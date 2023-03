Gwyneth Paltrow kertoi rajusta ruokavaliostaan ja kohu oli valmis – ”Ei tuo ruokamäärä riitä kenellekään”

Hollywood-supertähti ei syö päivässä juuri mitään.

Näyttelijä Gwyneth Paltrow on vuosien varrella aiheuttanut kohua ajoittain kyseenalaisilla näkemyksillään ravitsemuksesta ja terveydestä.

Hiljattain näyttelijä kertoi The Art Of Being Well -podcastissa uusimmasta ruokavaliostaan. Podcastia siteeraa muun muassa Insider.

Tätä nykyä Paltrow vannoo pätkäpaaston nimeen. Tämä tarkoittaa sitä, että syöminen rajoitetaan vain tiettyyn osaan päivästä. Paltrow kertoo, ettei hän syö ennen keskipäivää mitään, vaan juo mustaa kahvia hillitäkseen nälkää sekä sellerimehua sitruunalla tai sitruunavettä.

Lounaaksi hän kertoo juovansa luulientä, eli nimensä mukaisesti haudutetuista luista tehtyä lientä. Illallisensa Paltrow syö suhteellisen varhain palatakseen paastojaksoon.

Sen hän kertoo noudattavan niin kutsuttua ”paleodieettiä” ja pitävän sisällään ”paljon vihanneksia”.

Paleoruokavaliossa pyritään syömään kivikautisen ihmisen tavoin. Ruokavalioon kuuluu lihaa, kalaa ja kananmunia sekä marjoja ja kasviksia, mutta palkokasveja, sokeria tai viljoja ei syödä.

Päivittäin hän kertoo pyrkivänsä liikkumaan vähintään tunnin.

Gwyneth Paltrown ruokavalioon ei ravitsemusterapeuttien mukaan kannata ryhtyä.

Kuten arvata saattaa, Paltrown ulostulo on haalinut mittavan määrän kritiikkiä.

Etenkin TikTok-sovelluksessa monet ovat kauhistelleet näyttelijän syömän ruuan vähäistä määrää. Tähän näkemykseen ainakin osittain yhtyvät myös ammattilaiset.

– En voi enkä halua diagnosoida ketään ilman, että tiedän kokonaisuudesta enemmän tai tunnen heidät paremmin, mutta kyllä tämä pahasti kuulostaa syömishäiriöiseltä käytökseltä. Ei tuo ruokamäärä riitä kenellekään, kauhistelee ravitsemusterapeutti Sammi Haber Brondo Buzzfeedille.

Jotkut ovat myös kantaneet huolta, että Paltrown kommentit voivat ajaa joitain hänen faneistaan seuraamaan hänen hyvinkin äärimmäistä ruokavaliotaan.

– Tämä ruokamäärä ei riitä ihmiselle, joka on 175cm pitkä. Älkää seuratko tai kuunnelko julkkiksia terveysasioissa, ravitsemusterapeutti Lauren Cadillac sanoo Daily Telegraphille.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun 50-vuotiaan Paltrown elintavat on nostettu tikunnokkaan.

Oscar-palkistusta roolistaan elokuvassa Rakastunut Shakespeare maailmanmaineeseen ponnistanut Paltrow vannoi aiemmin niin kutsutun keittodieetin nimeen. Siinä tarkoitus oli syödä erilaisia sosekeittoja ja juoda smoothieita tiettyihin kellonaikoihin. Tämän on tarkoitus vauhdittaa aineenvaihduntaa.

Lue lisää: Gwyneth Paltrown julkkisdieetillä suuret lupaukset: yhtä vaatekokoa pienemmäksi alle viikossa!

Kritiikkiä on myös haalinut Paltrown Goop-brändi, joka käytännössä markkinoi vaihtoehtoterapioita erinäisiin fyysisiin ja henkisiin vaivoihin. BBC:n mukaan Britannian terveydenhuollosta vastaava NHS on sättinyt Goopin päämajassa kuvatun The Goop Lab -Netflix-sarjan levittäneen jopa vaarallista misinformaatiota terveysasioista.

– Hänen brändinsä kauppaa psyykkisiä vampyyrisuojia, sanoo, että aurinkorasvaa ei kannata käyttää ja mainostaa paksusuolen vesipesua sekä kotikutoisia kahviperäruiskeita. Näissä kaikissa on mukana merkittäviä terveysriskejä, NHS-pomo Simon Stevens kommentoi.

Kohuista huolimatta Paltrown ura ei juurikaan ole hidastunut. Viime vuosina hänen merkittävin roolinsa on ollut Pepper Pottsin hahmo useassa Marvelin megaelokuvassa.