Sinkkuna viihtyvä Maria Kuusiluoma, 53, kertoo hämmentävästä ilmiöstä: saa joka viikko kuvia sukupuolielimistä

Somen yksityisviesteihin pamahtelevat intiimikuvat hämmentävät Maria Kuusiluomaa joka viikko.

Näyttelijä Maria Kuusiluoma, 53, voi nyt paremmin kuin koskaan. Useista elokuvista ja teattereista tuttu Kuusiluoma mainitsee heti pilke silmäkulmassaan, että avioerolla lienee osuutensa asiaan. Kuusiluoma erosi yli 15 vuoden avioliitosta muutama vuosi sitten.

– Piristyin kummasti, kun erosin, Kuusiluoma nauraa rempseästi Vida-ravitsemusbrändin tilaisuudessa Helsingissä.

Kuusiluomalla on 11-vuotias tytär ja 13-vuotias poika ex-puolisonsa kanssa. He asuvat vuoroviikoin Kuusiluoman luona.

– Nyt on itselle aikaa joka toinen viikko, hän kertoo.

Sinkkuna viihtyvä Maria Kuusiluoma treenaa nykyään intohimoisesti.

Sinkkuna viihtyvä Kuusiluoma on nauttinut elämästä täysin siemauksin viime aikoina. Äskettäin hän oli Kansallisteatterista tuttujen naisten reissulla Tallinnassa: kahdeksanhenkinen seurue matkasi laivalla Viroon ja vuokrasi asunnon.

– Meillä oli ihan älyttömän kivaa! Juotiin kuohuviiniä ja syötiin ostereita, sitähän se meillä on, Kuusiluoma nauraa.

Rajua biletystä reissulla ei ollut. Kuusiluoma ei muutenkaan ole ”yökerhoihminen”.

– Hyvää lounasta, juttelua, kuoharia, lisää juttelua, Kuusiluoma kuvailee reissun sisältöä.

Tinderistä Kuusiluoma on pysynyt yhä tiukasti erossa. Kuusiluoma korostaa, että häntä kannattaa lähestyä ihan perinteisellä tyylillä.

– Ehdottomasti kasvokkain. Somessa tulee kaikenlaista, mutta ei se ole sama asia. Kuka tahansa voi olla paperilla mielenkiintoinen, mutta kasvokkain on aivan eri asia.

Kuusiluomalle on hyvin selvää, miten hänen tehdään vaikutus. Kyse ei ole ulkonäöstä tai kuluneista iskurepliikeistä.

– Se on se karisma, mistä se kenelläkin sitten koostuu. Ja ihmisen silmistä näkee asenteen heti. Ensikohtaamisessa on noin kolme sekuntia aikaa tehdä vaikutus. Se on tavallaan aika raakaakin peliä, Kuusiluoma pohtii.

Talvella menoa ja meininkejä on ollut vähän vähemmän, mutta nyt kevään ja alkukesän koittaessa asiat saattavat muuttua. Ajatus rakkauden kesästä saa Kuusiluoman innostumaan.

– Todella toivon sitä! Nyt kun aurinko alkaa paistaa, niin eihän sitä tiedä mitä tapahtuu.

Maria Kuusiluoma vuonna 2006.

Yhteydenottoja tulee paljon sosiaalisessa mediassa, mutta keskustelu usein tyrehtyy, mikäli Kuusiluoma edes ehtii lukuisiin viesteihin vastata. Ja niitä kuuluisia dick picejä tulvii myös yhä Kuusiluoman yksityisviesteihin.

– Voi kuule, viikoittain niitä tulee! Joskus ihan mittojen kanssa, Kuusiluoma huokaisee.

Ilmiö hämmentää Kuusiluomaa.

– Ihmisten sukuelimet eivät ole varsinaisesti mitään Monet'n teoksia. Ja mitä jos naiset tekisivät samoin? Kuusiluoma päivittelee.

Kovassa fyysisessä kunnossa oleva Kuusiluoma treenaa personal trainerin kanssa useita kertoja viikossa.

– Se on aivan mahtavaa. Valmentajani on ihan huippu, Kuusiluoma kehuu.

Ikääntyminen ei Kuusiluomaa ole säikäyttänyt.

– Onhan se ihan selvää, että paikat alkavat roikkua iän myötä. Mutta sitä enemmän ne roikkuu, mitä vähemmän asialle tekee. Tähän voi jokainen itse vaikuttaa, Kuusiluoma sanoo.

Treeni, lapset, työ ja ystävät ovat Maria Kuusiluoman arjen kulmakiviä.

Treenaamisen myötä ruokavalio on mennyt sikäli uusiksi, että ennen Kuusiluoma saattoi esimerkiksi vältellä hiilareita ja popsia mieluiten kevyitä salaatteja. Nyt hän syö pastansa ja riisinsä ilomielin.

– Aluksi se oli iso haaste. Nykyään on syötävä paljon, koska treenaan lujaa. Syön jopa kolme kertaa enemmän kuin ennen, Kuusiluoma kertoo.

– Painoa on tullut lihasmassan muodossa 10 prosenttia lisää, ja se on aika paljon minun kokoiselleni, Kuusiluoma sanoo.

Ja aktiiviset lapset pitävät huolen, että äidin kannattaa olla elämänsä kunnossa.

– Lapseni tykkäävät lasketella ja pyöräillä. Kyllä siinä on äidin pysyttävä perässä, Kuusiluoma nauraa.

Kesällä Kuusiluoma palaa Poriin, kuten aiemminkin. Siellä hän tähdittää Joonas Nordmanin kanssa Vaimoni on toista maata -näytelmää Kirjurinluodon kesäteatterissa.

– Olen siitä todella fiiliksissä! Olemme molemmat Joonaksen kanssa Porista kotoisin. Tämä on ihan superhauska projekti, Kuusiluoma iloitsee.