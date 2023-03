Täysin uudessa Suomi soi -ohjelmassa jättihitit lauletaan suomeksi – mukana nämä eturivin artistit

Suomi soi -ohjelma alkaa Nelosella ja Ruudussa toukokuussa. Uuden musiikkiohjelman juontaa Heikki Paasonen.

Nelonen tiedottaa täysin uudenlaisesta musiikkiohjelmasta Suomi soi, joka alkaa Nelosella ja Ruudussa 5. toukokuuta.

Suomi Soi -ohjelmassa sovitetaan maailman suurimmat hitit suomeksi. Ohjelmassa on tiedotteen mukaan mukana viisi kotimaista artistia, jotka ovat valikoineet joukon koko maailman tuntemia kansainvälisiä klassikkokappaleita, joista kuullaan nyt tuoreet versiot.

Mukana ovat Pate Mustajärvi, Jonna Tervomaa, Olavi Uusivirta, Mira Luoti ja Samuli Putro.

– Me leikitään tässä ohjelmassa meidän lempibiiseillämme ja puhalletaan ilmaa niiden siipien alle. Se on niin kuin paperilennokkien heittämistä – mä otan sen biisin, avaan, taittelen vähän uudella tavalla ja heitän jälleen lentoon, Olavi Uusivirta sanoo tiedotteessa.

– Jännittää ihan pirusti, että mihin sitä tulikaan lupauduttua mukaan. Mutta ihan mahtavaahan tää on, mukava jengi mukana ja loistava bändi!, harvemmin tv-ohjelmissa mukana nähty Pate Mustajärvi kertoo.

Artistit ovat Nelosen tiedotteen mukaan innoissaan täysin uudesta ohjelmasta.

Kussakin jaksossa on oma teemansa, ja studiossa kuullaan esitysten välillä artistien tarinoita ja muistoja valitsemiinsa hitteihin liittyen.

Ohjelmassa kuullaan maailmankuuluja hittibiisejä, kuten Banglesin Eternal Flame, Aviciin Hey Brother, Robbie Williamsin Feel, R.E.M.:in Losing My Religion ja Joe Cockerin You Are So Beautiful.

Ohjelmassa tutustutaan myös suomalaiseen käännösiskelmäperinteeseen, ja jokaisessa jaksossa kuullaan myös kappaleiden vanhoja versioita.

Kuusiosaista uutuusohjelmaa juontaa Heikki Paasonen.

Ilta-Sanomat, Nelonen ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.