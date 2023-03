Main ContentPlaceholder

Viihde

Topi Sukari toipuu terveyshaasteistaan Espanjassa – tällainen on heidän yli miljoonan maksanut luksushuvilansa

Espanjan luksushuvilassa toipuminen on tehnyt hyvää Toivo ”Topi” Sukarille. Nyt edessä on asunnon myynti Suomessa, sillä Sukari on päättänyt luopua Turun-kodistaan.

Sukarien Espanjan-huvila tarjoaa mukavat puitteet rentoutumiselle.