Herra Ylppö listasi 10 elämänohjettaan – vitsailee ryhtyneensä self help -guruksi

50 vuotta täyttävä Herra Ylppö julkaisi kirjan asioista, jotka hän on elämänsä aikana oppinut. Ilta-Sanomat pyysi taiteilijaa listaamaan niistä tärkeimmät.

– Hyvin monella tasolla tää elämä on vitun randomia!

Tällä lauseella voisi tiivistää tänään torstaina 50 vuotta täyttävän Herra Ylpön elämänkatsomuksen.

Taiteilija on vuodattanut katsomustaan Instagram-tililleen vajaan vuoden ajan. Elämänohjeita kertyi yhteensä 101 kappaletta, ja nyt ne on koottu kirjaksi.

Monenlaisia elämänmuutoksia viime aikoina läpikäynyt (muutto Tampereelle ja elämäntaparemontti näin alkajaisiksi) perheenisä kertoo kirjoittaneensa ajatukset ylös puhelimeensa noin kolmessa päivässä.

Lue lisää: Taiteilijaelämää viettänyt Herra Ylppö, 49, sylki verta ja voi huonosti – Pippa Laukan ohjeilla tapahtui hätkähdyttävä muutos

Lue lisää: Herra Ylppö avautuu Aamulehdessä elämästään suljetun osaston jälkeen – osti hulppean hirsitalon ja aloitti elämän uudessa kaupungissa

Aluksi itselleen.

Sitten hän alkoi julkaista niitä netissä yksitellen. Tuloksena oli jonkinasteinen someilmiö, jonka yhteenlaskettu tykkäysmäärä lasketaan sadoissa tuhansissa.

– En mä tiiä miksi musta on tullut joku self help -guru, Ylppö hekottaa.

– En ole tätä mitenkään suunnitellut, mutta tää on vain tapahtunut. Mutta kun tähän on lähdetty, niin onhan se kiva, jos jotkut ihmiset saavat näistä ihan oikeastikin jotain.

Terveysongelmista kärsinyt Herra Ylppö pani syksyllä Olet mitä syöt -ohjelmassa elämäntapansa uusiksi. Alkoholinkäyttöä hän ei kuitenkaan kokonaan lopettanut. Sitä kuluu ”hillitysti”.

Monet muutkin taiteilijat ovat vuosien saatossa turvautuneet tällaisiin sattumanvaraisuudesta kumpuaviin oivalluksiin.

Mieleen tulee esimerkiksi säveltäjä Brian Enon aforistinen Oblique Strategies -korttipakka, joka sisältää sellaisia neuvoja kuin ”kuuntele kehoasi” ja ”kunnioita virheitäsi”.

– Ja [ohjaaja] David Lynchilläkin on sellainen metodi, että ”kirjoita 70 kohtausta korteille, laita ne järjestykseen ja tee elokuva”. Tällainen asioiden satunnaistaminen, se kiinnostaa mua tosi paljon!

Siispä Ilta-Sanomat pyysi Herra Ylppöä listaamaan 50-vuotispäivänsä kunniaksi omasta mielestään kymmenen olennaisinta elämänohjetta.

Ylppö työsti elämänohjekirjaansa muun muassa Raumalla Gerda-purjelaivalla.

1. Se, miten kohtelemme toisiamme, löytyy edestämme

– Tämä on kantava teema, jota olen aika paljon ajatellut. Uskon tietynlaiseen karman lakiin, mutta en hengellisellä tavalla. Enemmän tämä on pragmaattinen totuus: Kun kohtelee toista hyvin, se palkitsee itse itsensä jo siinä hetkessä.

– Uskon, että ihmiset kohtelevat toisiaan pääsääntöisesti hyvin. Näitä diktaattoreja on kuitenkin aika vähän prosentuaalisesti. Jos jotakuta kohtelee huonosti, niin se tulee kyllä vastaan ennemmin tai myöhemmin.

2. Älä väheksy ketään, kenet luulet tuntevasi

– Helposti kuvittelemme tuntevamme toisemme, mutta ihmisillä on taipumus yllättää. Voimme ajatella ”Matista”, että se on ”tuollainen”, mutta yhtäkkiä Matista tuleekin kuuluisa sarjakuvapiirtäjä – vaikkemme olisi koskaan nähneet Matin piirtävän!

