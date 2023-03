Gary Glitter takaisin vankilaan vain parin viikon vapauden jälkeen – rokkarista salaa kuvattu video herätti viranomaisten huomion

Gary Glitter rikkoi vapautumisensa ehtoja ja joutui takaisin vankilaan.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu ja vastikään vankilasta vapautunut glam rock -tähti Gary Glitter on joutunut jälleen telkien taakse, kertoo Independent.

Glitter, oikealta nimeltään Paul Gadd, ehti olla vapaalla jalalla noin parin viikon ajan ennen vangitsemista.

Britanniassa seksuaalirikoksesta tuomittu rikollinen vapautetaan niin kutsutulla ”tiukalla luvalla”. Tämä tarkoittaa, että vapautuksen ehtoihin voi sisältyä esimerkiksi oleskelu hyväksytyissä tiloissa, ulkonaliikkumiskiellon noudattaminen, GPS-paikantimen käyttö sekä internetin käytön ja lasten läheisyydessä olemisen rajoittaminen.

Independent kertoo, että muusikko oli vapautumisensa jälkeen majaillut vangeille tarkoitetussa majoituksessa.

Sunnuntaina The Sun -lehti julkaisi Glitteristä kuvatun videon, joka herätti myös viranomaisten kiinnostuksen.

Toisen vangin salaa kuvaamalla videolla rokkari näpyttää älypuhelinta ja kyselee, kuinka hän pääsisi dark webiin, eli pimeään verkkoon.

– Mistä minä löydän tämän Onionin? Glitter kyselee videolla.

Onionilla hän viittaa The Onion Routeriin, eli tor-verkkoon. Se on tavallisen internetin ”päällä” toimiva kokonaisuus, jossa verkkosivut ja käyttäjien sijainti on tiukasti salattua.

Gary Glitter, 78, tuomittiin vuonna 2015 yhteensä 16 vuodeksi vankeuteen raiskauksen yrityksestä, alle 13-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä neljästä muusta seksuaalirikoksesta. Rikokset tapahtuivat vuosina 1975–1980.

Hän nousi julkisuuteen 1970-luvulla osana glam rock -genren nousua. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista I’m The Leader Of The Gang (I AM), I Love You Love Me sekä Always Yours.

Gary Glitter kuvattuna 80-luvulla.

Laulajan suosio romahti vuonna 1999, kun hänen hallustaan löytyi 4 000 lapsipornokuvaa. Hän myönsi syyllisyytensä, ja hänet tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankeuteen.

Vuonna 2002 hänet karkotettiin Kambodzhasta määrittelemättömien syytteiden vuoksi. Maaliskuussa 2006 hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen kahden 10- ja 11-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä Vietnamissa.

Vuonna 2019 Joaquin Phoenixin tähdittämän Joker-elokuvan ympärillä nousi kohu, kun eräässä kohtauksessa käytettiin Glitterin kappaletta Rock and Roll Part 2.

Glitterin on brittimedian selvitysten mukaan kerrottu tienaavan sievoisen summan rojalteilla, sillä kappale soi elokuvassa yli kahden minuutin ajan.