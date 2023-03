Mitä tapahtui lento MH370:lle? Kaksi hurjaa selitystä nostattaa raivoa

Netflixin uusi dokumenttisarja Mysteerilento MH370 esittelee kolme erilaista – ja osittain varsin mielikuvituksellista – selitystä yhdeksän vuotta sitten tapahtuneelle mysteerille.

Maailmaa yhdeksän vuotta vaivannut arvoitus käynnistyi pian puolenyön jälkeen 8. maaliskuuta 2014, kun Kuala Lumpurista Pekingiin matkalla ollut tavallinen reittikone katosi tutkasta eikä siitä kuultu enää koskaan.

Viimeinen viesti MH370-numerolla tunnetusta koneesta kuultiin klo 01.10, kun kokenut kapteeni Zaharie Ahmad Shah toivotti hyvää yötä Malesian lennonjohdolle. Kun kone siirtyi Vietnamin ilmatilaan, se oli jo mykkä ja pian myös näkymätön. Kadonnut kone vei mukanaan 227 matkustajaa ja 10 miehistön jäsentä.

Koneen kohtalo on kiusannut niin omaisia kuin tutkijoitakin siitä asti. Epäiltyjä koneen palasia on vuosien mittaan huuhtoutunut niin Afrikan kuin Australian rannikoille, mutta hylkyä ei ole koskaan onnistuttu paikantamaan.

Koneen tiedetään yhteyksien katkeamisen jälkeen lentäneen vielä kuusi tuntia, sillä se otti ajoittain yhteyden satelliittiin. Näiden perusteella nähdään, että kone kääntyi yllättäen etelään päästyään Andamaanienmerelle ja jatkoi sitten suoraan, kunnes siitä oletettavasti loppui polttoaine ja se syöksyi mereen jonnekin eteläiselle Intian valtamerelle.

Kapteeni Shahin toimintaan ja motiiveihin ei ole saatu aukotonta vastausta.

Yleisimmän teorian mukaan vastuussa olisi ollut itsemurha-aikeinen kapteeni Shah, joka olisi jostain syystä romahduttanut matkustamon ilmanpaineen surmaten matkustajat jo ennen mereensyöksyä.

Kolmiosaisen Netflix-sarjan ensimmäinen osa käsittelee juuri tätä teoriaa. 53-vuotiaalla Shahilla ei ollut ilmiselvää syytä suunnitella joukkosurmaa, mutta hänen jäljiltään löydettiin lentosimulaattori, johon oli tallennettu mysteerilentoa epäilyttävästi muistuttava lentorata. Mutta miksi kokenut lentäjä ja ulospäin onnellinen perheenisä olisi tehnyt moista?

Ilmailuasiantuntija William Langewiesche kirjoitti vuonna 2019 The Atlantic -lehdessä, että ”tutkijoiden keskuudessa ja tiedusteluyhteisössä on vahva epäily siitä, että kapteeni oli pitkään ja vakavasti masentunut”.

Tapausta paljon tutkinut ilmailuinsinööri Richard Godfrey on puolestaan todennut, että lentoreitti vaikuttaa tarkasti suunnitellulta.

– Suunnitelman yksityiskohdat viittaavat siihen, että suunnittelija halusi tämän monimutkaisen suunnitelman toteutuvan loppuun asti, Godfrey totesi vuonna 2021.

Godfrey kuitenkin kieltäytyi osallistumasta Netflixin dokumenttisarjan tekoon ja julkaisi omilla kotisivuillaan pitkän selostuksen miksi. Syynä ovat sarjan osat kaksi ja kolme, joissa koneen kohtalo saa mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä ja jotka ovat Godfreyn mukaan tulvillaan pelkkiä salaliittoteorioita ja harhaanjohtavia valheita.

Toisen teorian kohdalla ääneen pääsee nimittäin ääneen amerikkalainen MH370-mysteerin ratkaisemiselle omistautunut toimittaja Jeff Wise, jonka päätelmän mukaan vastuussa olivat oikeasti venäläiset agentit, jotka kaappasivat koneen Kazakstaniin saamalla sen hallintaansa ykkösluokassa olevan luukun kautta. Syy: harhautus Krimin sodan vuoksi. Satelliittidata oli Wisen mukaan väärennös.

Kolmas osa saa vieläkin villimpiä kierroksia. Siinä ranskalaistoimittaja Florence de Changy esittää, että Yhdysvallat ampui koneen alas Etelä-Kiinan merellä. Miksi? Koska koneessa oli lastina jotain, jonka ei haluttu pääsevän Kiinaan asti.

Kaksi päivää katoamisen jälkeen konetta etsittiin usealta alueelta.

Reunionin saarelta löytyi vuonna 2015 koneen osa, jonka vahvistettiin olevan peräisin kadoonneesta koneesta.

Myös tässä tapauksessa sateliittidatan pitäisi olla väärennetty ja rannoille huuhtoutuneiden palastenkin olla väärin tunnistettuja tai tahallaan sijoitettuja.

– Netflix-dokumentti on 2 tuntia 37 minuuttia ja 46 sekuntia täynnä misinformaatiota ja disinformaatiota. Netflix antaa yhtä suuren painoarvon salaliitoille, kuvitelmille, manipulaatiolle, spekulaatiolle, fantasioille ja teorioille, mutta dokumentista puuttuvat kovat faktat ja todisteet. He luottavat kyseenalaisiin lähteisiin, mutta eivät vastaa mitä, missä ja miksi, Godfrey lataa sivuillaan.

Guardian huomauttaa, että kysymysten esittämisen ja salaliittoteorioiden levittämisen välillä on hiuksenhieno raja. Sekä Wise että De Changy myöntävät, että heidän teoriansa ovat varsin kaukaa haettuja. Ohjaaja Louise Malkinson taas perustelee lehdessä niiden mukaan ottamista sillä, että dokumentti ei käsittele vain sitä mitä tapahtui, vaan myös ihmisiä, joiden elämää mysteeri on hallinnut yhdeksän vuotta ja ja mitä se on heille tehnyt.

Lähteet: Guardian, Mirror, Airlineratings.com, IS-arkisto.

Mysteerilento MH370 Netflixissä.