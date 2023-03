Koululainen Alisa täräyttää Annika Saarikolle tv:ssä kiusallisen kysymyksen – ministeriltä terävät terveiset lapsen isälle

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko joutuu selittämään Luokan edessä -ohjelman koululaisille, miksi ”kepu pettää aina”.

Torstain Luokan edessä -jaksossa oppilaiden tiukkaan tenttiin astelee keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– Voisko se olla semmonen ihminen joka huolehtii, ettei niitä tuhlata liikaa tai että ne tuhlataan oikeisiin asioihin? summaa Alisa heti alkuun valtionvarain­ministerin rahavastuuta.

Saarikko joutuu vastaamaan kysymyksiin muun muassa susien ampumisesta, lihansyönnistä ja hieman takellellen ruotsiksi siihen, miksi Suomen kouluissa pitää opiskella ruotsia.

Sitten ääneen pääsee Alisa, joka täräyttää varsin suoran kysymyksen.

– Mun iskä sanoo, että on semmonen sanonta, että ”kepu pettää aina”, niin mistä se oikein tulee? hän kysyy terävästi.

– Mä en tietsä tiedä ihan tarkkaan, mikä on se hetki, kun tuo sanonta on lähtenyt liikkeelle. Kai se jotenkin viittaa, että me ei oltaisi ikään kuin epäluotettavia. Mutta mä olen kyllä asiasta eri mieltä.

– Me ollaan oltu luottamuksen arvoisia, ainakin suomalaiset on luottaneet meihin. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ollaan oltu eniten Suomessa just se pääministeripuolue, Saarikko perustelee

– Voit sanoa iskälle terveisiä, että ne on menneiden aikojen sanontoja. Että kyllä meihin kannattaa luottaa, hän päättää.

Mistä sanonta sitten tulee? Täysin selkeää tietoa alkusynnystä ei ole, mutta yleisesti ottaen sen teki tunnetuksi Suomen sosiaalidemokraatti -lehden päätoimittaja Aimo Kairamo (1941-2004), joka käytti sitä ahkerasti kolumneissaan.

Valtio-opin dosentti Hanna Wass puolestaan selitti sanan juuria vastikään valtiotieteellisessä ylioppilaslehdessä Tutkaimessa ja totesi, että ne juontavat jo keskustan edeltäjän Maalaisliiton puuhiin 1900-livun alussa.

– Keskusta on läpi historiansa ollut taitava havaitsemaan politiikassa tarjoutuvia mahdollisuusrakoja ja valmis vauhdikkaisiin käänteisiin niihin tarttumisiksi. Keskustan näkökulmasta tässä on kyse uskollisuudesta puolueen omalle kannattajakunnalle ja sen tarpeille, minkä rinnalla hallituskumppaneiden tyrmistys ja menetetty maine ovat toissijaisia, Wass analysoi.

