Tosi-tv-tähti paljastaa – kostoporno vei sairaalaan

Georgia Harrisonilla on takanaan kaksi todella rankkaa vuotta.

Realitytähti Georgia Harrison väittää, että kostopornon uhriksi joutuminen oli tappaa hänet.

Harrisonin ex-poikaystävä Stephen Bear tuomittiin hiljattain lähes kahden vuoden vankeuteen. Bear oli kuvannut itsestään ja Harrisonista salaa seksivideon kotipihallaan ja sitten myynyt kyseistä videota muun muassa aikuisviihteestä tunnetulla OnlyFans-sivustolla luvatta.

Britannian Love Islandista sekä The Only Way is Essex -sarjasta julkisuuteen ponnistanut Harrison kertoo saaneensa Dubain matkallaan munasarjoihinsa toiminnallisen kystan. Hän uskoo, että tämä johtui kostopornotapauksen aiheuttamasta stressistä.

Kystasta aiheutui tulehdus, joka vei 28-vuotiaan paikalliseen sairaalaan.

– He sanoivat, että munuaiseni, lantioni ja useat elimeni olivat tulehtuneita. Olin menossa septiseen sokkiin, Harrison tilittää The Sunin haastattelussa.

Georgia Harrison avautui rankoista vuosistaan The Sunille.

Septinen sokki tarkoittaa Terveyskirjaston mukaan vaikeaan verenmyrkytykseen liittyvää vaaralista verenpaineen laskua. Pahimmillaan se voi tappaa.

Saman tahon mukaan toiminnallinen kysta on munasarjoihin kehittyvä nesterakkula. Ne voivat kehittyä munarakkulasta tai keltarauhasesta ja ne lähtökohtaisesti häviävät itsestään.

Kystan puhjetessa se voi vuotaa vatsaonteloon ja aiheuttaa tällöin voimakasta sekä äkillistä kipua. Tämä vastaa Harrisonin haastattelussa kuvailemia oireita.

Stephen Bear (vasemmalla) tulee virumaan lähes kaksi vuotta kalterien takana.

Harrison selvisi hätätilanteesta, mutta stressi ei ennen tässä kuussa luettua tuomiota hellittänyt. Hän kertoo kärsineensä pitkään aggressiivisesta aknesta sekä pahimmillaan kaljuuntuneensa osittain.

Nyt Harrison aikoo haastaa jo vankilassa viruvan 33-vuotiaan Bearin oikeuteen. Hänen mukaansa Bear kuvaaman ja jakaman videon johdosta hänen ”uransa vahingoittui” ja hän menetti mittavan määrän tuloja.

– Kahden vuoden aikana jokainen kanssani yhteistyötä tehnyt brändi lopetti sopimukset. Tätä ennen urallani meni loistavasti, Harrison harmittelee.

Aiemman stressaavan oikeudenkäyntiprosessin Harrison on jo ehtinyt kääntää edukseen. Ensi viikolla ensi-iltansa saa siitä kuvattu dokumentti, Revenge Porn: Georgia vs Bear, jota kuvattiin yli kahden vuoden ajan.