– Meissä kaikissa on valtavasti potentiaalia, joka ei ole vielä tullut esille. Toki, jos joku on superhyvä urheilussa, niin kyllä se sen osoittaa jo nuorena, eikä minustakaan voi tulla huippuviulistia enää viisikymppisenä. Mutta ihmisiä ei pidä pitää itsestäänselvyyksinä: Yhtenä päivänä puolisosi, jota olet kohdellut kuin huonekalua, kirjoittaakin bestseller-romaanin ja lähtee kävelemään, koska et ole arvostanut häntä.

– Tämä pätee myös muille elämänalueille. Joku ihminen voi olla yllättävän hyvä toimimaan ja lämmin vaikkapa kriisin keskellä.

Herra Ylpön tunnetuin yhtye Maj Karma perustettiin vuonna 1992 nimellä Maij’ karman kauniit kuvat. Nimensä se otti legendaariselta lastenkirjojen kuvittajalta Maija Karmalta.

Maj Karma on perustanut kotikaupunkiinsa Harjavaltaan Karmarock-festivaalin. Ensimmäisen kerran tienoolla rokattiin jo vuonna 1992.

3. Ota stressi vakavasti

– Olen taipuvainen keräämään tiedostamatonta stressiä sisälleni, vaikka tiedän, että se tappaa ihmisen. Sen kanssa pitäisi pysähtyä ja ajatella, että johtuuko väsymys ja jatkuva flunssa sittenkin stressistä.

– Pahinta on toimeentulostressi. Siitä kärsivät nykyään monet, koska Suomi on tällä hetkellä saatanan köyhä maa. Olen törmännyt paljon ihmisiin, joiden elämä on ollut tosi tiukilla, kun ruoka ja asuminen ovat kallistuneet. Tämä on kansanterveydellinen asia, johon myös päättäjien tulisi kiinnittää huomiota.

4. Mene metsään

– Tämä on todettu juttu jo mielettömän monissa tutkimuksissa. Menet metsään kävelemään tunniksi hiljaisuuteen ja jätät puhelimet sun muut pois, niin se laskee stressitasoja.

– Tämä riippuu toki siitä, missä asuu. Helsingin keskustassa se on tietysti vaikeaa. Mutta jos asiaan näkee vaivaa ja varaa aikaa, niin Suomessa metsään meneminen on kuitenkin aika helppoa. Olen täysin vakuuttunut tästä, ja mulle saa lähettää vihaista sähköpostia, jos ei toimi!

Ylppö muutti puolisonsa kanssa Porvoosta Tampereen Pispalaan vuonna 2021. He muuttivat kuitenkin Pispalasta pois, koska tarvitsivat lisää tilaa. – Pispalassa on aika kallista. Jos sieltä haluaa isomman talon, pitää olla vähintään NHL-tähti, taiteilija tokaisee.

5. Ota hiki pintaan

– Tämä on jatkumoa edelliselle. Tämän voi tehdä siellä metsässä. Ota pieni loppukiri ja rääkkää vähän itseäsi fyysisesti – jos se on mahdollista!

6. Luovuta

– Suomessa usein hoetaan, että ”älä koskaan luovuta”. Se menee yhden sanan kohdalla täysin pieleen. Sana on ”koskaan”. Se, että jahtaa yhtä unelmaa koko elämän ja hakkaa päätänsä seinään turhaan, johtaa katkeruuteen.

– Silloin kannattaa vaihtaa suuntaa. Elämä on niin sattumanvaraista. Tunnen loistavia laulajia, jotka eivät ole menestyneet ja huonoja laulajia, jotka ovat menestyneet hyvin. Mä olen keskinkertainen laulaja, ja olen menestynyt mielestäni sopivasti! Uskon, että jos joku juttu tulee luontevasti, niin sitä kannattaa jatkaa – ainakin harrastuksena.

Maj Karma oli tauolla vuodet 2009–2016, mutta keikkailee nykyään taas säännöllisesti.

– Samalla elämässä on totta kai asioita, joiden kanssa ei pidä luovuttaa. Kuten oma hyvinvointi. Tiedän itsekin, että masentuneena on tavattoman vaikeaa kävellä edes lähikauppaan. Mutta jos haluaa ahdingosta pois, pitää sen eteen nähdä vaivaa.

