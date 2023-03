Ruotsin viisukarsinnat olivat kuivat kuin käntty, kunnes supersankari-Loreen herätettiin syväjäästä pelastamaan tilanne. Tiedän olevani lapsellinen ja epäreilu, mutta toivon hänen jäävän viisuissa kakkoseksi täysin ulkomusiikillisista syistä.

Ruotsi on voittamassa Eurovision-laulukilpailun. Miten tässä kävi TAAS näin?

Lue lisää: Loreenin viisu­voittoa pidetään jo lähes varmana – ruotsalais­lehti: ”Omituinen ja upea” Käärijä voi pilata ruotsalaisten ilon

Ruotsin euroviisukarsinta Melodifestivalen on ollut jo vuosikausia aika pitkää piimää, mutta viimeistään tänä vuonna moni on todennut, ettei viisukeisareilla ole enää vaatteita. Ennen kaveripiirissäni pidettiin mellokatsojaisia ja -juhlia. Nyt olen tuntemistani ihmisistä ainoa, jonka elämä oli niin olematonta, että mojuin läpi kaikki neljä osakilpailua. Lauantaina katsoimme kolmen hengen porukalla finaalia, söimme ruisleipää ja joimme kuoharin sijasta marjamehua.

Mukaan oli tänä vuonna varastettu niin norjalainen pop-duo Markus & Martinus kuin Ukrainan Voice-voittajakin. Ja sitten oli Loreen, vaikka ei hänenkään nimensä etukäteen herättänyt minussa juuri väristyksiä. 11 vuoden takaista Euphoriaa muistellaan ja suitsutetaan kyllä kyllästymiseen asti. Loreenkin alkaa kuitenkin olla neljännellä osallistumisellaan jo kisan veteraani.

Viimeksi hänet nähtiin lavalla vuonna 2017. Statements oli mellokappaleeksi aika kokeellinen, mutta muistaakseni ihan mukiinmenevä. Loreen juoksenteli lavalla nykytanssin tahtiin, huusi statements, statements ja joku heilutti pahvista käsilaukkua. Tie viisuihin katkesi jo ennen finaalia.

Tällä kertaa mitään riskejä ei otettu, vaan edessä oli kirurgintarkka operaatio kohti Liverpoolia. Ruotsalaisilla on ilmiömäinen kyky pitäytyä viisujen vallankahvassa, jos ote uhkaa lipsua.

Ja niin, käntynkuivan Melodifestivalen-kauden vihoviimeisenä numerona lavalle laskettiin katosta valtava ledilaatta. Sen alta Loreen kömpi esiin kuin elokuvan muumio sarkofagista, voimakkaampana kuin koskaan.

Heti ensi sekunneista lähtien oli selvää, että nyt mennään eikä meinata. Esitys oli upea. Loreen ja Tattoo-kappale matkasivat esikarsinnasta suoraan finaaliin, jossa muille kilpailijoille jäi kohtelias sivunäyttelijän osa.

Hän on palannut. Vain viitta puuttuu.

Kappaleen tekijöiksi oli valjastettu Ruotsin viisukoneiston eliittitiimi, kerrassaan vaikuttava litania: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen itse, Cazzi Opeia, Peter Boström ja tietenkin Euphorian tekijä Thomas G:son.

Loreen oli kuin supersankari, joka oli ollut jättinäyttöjen sisällä syväjäässä keräämässä voimaansa takaisin kaikki nämä vuodet.

Tiedän, että ajatukseni ovat väärin ja epäreiluja, mutta en voi lapsellisuudelleni mitään. On vaan niin ärsyttävää, että Loreenin esitys hipoi taas täydellisyyttä, ja satatuhatta euroviisua tehneiden kirjoittajien kappale on kuin viisuvoittojen oppikirjasta. Tulee olo, että voitto on jo sovittu ja koko euroviisut taputeltu, ennen kuin pippalot ehtivät edes alkaa.

Mutta ennen kaikkea en vaan kestä, että Ruotsi on taas voittamassa viisut. Ruotsalaiset alkoivat ehkä pikku hiljaa huomata, kuinka tylsiä heidän viime vuosien viisunsa ovat olleet. Maa on saanut euroviisuissa usein hyvät tuomaripisteet, mutta romahtanut kun yleisön pisteet luetaan. Toisin sanoen, kappaleet ovat olleet muodollisesti päteviä, mutta jättäneet kuulijansa kylmäksi. Muuttuuko Melodifestivalenissa vieläkään mikään, jos voitto taas tarjoillaan hopeavadilla noille samoille biisintekijöille?

Suomalaiset taas alkoivat juuri päästä ylitse vimmastaan kysyä jokaiselta vastaantulevalta ruotsalaiselta, mitä Suomen pitäisi tehdä toisin voittaakseen viisut. Juuri kukaan ei enää haikaillut, että olisipa UMK kuin Melodifestivalen. Euroviisuihin on viime vuosina mahtunut yhä enemmän erilaisia genrejä ja ääniä. Ruotsin tie ei ole ollut enää ainoa oikea.

Ja juurihan Ruotsi sai järjestää euroviisut vuonna 2016. Onhan siitä toki jo muutama vuosi aikaa, mutta viisuihin osallistuu tänäkin vuonna 37 maata. Täällä on muitakin jonossa!

No, ainahan Ruotsi on ennakkosuosikki, mutta tänä vuonna kyseessä ei taida olla pelkkä kupla. Ehkä niskassani painaa vieläkin suomalaisen pessimistinen cha cha -bolero, mutta en kaikesta huolimatta vieläkään usko, että Käärijä tai kukaan muukaan pystyy estämään Loreenin voittokulkua.

Lue lisää: Voiko Käärijä voittaa viisut? Ruotsalainen asian­tuntija pamauttaa julki suoran mieli­piteensä – vain yksi asia voi koitua Suomen kohtaloksi

Ja tietenkin pitäisi ajatella, että paras laulu voittakoon. Edes ruotsalaisia ei saisi rangaista liiasta lahjakkuudesta.

Omia tuntemuksiani puolustan (jälleen kerran) toistelemalla, että euroviisut ei ole urheilukilpailu, eikä musiikin kuuntelu ja arvostaminen ole vain järjen asia. Vielä olisi aikaa tapahtua euroviisujen ihme, ja Loreen-huuman laantua sen verran, että muillekin jää tilaa hengittää.

Pannaan Loreen paiskimaan kunnolla hommia pokaalin eteen. Ennen kuin viisuja juhlitaan ensi vuonna taas Ruotsissa, haluan nähdä Liverpoolissa jopa sen ikuisen Euphorian varjoonsa jättävän spektaakkelin ja pisteenlaskusta sellaisen jännitysnäytelmän, ettei piña colada pysy käsissäni.