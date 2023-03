Michael Monroe paljastaa vihdoin, palaako Hanoi Rocks

Michael Monroen mukaan Hanoi Rocksin viime syksyn esiintyminen 40 vuoden tauon jälkeen alkuperäisessä kokoonpanossa jää ainutkertaiseksi. 1980-luvun tunnelmiin Monroe on kuitenkin palannut epäonnistuneena pitämänsä levyn uudelleenmiksauksen kanssa.

Enteileekö uusvanha levyjulkaisu Oriental Beat legendaarisen Hanoi Rocks -yhtyeen comebackia?

Sitä on toivottu viime syksyn jälkeen, kun Hanoi Rocksin alkuperäiskokoonpano esiintyi 40 vuoden tauon jälkeen solisti Michael Monroen 60-vuotissyntymäpäiväkonsertissa Helsingin jäähallissa. Siellä nähtiin ja kuultiin, että jatkuvasti aktiivisten Monroen, basisti Sami Yaffan ja kitaristi Andy McCoyn lisäksi myös lähinnä muissa hommissa viime vuosina vaikuttaneet kitaristi Nasty Suicide ja ruotsalaisrumpali Gyp Casino ovat yhä kovassa soittokunnossa.

Paluuta on toivottu varsinkin sen jälkeen, kun Andy McCoyn haastattelusta japanilaislehteen levisi viime syksynä uutinen, jonka saattoi käsittää lupaukseksi lisäkeikoista.

Michael Monroe kommentoi asiaa nyt IS:lle yksiselitteisesti.

– Mitään ei ole sovittu. Viime syksyn keikka oli ainutkertainen tapahtuma, hän sanoo.

Hän myös vitsailee Andy McCoyn IS:n 60-vuotishaastattelun kommentilla, jonka mukaan jos bändi ei päätä nyt palata, ”te joudutte ehkä venaamaan taas 40 vuotta”.

– Mitä me silloin ollaan? Satavuotiaita! Onko spagaateista sitten tullut spagettia?

Hanoi Rocks vuonna 1981.

MONROE ei siis lupaa Hanoi Rocksin paluuta. Miksi lupaisikaan, sillä hänen nimeään kantava yhtye nauttii kansainvälistä suosiota. Monroe, vanha Hanoi Rocks kaveri Yaffa sekä englantilainen kitaristi Rich Jones, yhdysvaltalainen kitaristi Steve Conte ja ruotsalaisrumpali Karl Rockfist ovat soittaneet yhdessä vuosien ajan samalla kokoonpanolla. Tänä keväänä he tekivät jo Britannian-kiertueen, parhaillaan bändi keikkailee Suomessa.

Silti on ajankohtaista puhua Hanoi Rocksista. Bändistä, joka teki tunnetuksi Monroen ja Yaffan – ja on yhä yksi suomalaisen rockhistorian merkittävimmistä yhtyeistä. Hanoi Rocksin edelleen kestävästä kulttimaineesta kertoo se, että kun viime syksynä levisi sana bändin esiintymisestä Monroen synttärikeikalla, Helsinkiin matkusti faneja niin Japanista kuin Yhdysvalloistakin.

Ajankohtaista on se, että Hanoi Rocksin aikanaan vuonna 1982 julkaisema yhtyeen toinen albumi Oriental Beat julkaistiin uudelleen perjantaina 17. maaliskuuta 2023.

– Vihdoinkin levy kuulostaa siltä, miltä sen pitääkin, Monroe sanoo – ja vitsailee jälleen:

– Harvan levyn tekeminen on kestänyt 40 vuotta, mutta nyt se on valmis!

Hanoi Rocks juhlakeikallaan Helsingissä vuonna 2022.

PIELEEN MENI aikanaan Oriental Beatin tekeminen yhtyeen jäsenten mielestä miksausvaiheessa.

Alle parikymppiset Hanoi Rocksin jäsenet viettivät rokkielämää kuumeisesti kaikilla mausteilla. He keikkailivat ja keikaroivat ja iloitsivat siitä, että pääsivät tekemään toista levyään Lontooseen.

Levyn miksaajaksi valikoitui muun muassa arvostetun Frank Zappan kanssa työskennellyt Pete Wooliscroft. Miksaaminen jäi hänen huolekseen.

