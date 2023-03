Dementia tuhosi Bruce Willisin elämän – tällainen ennuste karulla sairaudella on

Takavuosien Hollywood-supertähden terveys on tuhoutunut muutamassa vuodessa.

Bruce Willis on historian menestyneimpiä toimintatähtiä. Nyt dementia on pakottanut hänet lopettamaan uransa.

1980-luvulta aina 2010-luvun taitteeseen Bruce WIllis oli yksi Hollywoodin suurimpia toimintatähtiä.

Draamakomediasta Konnankoukkuja kahdelle suosioon ponnahtanut Willis teki todellisen läpimurtonsa Die Hard -sarjan koviskyttä John McLanena. Siitä käynnistyi megaroolien putki, jonka varrella Willis nähtiin muun muassa elokuvissa Pulp Fiction, 12 Monkeys, Unbreakable ja Sin City.

Valkokankaan ulkopuolella Willis on ehtinyt myös tehdä muuta. Vuonna 1987 hän levytti The Return of Bruno -nimeä kantavan bluesalbumin. Sitä seurasivat kaksi levyä lisää vuosina 1989 ja 2001.

Huikean ja moninaisen uran jälkeen Willisin terveyden hiipuminen on ollut erittäin surullista nähtävää, ja se on ajanut näyttelijän aivan uudenlaisen tilanteen eteen.

Willisin perhe kertoi vuonna 2022, että näyttelijä kärsii afasiasta ja lopettaa siksi uransa. Kyseessä on puhehäiriö, joka johtuu vaurioista tietyissä aivojen osissa.

Vuotta myöhemmin Willisillä diagnosoitiin dementia. Sunnuntaina 68 vuotta täyttävä takavuosien supertähti on enää varjo entisestään.

Tällaisena Bruce Willis muistetaan. Tässä hän John Travoltan kanssa elokuvassa Pulp Fiction...

...ja tässä läpimurtoroolissaan, Die Hardin John McLanena.

Lääketieteellisin termein Willisin on kerrottu kärsivän frontotemporaalista dementiasta eli otsalohkodementiasta. Otsalohkoja on kuvattu aivojen kapellimestariksi, jotka ohjaavat aivojen toiminnanohjausta, käyttäytymistä ja impulssikontrollia.

Kyseessä on Alzheimerin taudin aiheuttaman dementian jälkeen toiseksi yleisin dementian tyyppi. Otsalohkodementian ensioireita ovat suunnitelmallisen toiminnan vaikeudet, persoonan ja käyttäytymisen muutokset sekä psyykkiset oireet. Otsalohkodementian alkuvaiheessa muistin ongelmat ovat yleensä vähäisiä.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että potilas äksyilee tai käyttäytyy muuten sopimattomasti ja töykeästi. Hän saattaa unohdella asioita, takellella puheessaan ja laiminlyödä syömistä ja hygieniasta huolehtimista.

Willisin heikentyvästä terveydestä oli nähtävissä merkkejä jo vuosia ennen diagnoosia. Willisin perhe vahvisti BBC:n siteeraamassa lausunnossa, että etenkin kommunikaatioon liittyvät haasteet ovat vaivanneet näyttelijää.

Edellisen kerran merkittävissä rooleissa Willis nähtiin 2010-luvun alussa. Sittemmin hän on esiintynyt pääosin ”B-luokan” filmeissä, joissa hänen esityksensä ovat olleet melko surullisesta katsottavaa.

Esimerkiksi vuonna 2020 julkaistussa Breach-elokuvassa Willisin hahmolla oli varsin vähän vuorosanoja. Tämä johtui siitä, ettei hän enää kyennyt muistamaan repliikkejään ja tarvitsi avustajaa sekä vuorosanoja toistavaa kuuloketta avukseen.

Terveysongelmista huolimatta viimeiset vuodet ovat olleet koko Willisin uran tuottoisimmat. Kolmen vuoden aikana hän on esiintynyt 24 elokuvassa, joista yksikään ei ole päätynyt elokuvateattereihin.

Ne kaikki ovat olleet niin kutsuttuja direct-to-video-elokuvia. Tällä tarkoitetaan usein pienellä budjetilla tehtyä ”B-luokan” filmiä, joka päätyy suoraan kauppojen hyllyyn valkokankaan sijaan.

