Mikko Vesanen kertoo, mitä Huvila & Huussi -ohjelmassa tapahtuu juuri ennen suurta paljastusta: ”Olen aika neuroottinen siitä”

Parhaat remontit on täynnä paljastuksia kulissien takaa ja ikimuistoisia kohteita.

Tämän viikon maanantaina alkoi uusi Huvila & Huussi – parhaat remontit -ohjelma, jossa muistellaan menneiden kausien ikimuistoisimpia hetkiä, annetaan vinkkejä niin mökkiremppaajille kuin -puutarhureille ja kerrotaan paljastuksia suosikkiohjelman kulisseista.

Sisustusarkkitehti Mikko Vesanen kertoo, että ohjelman tiimi teki paljon taustatyötä löytääkseen oikeat jaksot.

– Kyllä me mietimme, että mitkä asiat eivät ole ”painokelpoisia”, mutta aika vapaasti se juttu sitten lähti, Vesanen sanoo IS:lle.

– Tätä on tehty niin monta vuotta ja remppoihin liittyy usein hauskoja tarinoita. Moni aina kysyy, että mikä on jäänyt ohjelmasta parhaiten mieleen, mutta on vaikeaa nostaa vain yhtä juttua esille, koska niitä on tosi paljon.

Best of -kaudella nähdään, että jokaisen rempan takana on yllättävän paljon kommelluksia. Jännittävin hetki on kuitenkin aina se, kun mökin omistajat saapuvat tarkistamaan uusittuja tiluksiaan.

– Mehän pidämme kiinni siitä, että se on yllätys. Henkilöt tuodaan paikalle silmät kiinni. Siinä on oma hommansa, että se näyttää kameroissa luontevalta. Mä olen aika neuroottinen siitä, että kaikki on kunnossa, eikä tuoda esimerkiksi kuraa sisään.

Ovatko rempan tilaajat olleet aina tyytyväisiä tuloksiin?

– Mä olen siitä onnellisessa tilanteessa, että voin sanoa kyllä. Jännitän joka ikistä kohdetta edelleen tosi paljon, mutta kun ihmisiä haastattelee, niin siitä saadaan toivelistaa, josta pidetään kiinni. Käydään paikan päällä asiat todella tarkkaan läpi ja sitten lähdetään tekemään.

Yksi onnistuneen rempan takeista on toimiva logistiikka.

– Tontin pitää olla sellainen, että siellä pystyy liikkumaan järkevästi. Rinnetontit ovat todella haastavia. Ja kun miettii Suomen kesää, niin ne ovat usein aika kosteita. Sellaisissa paikoissa on koettu kaikenlaista aina maanvyöryistä lähtien.

– Saaressa olevat mökit ovat aina haaste, samoin kuin pienien teiden päässä olevat mökit.

Myös remppabudjetit ovat nousseet vuosien saatossa.

– Maailman meno näkyy hakemuksissa. Nyt tuntuu, että ihmiset haluavat tehdä kerralla kaiken ja silloin myös budjetit kasvavat. Mutta kyllä me pyrimme siihen, että ohjelmassa olisi monenlaisia remppoja.

Mitä ihmiset nykyään haluavat mökilleen?

– Tietynlainen yksilöllisyys näkyy. Nykyisin ei enää mietitä, että mitä sillä naapurilla on. Toinen trendi on ehdottomasti kierrätys. Myös tulisijoissa on nykyisin oikeasti jotain tehoja, kun aiemmin on ehkä ollut sellaista pintapuolista, joka näyttää kivalta.

Vesasen mukaan pihasuunnittelussa näkyy se, että myös luontoa halutaan jättää luonnolliseen tilaansa.

– Se on vähän sellainen kompromissi, että on laitettua ja luonnontilaa – ja se onkin kivan näköistä.