Bändi luotti nimimieheen, mutta joutui pettymään.

– Oltiin jossain Suomessa keikalla, kun managerimme Seppo Vesterinen toi hotellihuoneeseen levysoittimen ja uunituoreen levyn. Kuunneltiin siinä sitä sitten ja todettiin, että ei tämä kyllä yhtään hyvältä kuulosta. Mutta asialle ei kuulemma voinut mitään, Monroe muistelee.

– Enää en kyllä jättäisi asiaa kesken. Vaatisin, että se tehdään kunnolla.

Miksi Oriental Beatin uusi versio on sitten merkittävä asia? Eivätkö bändit tee levyjä työkseen? Ja jotkut levyt onnistuvat, jotkut eivät.

Hanoi Rocksiin kohdistui suuria odotuksia jo 1980-luvulla. Bändi oli esikuva muun muassa Guns N`Rosesin ja Mötley Cruen kaltaisille amerikkalaisyhtyeille, joiden kaupallinen menestys oli Hanoi Rocksin hajoamisen jälkeen huomattavasti isompaa kuin Monroella ja kumppaneilla.

Syytä siihen, miksi Hanoi Rocksista tuli legendaarinen kulttibändi ja tähtien suosikki, mutta ei sellaista kaikkien tuntemaa nimeä kuin Guns N`Rosesista, on haettu muun muassa levyjen onnistumisesta.

– Oriental Beatillä oli hyviä biisejä, mutta järkyttävän huonon miksauksen takia ne kuulostivat levyllä vaisuilta, Monroe tunnustaa.

Michael Monroen mukaan Hanoi Rocks ei ole palaamassa yhteen.

JÄNNITYSKERTOMUS oli myös se, miten Oriental Beatin uusi versio toteutettiin. Siihenkin voi laskea kuluneen noin 30 vuotta.

– Guns N`Roses julkaisi 1990-luvun alussa omalla levymerkillään Hanoi Rocksin Euroopassa julkaistut albumit Jenkeissä ensimmäistä kertaa. Silloin halusimme, että Oriental Beat miksataan uudelleen tuota julkaisua varten. Sitten paljastuikin, että levyn alkuperäiset nauhoitukset oli lähetetty Saksaan uudelleen miksattaviksi eikä niitä eikä miksaajaakaan enää löytynyt mistään.

Muutama vuosi sitten Monroe sai kuitenkin vihjeen, että Universal-levy-yhtiön varastossa oli useita moninauhakoteloita, joissa lukee Hanoi Rocks.

– Pyysin Kimmo Valtasta (Universal Music Finlandin toimitusjohtaja) hankkimaan valokuvan nauhakoteloista: jos yhdessä niistä lukee Advision Studios, London, se tarkoittaa, että kyseessä ovat oikeat alkuperäiset Oriental Beat -levyn nauhoitukset. Levy äänitettiin Advision-studioilla Lontoossa.

Kuva tuli ja huojensi: kotelossa oli oikea teksti ja oikeat nauhat. Vihdoinkin Monroe pääsi työstämään Oriental Beatin sellaiseksi, miltä sen pitää hänen ja bändikaverien mielestä kuulostaakin. Miksaajaksi valittiin luottokaveri, Petri Majuri.

– Nyt kuuluu esimerkiksi se, miten hienosti Nasse ja Andy soittavat kitaroita. Siis todella hienosti. Alkuperäinen miksaaja ei ymmärtänyt meidän musiikkimme estetiikkaa lainkaan, Monroe sanoo mainitsematta Wooliscroftin nimeä haastattelussa kertaakaan.

Ja toden totta: jos alkuperäinen Oriental Beat potkii vaimeasti kuin sitä kuuntelisi pysäköidyn auton stereoista ikkunoiden läpi, uusi versio jyrää päälle niin kuin vaikuttavat rokkilevyt parhaimmillaan.

Olisiko yhtyeen läpimurto onnistunut 1980-luvulla paremmin, jos levy olisi kuulostanut tuolta jo silloin?

– Tämä menee tietysti jossittelun puolelle, mutta tuskin siitä ainakaan haittaa olisi ollut. Uskoisin, että huono miksaus hidasti bändin uraa noin vuoden tai parin verran, Monroe vastaa.

