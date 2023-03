Main ContentPlaceholder

Viihde

Vesa Keskisen ”musta kaunotar” meni kaupaksi – näin paljon siitä maksettiin

Vesa Keskinen on automies. Nyt hänen kokoelmassaan on kuitenkin yksi menopeli vähemmän, sillä ”musta kaunotar” on mennyt kaupaksi.

Vesa Keskinen myi aiemmin Ferrariaan, mutta keskeytti sen myynnin. Nyt kaupaksi meni museoauto, jonka hän hankki vuonna 2017.