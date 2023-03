Erika Helin kertoo millaista on työ kohutulla OnlyFans-sivustolla – seuraajat haluavat muutakin kuin paljastavia kuvia

Erika Helin on ensimmäisiä OnlyFans -sivustolla läpi lyöneitä suomalaisia. Eroottisella sisällöllä profiloituneen tilauspalvelun kovimmat tekijät tahkoavat jopa miljoonia kuussa.

Alkujaan missikisoista julkisuuteen noussut Erika Helin on ensimmäisiä OnlyFans -sivustolla läpi lyöneitä suomalaisia.

REALITYSARJA Rikkaat ja Rahattomat palaa jälleen ruutuun jo neljännelle tuotantokaudelleen.

Kaava on varmasti jo monelle tuttu. Ohjelmassa varakkaat ja varattomat suomalaiset vaihtavat roolejaan viiden päivän ajaksi. Vaihtoon menevät niin viikkobudjetti kuin asumuksetkin.

Yksi varakkaista on OnlyFans-tähtenä uransa tehnyt Erika Helin.

– Kyllä mä mietin pitkään, että haluanko lähteä mukaan ohjelmaan, Helin kertoo IS:lle.

– Jo ohjelman nimi on aika provosoiva, ja olen saanut jo vähän etukäteen kuulla omilta seuraajilta ja joiltakin tuntemattomilta ihmisiltä, että kuinka mä kehtaan ja miten mä voin laittaa itseni tuollaiseksi rikkaaksi? Kyllä tämä ohjelma herättää tunteita. Tavallaan ymmärrän miksi, mutta tavallaan en. Jos meidän yhteiskunnassa menee hyvin, niin siitä ei oikein saisi kailottaa.

Helin kertoo, että hänestä on ollut mahtava kuulla ja nähdä erilaisten ihmisten tarinoita.

– Jos joku on pystynyt tekemään itselleen uran, niin miksi muut eivät voi olla hyvillään toisen puolesta? Helin kysyy.

Helin kertoo, että oman viikkobudjetin laskeminen yllätti.

– Mulla on sellainen sovellus, mistä näkee kortin käytön. Sen perusteella laskettiin parin viime kuukauden keskiarvo käytetystä rahasta. En mä aina itsekään tiedä, mihin se raha on mennyt ja aloin sitten purkamaan sitä. Suurin osa meni ulkona käymiseen – ravintoloihin ja lentoihin. Sinnehän sitä rahaa palaa aika nopeasti. En ole kiinnostunut muodista, shoppailusta tai muusta tuommoisesta. Siksi vähän yllätyin niistä menoista. Miten mä tuolla lailla tuhlaan?

Helin on asunut viimeiset kaksi ja puoli vuotta Maltalla.

– Lähdin kokeilemaan sinne. Mulla oli silloin aika myrskyinen elämäntilanne. Erosin viiden vuoden parisuhteesta ja siinä oli kaikenlaista. Otin vähän etäisyyttä.

Reissun piti aluksi kestää vain kuusi kuukautta, mutta aika kuluikin kuin iltamissa.

– Se on vähän sellainen klassinen tarina. Mitä olen jutellut muiden maahanmuuttajien kanssa, niin se on aina, että lähdetään kokeilemaan ja sitten sinne vain jämähtää.

Nyt Helin pohtii itselleen uutta kotimaata. Mielessä on käynyt ainakin Espanja.

– Mun duuni ja henkilöbrändi on sidottu Eurooppaan, että se vähän pidättelee.

Helin kertoo olleensa Aasiassa pari kuukautta ja nauttineensa yksityisyydestä.

– Olin siellä ilman meikkiä ja haisin hieltä. Ketään ei kiinnostanut, kuka mä olin. Mulla oli mukana parit eri treenivaatteet ja bikinit. Se oli parasta elämää, mitä olen pitkään aikaan elänyt.

Helin kertoo, että kun tekee uraa netissä, vaikkapa OnlyFansissa, sometilien tavoittavuus muuttuu, jos matkustaa toiseen maanosaan.

