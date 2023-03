Maailman tunnetuin aikuisviihdesivusto Pornhub on ollut viime vuodet kohujen silmässä. Nyt Netflixin uutuusdokumentti yrittää selvittää, mistä kaikessa on kyse.

Joulukuussa 2020 rysähti. The New York Times julkaisi kolumnin, jossa palkittu toimittaja Nicholas Kristof latasi rajuja syytöksiä maailman suurimman aikuisviihdepalvelun, Pornhubin, niskaan ja nosti samalla pöydälle nettipornon ongelmat.

– Sivusto on raiskausvideoita pullollaan. Se tekee rahaa lasten raiskaamisella, kostopornolla, salakuvausvideoilla naisista suihkussa, rasistisella ja naisvastaisella sisällöllä ja videoilla, joissa naisia tukehdutetaan muovipusseilla, Kristof kirjoitti kolumnissaan.

Tarinat olivat hurjia: yhtenä haastateltavana oli nainen, joka päätyi palveluun 14-vuotiaana poikaystävän jaettua hänen alastonvideoitaan muille. Seurauksena oli syöksykierre, joka johti itsemurhayrityksiin ja huumeriippuvuuteen.

Pornhub ja sen emoyhtiö MindGeek kiistivät syytökset ja laiminlyönnit ankarasti, mutta vaikutukset tuntuivat. Luottokorttiyhtiöt Visa ja Mastercard jäädyttivät yhteistyön sivuston kanssa ja pian firma päätyi tarkastelemaan toimintaansa siivoamalla sivustolta jopa 10 miljoonaa videota. Kohu ei ole kuitenkaan laantunut.

Netflixin tuoreessa dokumentissa Nettipornon miljardibisnes kuullaan sekä sivustolla rahaa ansaitsevia aikuisviihdenäyttelijöitä, että ihmisiä, jotka haluaisivat tuhota koko sivuston olemassaolon.

Sen lisäksi, että taustalla on aito huoli siitä, mitä kaikkea nettiin päätyy ja miten sisältöä valvotaan, paljastuu muutakin.

Dokumentissa haastatellut pornonäyttelijät uskovat, että Pornhubin jahtaaminen on pelkkä keppihevonen amerikkalaisten kristillisten ryhmien moraalisodassa koko laillista seksiteollisuutta ja seksityötä vastaan.

Jos lasten ja naisten hyväksikäyttöä vastaan kampanjoivat ryhmät haluaisivat tosissaan vaikuttaa asiaan, ryhtyisivät ne taisteluun myös Facebookin ja Twitterin kaltaisia paikkoja vastaan, joissa kyseenalaista materiaalia levitellään vielä enemmän, näyttelijät sanovat.

Ristiretkeä vaikuttavat johtavan evankelisen saarnaajan perustama Exodus Cry ja kristilliset juuret omaava järjestö The National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), joka toimi aiemmin nimellä Morality in Media, jotka kumpikin pyrkivät julkisuudessa häivyttämään taustaansa.

– Ihan vain, että yleisö tietää, Cosmopolitan ja Sports Illustrated ovat heille kovan luokan pornoa, aikuisviihdenäyttelijä Cherie DeVille huomauttaa dokumentissa.

Järjestö julkaisee joka vuosi Likainen tusina -listan, jossa luetellaan heidän mielestään pahimmat riistäjät.

– Ongelmana on, että NCOSE:lle kaikki seksuaalinen sisältö on riistoa, ja he uskovat että pornografia ruokkii seksikauppaa, pornoteollisuuden puolestapuhuja Mike Stabile toteaa ja huomauttaa, että järjestöt eivät tarjoa minkäänlaista apua ihmisille alalta poispääsyyn, vaan ne keskittyvät ainoastaan tuomitsemaan ja kieltämään.

– Jos pornoa vastaan hyökkääminen jatkuu tällä polulla, silloin ei hyökätä vain pornoa, vaan naisten ja queer-ihmisten seksuaalisuutta vastaan. Se on hyökkäys ihmisten avointa itseilmaisua vastaan etenkin netissä, sanoo aikuisviihdetähti Siri Dahl.

Gwen Adora voitti viime vuonna Pornhub Awardseissa Top BBW Performer -tittelin.

Pornoa tekevä Gwen Adora korostaa, että Pornhubin alasajoa vaativat kuvittelevat, että sen sulkeminen poistaisi ongelmat.

– Vaikka olen sitä mieltä, ettei Pornhub auttanut uhreja tarpeeksi, laitonta sisältöä on joka sivustolla. Se ei estä videoiden tekemistä, se ei ratkaise ongelmaa.

– Nuo ihmiset eivät välitä uhreista, he vain haluavat minimoida pornoteollisuuden.

Lopulta ongelman summaa Yhdysvaltojen suurimman lastensuojelujärjestön National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) edustaja Yiota Souras.

– Pohjimmiltaan se on internet-ongelma, että yritykset voivat rankaisematta päättää olla säätelemättä sisältöä, olla ryhtymättä vapaaehtoisiin toimiin, olla käsittelemättä valituksia ja voivat vain antaa tämä sisällön levitä ilman, että kukaan voi lain antamin keinoin muuttaa asiaa. Ongelma on internetin, ei Pornhubin.

Huomionarvoista on, että mikään jatkuvista kohuista ei ole laskenut Pornhubin suosiota: tammikuisen listauksen mukaan se on edelleen maailman 12. vierailluin sivusto pian Wikipedian, YouTuben ja Facebookin kaltaisten jälkeen. (Suomessa tuorein sijoitus on 21.) Viime joulukuussa julkistetun vuosiraportin mukaan suomalaisten suosikkikategoria sivustolla oli muuten tuttuun tapaan lesboseksi.

Nettipornon miljardibisnes Netflixissä

