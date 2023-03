Kari Aihinen lataa suorat sanat – nämä kaksi asiaa suomalaisten syömisessä ovat pielessä

Keittiömestarilla riittää puuhaa sekä töissä että kotona.

Huippukokki Kari ”Kape” Aihisella ei tekeminen lopu kesken.

Miehen omien sanojen mukaan ”iisin” alkuvuoden jälkeen kierroksia ollaan nyt jopa lisäämässä. Ravintoloiden ja Kapen Kokkikoulu -livelähetysten ohella aikaa vie uusi keittokirja, huhtikuussa julkaistava Kape The Chef.

Tulevan teoksen sisältö koostuu kolme ruokalajin resepteistä, jotka on nähty myös Aihisen kokkiliveissä. Huippukokki kertoo toivovansa, että uusi kirja inspiroisi suomalaisia entistä enemmän tarttumaan pannuun ja paistinlastaan ja marssimaan keittiöön tekemään itse ruokaa.

– Mun mielestä kokkailu lähtee siitä, että kunhan tekee. Ruoka ei itsessään synny. Mutta ilo, ylpeys ja hauskuus pitää ruuanlaitossa olla mukana ja kehotan myös siihen, että koko perhe menisi keittiöön, Aihinen sanoo Ilta-Sanomille.

Kape Aihisella ei tekeminen lopu kesken.

Työnsä kautta Aihinen on päässyt näkemään Suomen kansan ruokatottumuksia hyvinkin läheltä. Hän tunnistaakin suomalaisten ruokailussa kaksi suurta puutetta.

– Täällä sivuutetaan kaksi kovaa ässää, eli suunnitelmallisuus ja syöminen. Jos pistetään 200 ihmistä riviin ja sanotaan, että käsi pystyyn jos syöt viisi kertaa päivässä, niin ei hirveän montaa kättä nouse, Aihinen harmittelee.

Hän painottaa, että nämä ravitsemuksen peruspalikat kannattaisi kaikilla olla ennen kaikkea kunnossa. Aihinen myös huomauttaa, että ruuanlaitosta ei kannata turhaan tehdä liian vaikeaa, vaan yksinkertaisilla, laadukkailla raaka-aineilla pääsee pitkälle.

– Jos päätät, että nyt pitää tehdä 46 komponentin thaimaalainen curry, niin voi olla, että et edes uskalla aloittaa. Toivon, että ihmiset tekisivät paljon itse enemmän ruokaa ja suosisivat sesonkijuttuja ja suomalaisia tuotteita. Tehkää himassa safkaa, Aihinen sanoo painokkaasti.

Tällä hetkellä aihisen näkee tv-ruudulla Masterchef Suomen tuomaristossa. Sieltä hänen ohellaan löytyvät Helena Puolakka ja Henri Alén.

Työnsä ulkopuolella Aihisella riittää kiirettä myös kotona. Hänen aiemmasta, lähes 20 vuotta kestäneestä liitostaan keittiömestarilla on kaksi poikaa, joiden Aihinen kertoo harrastavan urheilua ahkerasti.

Huippukokki on nyt jo pidempään jatkuneessa parisuhteessa elävä vuoroviikkoisä, joka kertoo nauttivansa joka hetkestä poikiensa kanssa.

– Täyttävät 11 ja 14. Jäbät on alkanut syömään aika hyvin, vanhempi on alkanut nukkumaan vähän enemmän. Mähän olen henkisesti edelleen 17, niin jäbät on kohta mun tasolla. Mutta ihan mahtavaa tää on, he ovat mulle kaikki kaikessa, Aihinen kertoo naureskellen.

Vaikka isälle poikien varttuminen on ollut ilon aihe, ei tästä muutoksesta ole selvitty täysin ilman töyssyjä.

– Viime kesänä nuorempi poika soitti yhtäkkiä lähtevänsä yökylään ja vanhempi oli ulkona iltakymmeneen. Minä siinä yksin kotona mietin, että mitäs ihmettä nyt tapahtuu, tähänkö tämä menee. Ehkä siinä kasvamisessa mulle vaikeinta on se, että eivät he ole enää mun pikkupoikia vaan isoja kundeja jo, Aihinen pohtii.