Michael Monroen ja Andy McCoyn yhteinen historia ulottuu vuosikymmenten taakse. Kuva viime vuoden juhlakeikalta.

1980-LUKU on tänä keväänä läsnä Michael Monroen elämässä muutenkin kuin uusvanhan levyjulkaisun kautta. Monroe esiintyy huhtikuussa Lontoon maineikkaassa Shepherd`s Bush Empiressä järjestettävässä Vive La Rock -gaalassa. Monroe itse palkittiin samassa gaalassa ”parhaana kansainvälisenä artistina” kuusi vuotta sitten. Nyt hän laulaa solistina Lords of the New Church -yhtyeessä, jonka kitaristi Brian James palkitaan ”punk-rockin pioneerina”.

Englantilaisamerikkalainen Lords of the New Church vaikutti 1980-luvulla ”punkin superbändinä”, Hanoi Rocksin aikalaisyhtyeenä, joka esiintyi Suomessakin useiden festivaalien pääesiintyjänä.

Monroella on kuitenkin henkilökohtaisempikin suhde bändiin: vuonna 1990 Pariisissa auton alle jäänyt ja sen jälkeen epäselvissä olosuhteissa kuollut Lords of the New Churchin solisti Stiv Bators oli 1980-luvun puolivälissä suomalaislaulajan kämppäkaveri.

– Kun Hanoi Rocks hajosi vuonna 1985 ja Stiv oli eronnut vaimostaan, muutin Stivin luokse asumaan Lontoossa. Päätettiin, että säästetään vuokrarahoista. Ja oli kivaa ja hienoa hengata yhdessä.

Andy McCoylla on tiettävästi yksi biologinen lapsi.

Kiinnostava fakta on, että Batorsin entinen puoliso Anastasia Maisoneuve muuttikin yhteen Hanoi Rocksin kitaristin Andy McCoyn kanssa. He menivät naimisiin ja saivat lapsen, McCoyn tiettävästi ainoan biologisen jälkeläisen Sebastian-pojan. Ja samaan aikaan Monroe siis asui McCoyn puolison eksän kanssa.

– Siihen aikaan vitsailtiin, että Hanoi Rocksin ja Lords of The New Churchin kesken vaihdellaan asusteita, kitaroita ja vaikka vaimoja. Ei mitään ongelmaa, hah!

McCoy erosi Maisoneuvesta vuonna 1989. Pian eron jälkeen nainen kuoli. McCoy raotti harvinaisella tavalla lapsiperhearkeaan vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassaan. Tuolloin hän kertoi Sebastian-poikansa syntyneen keskelle huumeiden täyttämää arkea.

Saattaa olla, että ilman Stiv Batorsin kannustusta myös Michael Monroen koko sooloura olisi muodostunut hyvin erilaiseksi.

– Stiv oli siihen aikaan ainoa ystäväni. Hän kannusti minua siihen, että teen alan tehdä biisejä itse, Monroe muistelee – Hanoi Rocksin musiikki on lähinnä Andy McCoyn nimissä.

Joten oli kunnia-asia suostua, kun Lords of the New Churchin elossa olevat jäsenet pyysivät Monroeta solistikseen yhden keikan ajaksi.

– Suostuin tietysti saman tien.

Michael Monroesta kertova dokumenttielokuva ilmestyy näillä näkymin syksyllä.

PALJON on Monroen pitkällä uralla tapahtunut – ja tapahtuu yhä.

Pete Eklundin vuosien ajan työstämä dokumenttielokuva Monroen elämästä tulee ensi-iltaan syksyllä. Siihen on haastateltu laulajan kanssa työskennelleitä ihmisiä Suomessa ja maailmalla, ääneen pääsevät muun muassa rocklegendat Alice Cooper, Slash, Little Steven, Joe Elliott ja Ian Hunter. Osa haastatteluista tehtiin New Yorkin-matkalla viime syksynä.

– En ollut käynyt vanhassa kotikaupungissani muutamaan vuoteen. Kävimme muun muassa entisen kotitaloni nurkilla. Alue oli muuttunut levottomammaksi sen jälkeen, kun Helvetin enkelien kerhotila oli muuttanut sieltä muualle. Muutenkin New Yorkissa on taas vaarallisempaa. Ei tehnyt yhtään mieli muuttaa takaisin.

