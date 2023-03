Anni Ihamäki kertoo arjestaan pienten lasten kanssa – kotona alkoi suuri projekti

Suomipopilta perhevapaalle jäänyt Anni Ihamäki aikoo joskus palata radioaalloille, mutta paluun aikataulu on vielä täysin auki.

Juontaja Anni Ihamäki, 40, luotsaa maanantaina 13.3. alkavaa Huvila & Huussi – parhaat remontit -ohjelmaa.

Formaatti on tuttu, sillä Ihamäen oma mökkipiha koki kasvojenkohotuksen vuonna 2019.

– Kannustan hakemaan ohjelmaan mukaan. Täytyyhän se remppa tietysti maksaa itse, mutta mistään muualta ei saa vastaavaa palvelua, eikä tarvitse itse vahtia sitä remonttia.

Ihamäki myöntää, että hän ei olisi itse pystynyt hahmottamaan, mitä mökkipihalle voi tehdä.

– Enkä mä olisi osannut edes lähteä toteuttamaan mitään. Mistä mä nyt olisin sitä tekijäjengiä lähtenyt soittelemaan? Moi, tiedätkö, mistä saa kaivurin? Ihamäki nauraa.

– Sitten siihen olisi tarvinnut jonkin projektijohtajan. Mökkikesä on muutenkin niin lyhyt, että ohjelmaan osallistuminen oli nopein ja tehokkain tapa saada valmista. Kun se homma vielä näytetään televisiossa, niin tietää, että kaikki tehdään hyvin.

Ihamäki on edelleen tyytyväinen mökkipihaansa, vaikka myyrät yrittävätkin tuhota kaiken.

– Mun nurmikko on tuhottu totaalisesti. Mitä niille myyrille edes voi tehdä? Ne eivät pelkää robottiruohonleikkuria, eivätkä mitään muutakaan. On mulle laitettu monenlaisia vinkkejä, mutta niistä ei ole ollut apua. Ne tekee sellaisia norsun lantakasan kokoisia kekoja pihalle.

Tällä hetkellä myös Ihamäen oma koti on raksaporukan valtaama.

– Me remontoidaan uutta kotia. Se onkin oikea sellainen remontoijan unelma, Ihamäki nauraa.

– Ei selvitty ihan pienellä nikkaroinnilla, kun kaikki oli ihan alkuperäisessä kunnossa. Jonain jouluna sitten omaan kotiin.

Oman haasteensa remonttiin tuovat pienet lapset. Ihamäellä on vuonna 2009 syntynyt poika, sekä vuonna 2020 ja 2022 syntyneet lapset puolisonsa, muusikko Ilkka Ihamäen kanssa.

– Lasten kanssa on tosi kiva remontoida, juontaja naureskelee.

– Siksi olen palkannut Mikon (Vesanen) ja Viljan (Schepel) tähän hommaan. Onneksi he olivat vapaana, koska heillä on oikeasti niin kiire koko ajan.

Ihamäki lopetti juontohommat Aamulypsyssä joulukuussa 2022.

– Radio on nyt toistaiseksi loppu. Lopettaessani tein sen pari viikkoa aamuvuoroa. Se oli kyllä rankkaa pienten lasten kanssa. Jos yö oli huono, niin sitten se aamu vasta paha olikin.

– Lasten kanssa se ei mene niin, että yksi plus yksi on kaksi, vaan se on paljon enemmän. Aina sanotaan, että siinähän se toinen lapsi menee samassa kuin yksikin, mutta ei kyllä mene. Onneksi lapseni ovat oikein rauhallisia ja rentoja. Se auttaa paljon, että he nukkuvat hyvin.

Lue lisää: Anni Ihamäki kertoo, miksi hän lopettaa Aamu­lypsyssä – vihjaa tulevista töistä Jaajo Linnonmaan kanssa

Radio on jättänyt Ihamäkeen ison jäljen.

– Mä rakastin tehdä Aamulypsyä, enkä mä aikuisena oikein muuta ole tehnytkään kuin radiota. Olin 21-vuotias, kun menin Suomipopille. Radio on kyllä mun rakkaus. Mutta katsotaan, milloin tulee sopiva hetki palata.

Pienten lasten äitinä Ihamäki on pystynyt tekemään lyhyitä juontokeikkoja, mutta muuten hän viihtyy lasten kanssa kotona.

– Telkkaritöitä on vähän ollut. En ota nyt mitään työtä, joka veisi viisi päivää viikossa. Helsingin Sanomiin kirjoitan kolumnia. Siitä mä olen ylpeä. Olen tosi iloinen, että sain sen homman. Kyllä minä silti vielä joskus radioon palaan.

Ihamäki pääsi 21-vuotiaana kansanopiston radiolinjan opintojen jälkeen harjoittelijaksi radio Suomipopille ja 24-vuotiaana Helsingin yliopistoon opiskelemaan yleistä valtio-oppia ja politiikantutkimusta. Radiotyöt jatkuivat opintojen ohella.

Ihamäestä on kuoriutunut yksi Suomen suosituimmista tv- ja radiojuontajista. Hän on työskennellyt Aamulypsyn lisäksi suurissa tv-tuotannoissa kuten Idols ja Kaikki vastaan 1 sekä kirjoittanut kolme ruokakirjaa.