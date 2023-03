Cheekin ja Nylon Beatin sivuille ilmaantui outoa musiikkia – tästä on kyse

Artistien Spotify-sivulta löytyi perjantaiaamuna uutta musiikkia vuosien hiljaiselon jälkeen, mutta sen alkuperä vaikuttaa epäilyttävältä.

Räppäri Cheek eli Jare Tiihonen lopetti uransa huipulla vuonna 2018. Tänä aamuna artistin sivulle Spotify-suoratoistopalvelussa kuitenkin ilmaantui yhtäkkiä uutta musiikkia, joka ei kuulostanut laisinkaan Cheekiltä.

Profiiliin ilmaantunut kappale kantaa nimeä Cow. Siitä ei löytynyt esimerkiksi Cheekin levy-yhtiön tekijänoikeusmerkintöjä tai muuta vastaavaa, joka viittaisi siihen, että kyseessä on juurikin koko Suomelle tutun miehen kappale.

Cheek ei ollut myöskään ainoa. Samaan tapaan omituinen kappale ilmaantui 2000-luvun taitteessa vaikuttaneen Nylon Beat -popduon sivulle. Tämän kappaleen nimi oli Nylon Beat Boogie, eikä sekään vaikuta millään tavalla tutun yhtyeen tuotannolta, eikä siinäkään ole mukana Nylon Beatin levyjä julkaisseiden tahojen merkintöjä.

Tältä näytti Cheekin Spotify-sivulla tänä aamuna...

...ja tältä Nylon Beatin.

Ilta-Sanomat tavoitteli aamulla Cheekin levyjen julkaisusta vastanneen Warner Music Finlandin edustajaa tuloksetta. Virallista selitystä pulmalle ei siis ole saatavilla, mutta todennäköinen syy on helppo arvata.

Spotify-sovelluksessa kappaleet päätyvät artistisivuille niiden mukana kulkevan metadatan perusteella. Käytännössä kappaleeseen siis ”merkitään” mukaan artisti ja Spotifyn järjestelmät yhdistävät kappaleen ja sen esittäjän.

On kuitenkin mahdollista, että tämä tieto menee Spotifyn järjestelmässä sekaisin. Esimerkiksi kahden, samaa artistinimeä käyttävän muusikon tuotanto voi päätyä samalle artistisivulle teknisestä virheestä johtuen.

On myös mahdollista, että huijariartistit merkitsevät kappaleisiinsa mukaan muita artisteja, vaikka heillä ei olisi mitään tekemistä kappaleen kanssa. Tämän tarkoituksena on ujuttaa kappaleita mukaan esimerkiksi Spotifyn automaattisesti luomille soittolistoille ja juurikin artistisivuille toistokertojen toivossa.

Ongelma on niin yleinen, että Spotify ohjeistaa usein kysyttyjen kysymysten sivuillaan artisteja siinä, miten tilanteen osuessa kohdalle se voidaan korjata. Yhtiöllä on jopa Content Mismatch -niminen työkalu, jonka ainoana tehtävänä on korjata näitä merkintä virheitä.