Naiset yrittävät iskeä Elina Gustafssonia Ansku-rakkaan silmien alla – näin tilanne vaikuttaa suhteeseen

Ansku Bergström kokee epäkunnioittavaksi sen, että puolisoa yritetään iskeä hänen läsnä ollessaan.

TOIMITTAJA Maria Veitola vierailee Yökylässä-ohjelmansa tiimoilta ex-nyrkkeilijä Elina Gustafssonin ja tanssija Ansku Bergströmin luona.

Pari tutustui vuonna 2021, kun he tanssivat yhdessä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ensimmäisenä samansukupuolisena parina. Ensikohtaaminen tapahtui, kun Gustafsson meni allekirjoittamaan ohjelman sopimusta.

Gustafsson muistelee, kuinka Bergström saapui paikalle ”lesbokuteissa”.

– Sulla oli revityt farkut ja sellainen musta toppi, ja mä katsoin sua vaan, että ”oh my gosh, tuun olemaan vaikeuksissa”, Gustafsson selittää.

– Ja sitten kun oltiin siinä, en voinut kauheasti edes katsoa Anskua päin, kun olin ihan punainen koko ajan.

Myös Bergström huomasi Elinan erikoisen käytöksen.

– Mietinkin, ettei Elina ei katsonut ollenkaan muhun päin, Bergström kertoo.

Muut osallistujat pistivät tanssiparin erityisen hyvän kemian merkille, vaikka kaksikko luuli, että se pysyisi muilta salassa. Bergström kertoo, ettei hänelle ole koskaan tapahtunut vastaavaa.

– Meillä oli heti ihan super kaikki.

Gustafsson muistaa, miltä tanssinopettajan kosketus tuntui.

– Olin vaan, että oh my God, en tule kestämään tätä!

Tanssiohjelman jälkeen pari jatkoi tapailua arkisesti ja katseilta piilossa. Mökkireissuilla käydessään he joutuivat miettimään, voivatko käydä yhdessä kaupassa – olivathan he juuri tanssineet yhdessä miljoonayleisön edessä koko syksyn.

Gustafsson myöntää halunneensa pitää tapailun salassa myös siksi, ettei ollut lainkaan varma suhteen tulevaisuudesta. Hän ajatteli, että kyseessä olisi vain hauskanpitoa, eikä vakavampaa sitoutumista.

Veitola tiedustelee parilta, onko heillä ollut vielä kriisejä suhteessaan. He myöntävät, että pieniä kriisejä on ollut.

– Ellua tullaan tosi paljon iskemään. Ihan missä vaan, Bergström kertoo.

– Vaikka hississä, Gustafsson komppaa.

– Ihan vaikka hississä, todellakin! Mun nenän edessä, Bergström parahtaa.

Bergström sanoo, ettei usko, että vastaavaa tapahtuisi heteropariskunnalle.

– Nyt kun on lesbopariskunta niin on jotenkin helpompaa tulla änkeemään siihen viereen. En tiedä, mutta niistä on tullut muutamia kriisejä, että mulla on mennyt pata jumiin, hän kertoo.

Bergström reagoi tilanteisiin hiljentymisellä ja mököttämisellä, eikä itsekään pidä tuosta piirteestään. Bergström ei suutu tilanteissa puolisolleen, vaan kokee, ettei häntä kunnioiteta kyseisissä tilanteissa.

Veitola ottaa kantaa tilanteeseen ja huomauttaa, että ”Elina on vähän flirtti”.

– Elina on todella flirtti! Bergström huudahtaa.

Tilanteita ei lainkaan helpota se, että Gustafsson saattaa vastata iskuyritykseen hymyllä.

– Sä alat hymyilee sille noin, just tolleen, niin sitten mä oon silleen, et kiva. Se on sun luonnetta, enkä halua, että lopetat sun olemista, Bergström sanoo.

Rakkautta tihkuvan yökyläilyn aikana Veitola joutuu myös täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Illalla nimittäin selviää, että pari pesee hampaansa yhteisellä hammasharjalla.

– Me pestään siis samalla hammasharjalla, Gustafsson sanoo.

– Niin, että teillä ei ole kahta eri terää tuohon, Veitola varmistaa.

– Se on mennyt siihen vaan. Meillä oli, mutta sitten todettiin, että ihan sama, ei jaksanut vaihtaa, Bergström kertoo.

– On ollut kätevää matkoilla, retkillä ja seikkailuilla, kun on voinut ottaa vain yhden hammasharjan, Gustafsson jatkaa.

– Mua ehkä vähän hävettää nyt, Bergström nauraa ja peittää kasvot käsiinsä.

Gustafsson kertoo siskojensa järkyttyneen yhteisestä hammasharjasta, minkä Veitola ymmärtää hyvin. Pari kertoo käyttävänsä myös yhteistä deodoranttia.

– Olen aika monen ihmisen kanssa pessyt hampaita, enkä ole tämmöistä vielä nähnyt.

Yökylässä Maria Veitola MTV3-kanavalla torstaisin kello 21.