– En tiedä, miksi niin käy, mutta jos mun fyysinen lokaatio muuttuu, niin seuraajat eivät enää näe mun tilejä. Jonkun Instagramin algoritmi on nykyään ihan sekaisin. Koko ajan pitää olla tosi relevantti ja tehdä mielenkiintoista sisältöä. Ja mielellään paikallista, että sut nähdään.

Lue lisää: Ravintolasta asunsa vuoksi poistettu Erika Helin sai tappo­uhkauksia ja häntä haukuttiin prostituoiduksi – laukoo suorat sanat arvostelijoille

VUODEN 2018 missikisoista tuttu Helin oli ensimmäisiä suomalaisia, jotka löivät läpi OnlyFans-sivustolla ja loivat siitä itselleen uran.

OnlyFans on lyhyessä ajassa suosioon noussut sosiaalisen median sivusto, jolla voi jakaa sisältöä ja määritellä sille hinnan. Se tunnetaan erityisesti aikuisviihdesisällöistään, sillä käyttäjät julkaisevat alustalla tyypillisesti vähäpukeisia kuvia ja videoita.

– Mä tuotan sinne vain kuvia, Helin linjaa pornon pois.

Kuvien ottaminen hoidetaan aina ammattimaisesti.

– Mulla on aina ammattivalokuvaaja ja se maksaa jonkin verran. Kuvat voivat vaihdella ulkona otetuista studiokuviin. Tarvitsen myös asut, ja nekin pitää suunnitella samoin kuin meikit ja muu stailaus.

Helin toimii aina kuvausten tuottajana ja tietää, mitä otoksilta haluaa.

– Tärkeintä on löytää sellainen kuvaaja, jonka kanssa on yhteinen visio siitä, mitä lähdetään toteuttamaan. Muuten se homma menee persiilleen ja silloin olet maksanut tuhansia euroja, etkä saa rahoillesi mitään vastinetta.

Lue lisää: Erika Helin kertoo erikoisesta kohtaamisesta lomareissullaan – yllättävä kommentti sai poistumaan tilanteesta äkisti

OnlyFans-sisältöä voi tehdä monella tavalla. Jotkut napsivat kuvia kotona kännykällä, toiset panostavat enemmän.

– Voihan sitä tehdä nollabudjetilla, mutta musta on kiva panostaa. Itse ajattelen, että mun kuvissa on Playboy-lehden henkeä. Playboyn visuaalinen maailma on sellainen, josta olen aina inspiroitunut.

Helin kertoo, että hänen OnlyFans-tilaajansa ovat kiinnostuneet muustakin kuin kuvista.

– Kyllä mä päivittäin viestittelen siellä ihmisten kanssa. Siellä on oikeasti ihmisiä, jotka ovat olleet mun matkassa monta vuotta. Siellä sitten jutellaan ja jopa ystävystytään. Kyllä netissäkin voi olla ystäviä. Se on nykyaikaa.

Tuollainen vaatii aika paljon jaksamista?

– Kyllä se välillä vaatii. Joskus tuntuu, että toimin jonkinlaisena terapeuttina. Sellaiset jutut kuin yksinäisyys ovat isoja asioita, eli kyllä se homma vaatii multakin tietynlaista herkkyyttä. Täytyy olla ihminen ihmiselle. Mä en tee mitään seksichattia ollenkaan, vaikka monenlaisia pyyntöjä tuleekin. Enkä mä ole mikään neuvomaan kenenkään parisuhdeasioita.

Helin on tällä hetkellä sinkku, eikä parisuhde käy edes mielessä.

– Olen sinkku ja tulen olemaankin varmaan aika pitkään. Mun on aika haastavaa löytää ihmistä, joka pysyisi tässä tahdissa mukana. Viimeisen kolmen vuoden aikana olen asunut yli puolet vuodesta hotelleissa.

– Kyllä mä välillä tapaan ihmisiä, kenen kanssa olisi mukava viettää aikaa, mutta hekin toteavat nopeasti, että eivät pysty mukautumaan mun elämäntyyliin. Ja voi olla myös sellaista mustasukkaisuutta, kun juttelen netissä miesten kanssa ja mua lähestytään somessa. Vaikka löytäisi kuinka itsevarman tyypin, niin aina niitä vähän kaivelee.