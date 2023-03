Seiska: Jutta ja Juha Larmin 6 miljoona maksaneen luksushotellin johdossa joukkopako – myös Larmit jättivät yrityksensä hallituspaikat

Jutta ja Juha Larmin hotellihanke Ylöjärvellä kaatui viisi vuotta sitten ja rahallinen tappio oli merkittävä. Nyt Rantasalmella sijaitsevan uuden – miljoonia maksaneen – Kuru Resortin vastuuhenkilöt, mukaan lukien Larmit, ovat jättäneet yrityksen johdon.

Yrittäjäpariskunta Jutta ja Juha Larmin luksushotelli Kuru Resort avattiin vuoden 2022 alussa. Resortin hintalappu oli muhkea: päärakennus ja villat maksoivat yli kuusi miljoonaa euroa.

Alun perin Kurun piti rakentua Ylöjärvelle järven rannalle. Vuonna 2017 kuitenkin selvisi, että keskukseen suunnitellut 822 neliötä ylittivät tontin rakennusoikeuden. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki hankkeesta valituksen Ylöjärven kaupungille.

Kaupunki oli aiemmin myöntänyt tv-persoonalle poikkeusluvan Kurua varten, mutta ely-keskuksen valituksen takia poikkeuslupa peruttiin ja hanke kaatui heinäkuussa 2017. ”Rahallinen menetys on toki merkittävä”, Jutta Larm myönsi tuolloin Ilta-Sanomille.

Kuopasta noustiin.

Larm kertoi, että pian hankkeen kaatumisen jälkeen heille alkoi sadella paljon yhteydenottoja pieniltä paikkakunnilta. Yksi yhteydenottajista oli Järvisydämen omistaja Markus Heiskanen, joka kertoi, että hänellä olisi Järvisydämen alueen hienoin tontti vapaana.

Tälle tontille alkoi nousta kunniahimoinen hotellihanke: valmiissa Kuru Resortissa on päärakennuksen lisäksi 16 yksityistä villaa.

Luksuskohde sijaitsee Rantasalmella vain muutaman minuutin ajomatkan päässä tunnetusta Järvisydän-hotellista.

Kuru Resort Saimaa Oy:n taloudellisesta tilanteesta on niukasti tuoretta tietoa. Tuorein Kaupparekisteristä löytyvä tilinpäätös on vuodelta 2021 eli ennen varsinaisen liiketoiminnan käynnistymistä. Tuloslaskelman mukaan liikevaihtoa kertyi lähes 88 000 euroa, kun taas liiketappio ylsi 242 000 euroon. Yrityksen perustamisvaiheessa on usein paljon kuluja.

Kuru Resortin tilinpäätöksessä vuodelta 2021 on kirjattu henkilöstökuluja noin 128 000 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on kirjattu menoja noin 40 000 euron edestä. Varsinaisesta liiketoiminnasta vuoden 2021 tilipäätöksen perusteella ei voi tehdä arvioita.

Kuru Resort sai vuonna 2021 yhteensä 870 186 euroa yritystukea Ely-keskukselta. Tilinpäätöksen mukaan summa vastaa 35 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Kurussa on 16 yksityistä villaa. Tältä näyttää sisällä.

Tuoreempia havaintoja voi tehdä yhtiön maksukäyttäytymisestä. Kuru Resort Saimaan nimellä löytyy protestilistalta yksi merkintä. Häiriömerkintä on kirjattu 20. tammikuuta 2023. Kyse oli 26 304 euron summasta. Se on merkitty suoritetuksi 10. helmikuuta.

Kyse oli niin kutsutusta tratasta eli perintälakiin perustuvasta maksukehotuksesta. Tratan teho perustuu julkisella protestoinnilla uhkaamiseen. Tratan kautta hidastelu maksuissa voidaan tehdä julkiseksi ja lisäksi syntyy merkintä luottotietoihin.

Jokaisessa villassa on sauna ja kylpyhuone, joista voi ihailla luontoa.

Eniten huomiota herättää keväällä tapahtunut Kuru Resort Saimaan vastuuhenkilöiden joukkopako.

Asiakastiedon dokumenteista ilmenee, että yrityksen toimitusjohtaja on eronnut 12.2.2023. Viisi päivää myöhemmin erosivat hallituksen puheenjohtaja Juha Larm sekä hallituksen jäsen Jutta Larm. Vielä neljä päivää siitä eteenpäin erosi yksi toinen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen.

Tuoreen kaupparekisteriotteen mukaan Kuru Resort Saimaan hallituksessa on kaksi jäsentä. He ovat Järvisydämen omistaja Markus Heiskanen sekä eräs Alankomaiden kansalainen.

Myös Seiska on uutisoinut Kuru Resortin talousvaikeuksista. Lehden mukaan Kuru Resort Saimaa Oy ehti olla operatiivisessa toiminnassa vain vuoden, kun vaikeudet alkoivat.

IS ei tavoittanut Markus Heiskasta eikä Larmeja kommentoimaan asiaa.

Resortin ikkunoista voi ihailla metsä- ja järvimaisemaa.

Kuru Resortin oman tiedotteen mukaan Järvisydän ja Kuru Resort ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Kurun perustamisesta lähtien. Syyskuussa 2022 resortit yhdistivät toimintoja asiakaspalvelun ja järjestelmien osalta.

Tiedotteen mukaan vuoden 2023 maaliskuun alusta Järvisydämen rooli on vahvistunut Kuru Resortissa ja sen myötä palvelutarjonta on laajentunut. Resortit jatkavat toimintaansa kuten ennenkin Kuru Resortin tarjotessa palveluita Hietajärven rannalla.

Pienet tummat villat sijaitsevat päärakennuksen alapuolella rinteessä.

IS vieraili Kuru Resortissa tammikuussa 2022 ennen ensimmäistäkään maksavaa asiakasta.

Kurun päärakennus on rakennettu havupuiden katveeseen. Pääsisäänkäynti on rakennettu muistuttamaan kiviluolaa. Kun käytävän päässä olevista ovista astuu sisään, vastaanoton takana avautuu valoisa maisema ympäröivään luontoon.

Yksityiset villat sijaitsevat päärakennuksen alapuolella rinteessä. Niiden makuuhuoneen seinän kokoisesta lasiruudusta näkyy metsä- ja järvimaisemaa. Halvalla villaan ei päässyt. Hintaa kahdelle yölle kertyi 1 300 euroa kahdelta hengeltä.

Jutta Larm kertoi tuolloin IS:lle, että yksityisen luksusresortin avaaminen Suomeen on ollut hänen pitkäaikaisimpia unelmiaan. Se kyti hänen mielessään jo ennen kuin hän edes seurusteli nykyisen puolisonsa Juhan kanssa. Kun kaksikko alkoi tapailla, kävi nopeasti ilmi, että unelma sopi yhteen Juhan haaveiden kanssa.

Ruokasaliin on aseteltu pöytiä väljästi.

Larmit kertoivat vuosi sitten kantavansa suurimman osan taloudellisesta vastuusta jättiprojektissa.

– Kyllä, tämä tärisyttää, ja sietääkin tärisyttää. Jos tämä olisi liian helppoa ja turvallista, tässä ei olisi mitään ideaa, Juha sanoi IS:lle tammikuussa 2022.

– Pitää tehdä jotain hullua ja rohkeaa, ja sitten mennään vaikka munille ja siitä opitaan jotain. Elämässä pitää uskaltaa mennä epämukavuusalueelle.