hän lietsoo sotaa Ukrainassa. Se on valtava rikos. Miksi Yhdysvallat ei rohkaise [Ukrainan presidenttiä Volodymyr] Zelenskiyä neuvottelemaan ja kyseenalaistamaan tämän hirvittävän sodan tarpeellisuutta? Waters perusteli asian CNN:n haastattelussa.

Waters puhui hiljattain myös YK:n turvallisuusneuvostossa Venäjän kutsumana.

Hieman yllättäen Waters sanoi Venäjän hyökkäyksen olevan laiton. Tämän jälkeen Waters alkoi kuitenkin selittää, miten Venäjää oli provosoitu.