Detective Knight: Rogue vuodelta 2022 jää todennäköisesti yhdeksi viimeisistä Bruce Willisin elokuvista.

Willisin kannalta positiivista on, että hänen lähipiirinsä on osoittautunut asettuneen hyvin vahvasti hänen tuekseen.

Sekä vaimo Emma Heming Willis että ex-vaimo Demi Moore samoin kuin Willisin tyttäret ovat kaikki asettuneet julkisesti miehen taakse. Tätä on selvästi tarvittu, sillä dementia on jo ehtinyt aiheuttaa harmia Willisin siviilielämässä.

Aiemmin maaliskuussa Willisin vaimo joutui julkisesti pyytämään valo- ja videokuvaajia jättämään Willisin rauhaan. Erityisesti kuvaajia pyydettiin lopettamaan näyttelijälle huutelu julkisilla paikoilla.

– Videokuvaajat, pyydän, ettette huuda aviomiehelleni ja kysy, kuinka hän voi. Kaikki huutaminen ja yippy-ki-yeet... Älkää tehkö niin. Antakaa hänelle tilaa, Heming Willis pyysi.

Yippy-ki-ye -heitto, suomalaisittain ”jippikaijee” on tuttu Willisin tähdittämästä Die Hardista.

Lue lisää: Bruce Willisin vaimo julkaisi päivityksen perheen tilanteesta: Anelee valokuvaajia jättämään miehensä rauhaan

Vuodesta 1987 aina vuoteen 2000 naimissa olleiden Willisin ja Mooren läheiset välit ovat ehtineet aiheuttaa myös kohua. Hiljattain huhuttiin, että Moore olisi jopa muuttanut Willisin ja hänen nykyisen vaimonsa kotiin auttaakseen ex-miestään.

Nämä huhut Heming Willis torppasi nopeasti.

– Kuopataan tämä heti alkutekijöihinsä. Tämä on niin tyhmää. Lopettakaa, Heming Willis kirjoitti Instagram-tilinsä tarinat-osiossa, kertoo Fox News.

Bruce Willis, hänen äitinsä Marlene (keskellä) ja vasemmalta oikealla Willisin tyttäret Tallulah, Rumer ja Scout.

Täysin vailla ilon hetkiä ei Willisin arki ole. Pian hänestä tulee ensi kertaa isoisä.

Näyttelijän vanhin tytär Rumer Willis odottaa tällä hetkellä esikoistaan. Asian tunteva lähde kertoo Peoplelle, että Bruce on tiettävästi hyvin iloinen uudesta roolistaan vaarina.

– Hän rakastaa sitä, että hänellä on iso perhe. He kaikki viettävät joulua yhdessä. Bruce nauttii vapaalla olemisesta ja lisääntyneestä ajasta perheen kanssa sekä siitä, että hän ehtii olla tytärtensä kanssa aiempaa enemmän, lähde kertoo.

Willisin tyttäristä 34-vuotias Rumer, 31-vuotias Scout ja 28-vuotias Tallulah ovat liitosta Mooren kanssa. Nykyisen vaimonsa kanssa Willisillä tyttäriä on kaksi, 10-vuotias Mabel Ray ja 8-vuotias Evelyn Penn.

Lapsista Rumer on isänsä tavoin kunnostautunut näyttelijänä. Valkokankaalla hänet on nähty muun muassa Quentin Tarantinon elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood sekä televisioruudulla sarjoissa 90210 ja Empire.

Willisin lähivuosista on kuitenkin vaikea sanoa mitään.

Otsalohkodementian oireilu ja eteneminen ovat yksilöllisiä. Useimmiten potilaat tarvitsevat taudin edettyä päivittäistä apua arjessa selvitäkseen.

Aivosäätiön mukaan jotkut potilaat ovat elossa vielä 20 vuoden jälkeen ensioireiden ilmaantumisesta, mutta osalla tauti etenee nopeammin. Keskimäärin sairaus johtaa menehtymiseen noin kahdeksassa vuodessa ensimmäisistä oireista.

Säännöllisellä päivärytmillä, liikunnalla ja muulla mielekkäällä tekemisellä voidaan tukea potilaan vointia. Osa potilaista saattaa Aivosäätiön asiantuntija-artikkelin mukaan viettää pitkään varsin miellyttävää elämää. Joillakin potilailla persoonallisuus muuttuu valitettavasti haastavaksi.