7. Lyö läskiksi

– Tämä on sukulainen edelliselle ja sille stressittömälle elämälle. Hommat voi hoitaa välillä huumorin kautta, kaikki ei ole niin helvetin vakavaa.

– Eräs ystäväni oli monta vuotta töissä Kiinassa. Hän kertoi karun esimerkin siitä, mitä käy, kun vaatii koko ajan täydellisyyttä: Hän näki itse, miten ihmisiä tippuu rakennustelineiltä ja kuolee, koska he ovat niin väsyneitä.

Maj Karman lisäksi Ylpöllä on ollut yhtyeet Herra Ylppö ja ihmiset sekä Herra Ylppö & EX.

– Suomessa ei ehkä ole vielä niin pahoja suorituspaineita kuin siellä tai jossain Piilaaksossa... Kun kaikki ei ole niin vakavaa, niin asioita ei tarvitse tehdä aina niin pedantisti.

8. Opettele rajaamaan

– Jos haluaa kirjoittaa vaikka kirjan, niin se voi olla aika vaikeaa, jos haluaa olla joku Yuval Noah Harari ja selittää koko maailman. Jos sen rajaa pieniin asioihin, ja kirjoittaa ensin romaanin sijasta novellin, niin se pikkuhiljaa muodostuu isoksi kokonaisuudeksi.

– Sain äskettäin valmiiksi ensimmäisen elokuvani [Kronos Kairos]. Se syntyi nimenomaan tällä rajausmetodilla. Mietin, miten mä pystyn tekemään sen ilman miljoonia tai joukkokohtauksia. Käytin näyttelijöinä karismaattisia ystäviäni [kuten laulaja Mira Luotia] ja rajasin ilmaisun sellaiseksi, että amatöörikin pystyy siihen. Vähän kuin Roy Andersson, joka on myös käyttänyt elokuvissaan amatöörejä.

Laulunteon lisäksi Ylpppö on ohjannut musiikkivideoita muun muassa CMX:lle ja Haloo Helsingille, suunnitellut levynkansia ja tehnyt kuvataidetta. Hän on myös ohjannut kokopitkän elokuvan Kronos Kairos, joka odottaa vielä julkaisua.

– Meillä ei ollut valaistusta, joten kuvasimme elokuvan ulkona luonnonvalossa Espanjan vuoristossa. Oikean valon odottelu oli hidasta. Mutta me tehtiin se elokuva, ja olen siihen helvetin tyytyväinen.

9. Tee pikkuasiat hyvin, sillä isoja asioita ei ole

– Vaikka joku ydinvoimalan rakentaminen kuulostaisi isolta, niin sekin koostuu monesta pienestä asiasta. Jos rakennan pihasaunan, niin se lähtee siitä, että otan vasaran käteen ja alan naulata.

– Kun pikkujutut tekee mahdollisimman hyvin, tulee isostakin jutusta todennäköisesti hyvä. Mutta jos luistat pikkuasioista, tulee kokonaisuudestakin paska.

Herra Ylppö osallistui myös Vain elämää -ohjelman 11:lle kaudelle.

10. Ajattele olevasi komediassa

– Tämä on myös kirjani sadas ohje. Parisuhteessa on välillä tilanne, joka voi tuntua ahdistavalta, mutta sitten tajuaa, että jossain ranskalaisessa elokuvassa se sama tilanne voi olla hirvittävän hauska.

– Olen aika kömpelö. Siksi olen saanut lempinimen Clouseau, joka on viittaus Peter Sellersin alkuperäisiin Vaaleanpunainen pantteri -elokuviin. Hänellekin sattuu kaikenlaista.

– Jos menen kotonani piharakennukseen hakemaan klapeja, niin todennäköisesti pudotan ensimmäiset kolme omille varpailleni ja lyön pääni oviaukkoon. Kerran unohdin laittaa laina-autoni käsijarrun päälle, ja se oli yön aikana valunut keskelle viereistä pyörätietä. Tällaiset saattavat ensin vituttaa ihan järjettömästi, mutta jos mä ajattelen ne komediaksi, ne alkavatkin naurattaa!