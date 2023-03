Kisu Jernströmin piti päästä syöpäleikkaukseen, mutta kaikki meni pieleen – kertoo nyt vaikesta tilanteestaan

Laulaja Kisu Jernström, 71, ei ole päässyt odottamaansa leikkaukseen verenmyrkytyksen takia.

Iskelmälaulaja Kisu Jernström, 71, kertoi uudesta syöpäsairaudestaan Ilta-Sanomissa helmikuun alussa estääkseen huhut ja väärät tulkinnat terveystilanteestaan.

Vatsassa todettiin iso, aggressiivinen ja harvinainen syöpäkasvain. Hänet valmistettiin kiireellisesti leikkaukseen, mutta leikkausta ei päästy tekemään suunnitellusti.

– Vuotava syöpäkasvain vaati nopean leikkauksen. Se ei kuitenkaan toteutunut, sillä sain todennäköisesti epiduraalipuudutuksen yhteydessä verenmyrkytyksen, Kisu sanoo IS:lle.

VIISI VIIKKOA myöhemmin Kisu kertoo helmikuun dramaattisista vaiheista puhelimessa.

– Olin hyvissä käsissä, koska olin juuri menossa leikkaussaliin. Suonensisäinen antibioottihoito päästiin aloittamaan nopeasti. Kuume nousi nopeasti niin kovaksi, etten muutamaan päivään tajunnut mistään mitään.

Tilanne oli vakava.

Antibioottihoitoa jatkettiin lähes kuukauden ajan, ja tuota ajanjaksoa Kisu kuvailee ”elämänsä rankimmaksi”.

Kisu Jernström on aikaisemminkin sairastanut syövän. Alanielun syöpäkasvain hoidettiin aikanaan niin, että keväällä 2021 Kisu sai terveen paperit. Tämänkertainen syöpä ei Kisun lääkäreiltä saaman tiedon mukaan ole vanhan perimää, ei siis voida puhua uusiutuneesta syövästä vaan kokonaan uudesta taudista.

Kisu Jernström kesäjuhlillaan vuonna 2016.

Jernströmin vatsassa on sarkooma, harvinainen tukikudossyöpä. Syöpäjärjestöjen kaikkisyovasta.fi-sivuston mukaan Suomessa todetaan vuosittain noin 200 pehmytkudossarkoomaa.

HOITOSUUNNITELMA meni peruuntuneen leikkauksen takia uusiksi. Jernström pääsi kuukauden sairaalajakson jälkeen kotiin. Hän käy kuitenkin viiden viikon ajan arkisin sädehoidossa.

– Leikkausta ei ole peruttu, mutta sädehoitojakson jälkeen sitä arvioidaan uudelleen.

Helmikuussa Jernström kuvaili harvinaisen syövän leikkausta isoksi ja harvinaiseksi operaatioksi, jonka tekemiseen vaaditaan useita kirurgeja.

– Kyllä nyt tuntuu, että tilanne on erikoisen vakava. Olen viettänyt elämästäni aika paljon, yhteensä kolmisen vuotta sairaalahoidossa. Nyt on erilainen soundi, ilmeisen suuresta leikkauksesta on kysymys. Minua on valmisteltu siihen, että nyt on paljon pelissä, hän sanoi.

YMMÄRRETTÄVÄSTI viivästynyt hoito lykkää myös edelleen Kisu Jernströmin muiden suunnitelmien toteuttamista. Helmikuussa hän harmitteli sitä, että sairastelun takia Topmost-yhtyeeltä jouduttiin perumaan keikkoja kevään ajalta.

Topmostin rumpalina Jernström aloitti aikanaan vain 14-vuotiaana. 1960-luvulla bändi oli yksi Suomen ensimmäisistä teinihysteriaa herättäneistä rockilmiöistä. Yhtye on jatkanut toimintaansa näihin päiviin saakka, liki 60 vuoden ajan.

Kisu tunnetaan myös soolourastaan. Hänen ikivihreiksi nousseita iskelmähittejään ovat muun muassa Uneen aika vaipuu, Juustossa löytyy ja versio Abban kappaleesta Hasta Manana.

Kisu ja hänen Tiina-vaimonsa tunnetaan muun muassa järjestämistään Degerbyn Possujuhlista.

Vuosittain Kisu on myös Tiina-vaimonsa kanssa järjestänyt Inkoossa Degerbyn Possujuhlat, pihafestivaalin, jossa on nähty huipputason esiintyjiä kuten irlantilainen euroviisuvoittaja Johnny Logan.

– Tänä vuonna on luvassa vielä jotain kovempaa, jos mahdollista, Kisu vihjaa.

– Kaikesta huolimatta suunnittelen possujuhlia myös ensi kesäksi pitääkseni mieleni virkeänä.

