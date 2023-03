Tältä näyttävät prinsessa Catherine ja prinssi William The Crownin tulevalla kaudella

The Crownin kuudes ja viimeinen kausi julkaistaan vuonna 2024.

The Crownin viimeinen kausi on tuotannossa. Sitä on kuvattu prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen vanhassa opinahjossa St Andrew'sin yliopistossa, jossa pari myös tapasi.

Meg Bellamy näyttelee Catherinea ja Ed McVey Williamia.

Deadline-sivuston mukaan Bellamy, 19, haki Catherinen roolia avoimessa haussa, vaikka hänellä ei ole ammatillista kokemusta näyttelemisestä.

Myös 22-vuotiaalle McVeylle The Crown on ensimmäinen iso tuotanto, jossa hän on mukana.

Dominic West prinssi Charlesina ja Meg Bellamy Kate Middletonina.

Williamin ja Catherinen romanssi on yksi tulevan kauden pääteemoista. Samalla sarja tulee päätökseen.

Tuottaja Suzanne Mackie kertoi sarjan loppumisesta:

– Käsikirjoittaja Peter Morgan on sanonut hyvin selkeästi, ettei hän voi käsikirjoittaa sarjaa, ellei hänellä ole aikaa saada siihen oikeaa perspektiiviä.

– Hän on aina ollut sitä mieltä, että tapahtumista pitää olla kulunut vähintään kymmenen vuotta, jotta hän näkisi niiden historiallisen kontekstin ja todella ymmärtäisi niitä.

– En usko, että hän aikoo poiketa periaatteistaan. Me kaikki tunnemme nämä tarinat, mutta Peter kirjoittaa ne sarjaan todella loistavasti. Hän ymmärtää kaiken vivahteikkaasti, monimutkaisesti ja yllättävällä tavalla.