Koomikko Niko Kivelälle pinttyi erikoinen maneeri aina ennen lavalle astumista – enää ei ota tippaakaan keikoilla

Stand up -koomikko Niko Kivelä vääntää huumoria aiheista, jotka herättävät hänessä tunteita.

Suomen eturivin koomikoihin kuuluva Niko Kivelä, 43, on kiertänyt pitkin Suomea komiikan parissa jo kahden vuosikymmenen verran.

Uusimmalla Iso riski -kiertueellaan Kivelä ammentaa esitykseensä materiaalia kaikesta siitä, mitä hän on elämänsä aikana oppinut. Kiertueen teemoja ovat muun muassa ihminen, eläin, taivas, helvetti mies, nainen, musta, valkoinen, viina ja rauha.

– Ne ovat kaikki aiheita, mitä näemme ja elämme kaiken aikaa. Stand up -esityksissäni minulla täytyy olla aina jokin tunne, kun puhun niistä asioista. Ne ovat juuri näitä aiheita, mistä niitä tunteita syntyy.

Annetaan Kivelän siis kertoa tunteistaan.

Ihminen

Koin ihmisiin liittyen aikamoisen murroksen elämässäni pari vuotta sitten. Oli jännittävää huomata, kuinka väärässä olin joidenkin ihmisten suhteen.

Kävin ison koulun siitä, että jos yrittää olla hyvä ja antaa aina anteeksi, se ei välttämättä ole paras tie. Silloin sinua voidaan käyttää hyväksi ja olen itse vasta nelikymppisenä ymmärtänyt, kuinka monissa tilanteissa minua on käytetty hyväksi. Oikeasti ihmiset eivät ole aina halunneet minulle mitään hyvää, vaikka olen aina halunnut uskoa niin.

Kun muut opettelevat antamaan anteeksi, minä olen opetellut vihaamaan. Silloin täytyy oikeastaan osata antaa anteeksi itselleen ja hyväksyä se, että voi vihata jotain ihmistä.

Nainen

Elämässäni on nyt ihminen, joka on onnen ja ilon lähde. Tämä ihminen rakastaa minua, ei jotain oletettua hyvää, vaan minua. Kiitos siitä hänelle. Olen tuntenut hänet melkein koko elämäni ja se on hauska juttu, että hän on nyt kumppanini.

Mies

Olen niin juntti ja vanhanaikainen, että minulle mies sanana näyttäytyy heti vahvana soraa kaivavana henkilönä. Se on mies ja muut ovat jotain muita, minäkin olen joku muu.

Kyllä jollakin tavalla kuulun tai haluaisin kuulua siihen, mitä mies sana tuo mieleen. Minulle tuli kerran paha mieli, kun eräs henkilö sanoi kaiken olevan minulle helppoa, koska olen nelikymppinen vaaleaihoinen heteromies. Se osui ja minua alkoi itkettämään todella paljon.

Siinä osui se, että olemme sitten mitä sukupuolta tai väriä tahansa, emmehän me tiedä sen toisen ihmisen sielunelämästä tai siitä, mitä hän on kokenut. Se väite liittyi vain siihen, että olen mies ja se oli mielestäni surullista.

Niko Kivelä käsittelee meneillään olevalla kiertueellaan vastakkaisia teemoja ja niiden aiheuttamia tunteita.

Eläin

Minulla on kolme koiraa ja tässä naapurustossa on yksi vanha rouva, joka ei sietänyt sitä, että minulla on pieni koira vapaana ilman remmiä. Se oli periaatteessa omalla piha-alueella, missä koirani olivat.

Ratkaisin sen niin, että kävelin käsi ojossa ja näyttelin piteleväni narua. Se meni läpi ja sen jälkeen hän ei koskaan valittanut, hän käveli vain tervehtien ohi.

Taivas

Usein taivaasta puhuttaessa mietimme sitä uskonnollisesti, mutta ei nyt. Minä mietin maapallon ulkopuolista elämää ja mielestäni on hauskaa, että odotamme ulkopuolisen elämän olevan aina todella paljon meitä edellä. Miksi?

