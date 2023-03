Hugh Grantin käytös Oscareissa tyrmistytti – Ashley Graham rikkoi hiljaisuuden kiusallisesta haastattelusta

Malli Ashley Graham toimi Oscar-gaalan punaisen maton haastattelijana. Hänen haastattelunsa Hugh Grantin kanssa on koettu kiusalliseksi.

Ashley Grahamin ja Hugh Grantin Oscar-gaalan haastattelua on kuvailtu ”kivuliaaksi”.

Malli Ashley Graham, 34, edusti sunnuntaina Oscar-gaalan punaisella matolla haastatellen gaalaan saapuvia tähtiä.

Somea on kuohuttanut haastattelu, jossa Graham keskustelee näyttelijä Hugh Grantin, 62, kanssa. Grantin käytöksen on katsottu olleen Grahamia kohtaan ylimielistä, sillä hän vastaili tämän kysymyksiin hyvin niukkasanaisesti ja haastattelun lopuksi antoi kummallisen katseen, joka on tulkittu silmien pyörittelyksi tai kulmakarvojen nostelemiseksi.

Myös useissa ulkomaalaismedioissa on käsitelty Grantin käytöstä tilanteessa.

Hugh Grant vaikutti Oscareiden haastattelussa siltä, ettei häntä kiinnosta olla tilanteessa tai Ashley Grahamin haastateltavana.

Viraaliksi levinneestä haastatteluvideosta ilmenee, kunka Grant vastaa esimerkiksi kysymykseen hänen roolistaan Glass Onion -elokuvassa, jota Graham kehuu hänelle vuolaasti.

– No, olin tuskin edes elokuvassa mukana. Esiinnyin siinä ehkä kolmen sekunnin ajan, Grant vastasi kiusallisesti.

Hugh Grantin käytöstä kritisoidaan kovin sanakääntein julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

– Sinulla oli varmasti kuitenkin hauskaa? Graham jatkoi.

– No, melkein, Grant vastasi katsoen samalla muualle.

Ashley Grahamin ja Hugh Grantin haastattelua käsitellään ABC Newsin YouTube-videolla kohdasta 1:10 alkaen.

Kun Graham kysyi Grantilta, mitä tällä oli gaalassa yllään, näyttelijä vastasi niukasti sanalla ”pukuni”. Kun Graham lopetti haastattelun, kiitti Grantia jutustelusta ja toivotti hyvää loppuiltaa, Grant vastasi englanniksi ”yeah” eli vapaasti suomennettuna ”jees” ja poistui lavalta nostaen kulmakarvojaan.

Ashley Grahamin toimintaa vaikeassa haastattelutilanteessa kehuttiin, mutta osan mielestä hänen kokemattomuutensa näkyi.

Grantin ylimieliseksi koettu käytös on suututtanut gaalan katsojia. Grahamia on ylistetty hänen toiminnastaan haastattelun aikana, sillä Graham ei tuohtunut Grantin outoon käytökseen tai provosoitunut siitä. Joidenkin mielestä Grant oli ”vain brittiläinen”, ja Grantin käytöksen epäillään johtuneen kovasta taustamelusta.

– Hän oli törkeä. Olen britti ja tuo ei ollut brittiläistä huumoria tai sarkasmia. Tällainen käytös tuomittaisiin myös Britanniassa. Brittiläisyyteen kuuluu kohteliaisuus, small-talk ja hymyileminen, eräs twiittaaja kuitenkin totesi.

– Hugh Grant oli haastatteluiden isoin idiootti. Hugh, jos et halua olla siellä, mene kotiin. Surkein Oscar-haastattelu koskaan, eräs katsoja latasi Twitterissä.

– Ashley hoiti tämän mallikkaasti. En olisi itse pystynyt samaan, yksi twiittaaja kannusti.

Joidenkin katsojien mielestä Grahamin kokemattomuus juontotöistä näkyi.

– Hän panikoi. Rakastan häntä, mutta hänen olisi pitänyt vastata haastateltavien energiaan. Tylsät ja geneeriset kysymykset selkeästi vain ärsyttävät ja tylsistyttävät haastateltavia, eräs twiittaaja vastasi toiselle.

Ashley Graham rikkoi hiljaisuuden ja kommentoi kiusallista haastattelua TMZ:lle.

– Arvaa mitä, äitini aina kannusti minua ”tappamaan heidät kiltteydellä”, Graham totesi TMZ:n haastattelijalle Los Angelesin lentokentällä.