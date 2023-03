Musiikkivideo: Iskelmä Emma -ehdokkuuden pokannut Pääesiintyjät jatkaa tutulla rillumareibilly-tyylillään

Viime vuonna ilmestyneestä Lauluja laitakaupungilta -albumistaan Iskelmä Emma -ehdokkuuden pokannut yhtye on palannut studiosta mukanaan uusi sinkku Vain yksi sydän.

Pääesiintyjät-yhtye on tullut vuosien mittaan osaksi valtavirtaa omintakeisella ja rillumareibillyksi kutsumallaan musiikilla.

Pääesiintyjien kokoonpanoon kuuluvat solisti, Agentsista tuttu, Vesa Haaja, Francinesta tuttu Pete Salomaa sekä Mika Jokinen ja Timo Järvinen.

Yhtye on oman tuotantonsa ohella kunnostautunut tekemällä useamman rock’n roll -helmen suomeksi.

Niin myös nyt, sillä tällä kertaa Pääesiintyjät-mankelin läpi on mennyt ruotsalaisen bluesrockabilly-yhtye Go Gettersin No Heart to Spare -kappale 2000-luvun alusta.

– Haajan Vesku teki biisin alkuperäiseen henkeen sopivat sanat. Biisi rullaa hienosti eteenpäin ja suorastaan pakottaa tanssilattialle. Soundillisesti kyseessä taitaa olla Pääesiintyjien rouhein ja ehkä myös rokkaavin biisi tähän mennessä, toteaa basisti Salomaa.

– Idea kyseisen kappaleen suomentamisesta syntyi jo parikymmentä vuotta sitten, kun kuulin Go Gettersin alkuperäisen version. Melodinen mukava poppibiisi, kuitenkin tyylikkään vanhahtavalla tavalla tehtynä. Viikko sitten tuli kiitokset bändin solistilta ja säveltäjältä Peter Sandbergilta. Ilmeisesti emme mokanneet, ainakaan kauhean pahasti, Salomaa naurahtaa.

Pääesiintyjät käynnisti Vain yksi sydän -kiertueensa viikko sitten ja jatkaa seuraavan kerran keikkoja pääsiäisviikonloppuna.

– Kiertue on nimetty uuden singlen mukaan ja sillä mennään pitkin rakasta kotimaata kesän loppuun saakka.