Olen itse nähnyt lapsena ufon. Meitä oli monta kaveria ja näimme tunnistamattoman tuntemattoman lentävän ison esineen. Se peitti koko taivaan ja sen näki reilu kuusi ihmistä yhtä aikaa.

Seuraan paljon ufoihin liittyviä dokumentteja. Harmi, että ne ovat usein todella outoja ja niissä on aina aivan käsittämättömiä hahmoja. Mutta haluan uskoa, että tuolla on jotain.

Helvetti

En usko jumalaan, joten en usko helvettiin ja näen sen lähinnä hauskana juttuna. En myöskään pelkää helvettiä yhtään, sillä keskityn elämässä tähän hetkeen, enkä oikein pelkää mitään tulevaa.

Mielestäni helvetin epäreiluus on todella hyvä syy olla uskomatta, koska se olisi todella epäreilua kaikkia ihmisiä kohtaan uskoa siihen. Kaikki joutuvat eri syistä sinne, eihän sellaista voi olla. Joku elämänsä hyvin elänyt ihminen tekee yhden virheen ja joutuu siitä joidenkin mielestä helvettiin.

Musta ja valkoinen

Minähän puhun tässä vähemmistöistä. Maahanmuuttajat on varmaan suurin aihe, mitä esityksessäni käsittelen.

Kun puhutaan kulttuurin omimisesta, jollakin tavalla se saa minut tuohtumaan – mutta sitten asiaa kannattaa aina miettiä vähän enemmän. Olen itse Etelä-Pohjanmaalta ja minulla on helavyö, joka on osa Etelä-Pohjanmaan kansallispukua. Jos joku muu kuin eteläpohjanmaalainen käyttäisi sitä, kyllä minulla varmaan tulisi olo, että ota se pois.

Mutta sehän ei ole se ongelma vaan ongelma on se, että nyt tähän tarvittaisiin kolmas ihminen suuttumaan minun puolestani. Oikeastaan se ongelma onkin se, että se kolmas ihminen on suuttunut ja silloin meillä on ongelma.

Viina

Viina on kivaa. En ymmärrä ihmisiä, jotka juovat, jos siitä tulee huono olo. Itselleni ei tule ja nautin krapulasta. Alkoholi tekee minulle vain rennon olon, mutta sitten on ihmisiä, jotka yrjöävät tai heistä tulee jotenkin aggressiivisia.

Kokeilin olla kuukauden täysin ilman viinaa ja se teki toisaalta todella hyvää, mutta toisaalta en oikein ymmärtänyt sitä. Minulla oli kauan tapana ennen lavalle menoa avata olut, vaikka en välttämättä edes juonut sitä. Se täytyi avata, jotta minulla olisi muka rennompi olo.

Aloittaessani uuden kiertueen päätin, etten ota tippaakaan alkoholia ennen keikkaa ja huomaan olevani paljon rennompi lavalla. En ole ikinä esiintynyt humalassa, mutta täysi tipattomuus ennen keikkaa on jotenkin todella siistiä.

Rauha

En muista milloin viimeksi oloni olisi ollut näin rauhallinen. Ennen oikeastaan kaikki oli todella kaoottista ja sen takia kaikki on sattunut enemmän. Nykyään jonkun haukkuessa minua, se ei jotenkin kolahda yhtään mihinkään.

Ennen kaikki sellainen tuntui maailmanlopulta, koska olen luonteeltani miellyttäjä.

Se, että poikani saa lähteä kaikessa rauhassa ilman pelkoa kävellen kouluun on myös iso asia. Minulla on asiat niin hyvin, että voin luottaa huomiseen ja se tuo rauhaa. On outoa, että naapurimaamme sotii, mutta vain toiseen suuntaan ja meillä on täällä rauha. Olen kiitollinen kaikille, jotka tekevät tai ovat tehneet töitä meidän rauhamme eteen.