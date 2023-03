Heikki Paasonen, 40, kertoo avoimesti elämästään ennen lasta – ”Piti saada juosta pitkään baareissa”

Heikki Paasosesta lapsen hankkiminen hieman alle 40-vuotiaana oli hyvä aika.

Juontaja Heikki Paasonen, 40, sai avopuolisonsa Marita Alatalon kanssa esikoisensa vain puolen vuoden seurustelun jälkeen.

Paasonen kertoo nyt Anna-lehdessä täysin muuttuneesta arjestaan tyttären myötä. Hänestä lapsen saaminen hieman myöhempään ei ollut ongelma. Paasonen itse asiassa kertoo, että nuorempana tuttujen vanhempien arkea sivusta seuranneena se vaikutti hänestä ankealta.

– Minun piti saada juosta pitkään baareissa ja mennä muutenkin just niin vapaasti kuin halusin. Jos tarjottiin kuukauden työkeikkaa ulkomailla, kysyin vain, koska lähdetään, Paasonen kertoo lehdelle.

Paasonen on tuttu kasvo eri viihdeohjelmien juontajana.

Erityisesti Voice of Finlandista tutun kasvon elämä on muuttunut ja työkeikkoja harkitaan nyt enemmän ja niistä neuvotellaan kotona.

Paasonen kertoo lehden haastattelussa, että elämä on ollut varsin kiireistä, vaikka hän on tehnyt parin vuoden ajan lupauksia itselleen arkensa rauhoittamisesta. Laulukilpailun lisäksi Paasonen on juontanut Suorinta reittiä -ohjelmaa ja uusi musiikkiohjelma Suomi soi! alkaa toukokuussa. Samanaikaisesti Paasonen on työskennellyt padelyrityksessään ja rempannut Töölön kotiaan.

Juontaja kertoi lapsiperhearjestaan myös IS:lle vuosi sitten keväällä. Vuoden takaisen Emma-gaalan juontaja kertoi, että perhe oli parhaillaan muuttamassa. Hän antoi tärkeän vinkin.

– Ei kannata muuttaa samaan aikaan ja olla jättämättä lasta hoitoon siksi aikaa. Tässä on nyt monta päivää purettu muuttolaatikoita, ja menen takaisin tästä jatkamaan, Paasonen totesi.

Paasonen kertoi, että he muuttivat pienen perheensä kanssa ”tavalliseen perhekämppään”.