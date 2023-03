Viljami Harjuniemi joutui kuulemaan Diilin johtoryhmässä suorat sanat – yksi ele sinetöi häviäjien kohtalon

Diilin toisessa tehtävässä järjestettiin hyväntekeväisyyshuutokauppa. Häviäjäjoukkue kohtasi johtoryhmän, joka nosti esiin erikoisen ”mokan”.

Uusi Diili-kausi on päässyt hyvään vauhtiin. Kauden toisessa tehtävässä kilpailijat järjestivät hyväntekeväisyyshuutokaupan vähävaraisten perheiden tukemiseksi.

Valjakko-joukkuetta johti edellisessä jaksossa kovaa kritiikkiä saanut Anni Tele, eikä joukkue koe, että hänellä on tälläkään kertaa tehtävä hyppysissään. Lopulta Valjakko häviää tehtävän.

Johtoryhmässä selviää kuitenkin merkittävin tappioon johtanut syy, kun Jaajo Linnonmaa lähtee kyselemään, ketä kilpailijat olivat hankkineet huutokauppaan ostajiksi.

– .Mie kutsuin sinne Boltin toisen perustajista, Viljami Harjuniemi aloittaa.

– Teillä oli jossain vaiheessa sellainen pläni, että jollain asteella informoidaan teidän omia ostajia, mitkä on teidän tuotteita, neuvonantajana toimiva Toni Lähde muistelee.

Joukkueen jäsen Jari Tiippana kertoo, että näin myös tehtiin. Hän oli ollut yhdessä Viljamin kanssa vastaanottamassa asiakkaita messukeskuksen pääovilla ja käynyt ostajiensa kanssa läpi, mikä on se tuote, mitä he lähtevät ostamaan ja mikä on se päätuote, mitä he huutavat.

– Bolt muun muassa osti sen sängyn, jolla sinetöitiin voitto toiselle joukkueelle, neuvonantajana toimiva Noora Fagerström napauttaa nopeasti.

Viljami Harjuniemi (ylhäällä keskellä) joutui kuulemaan karuja faktoja johtoryhmässä.

Kilpaileva joukkue Kiila oli hankkinut yhdeksi myytävistä tuotteistaan Tempurin sängyn, jonka Boltin toinen perustaja, Viljamin kontakti, osti itselleen 3 000 eurolla.

– Jos siellä on houkutteleva tuote ja tuotto menee hyväntekeväisyyteen, niin eihän me voida estää sellaista tekemästä, Viljami puolustautuu.

– Ette tietenkään. Mutta sanotaan nyt näin, että se sun kaveri, kenet sä kutsuit paikalle, varmisti sen, että te istutte nyt tänään tässä johtoryhmässä. Mutta sellaista se elämä aina välillä on. Hän sai hyvän sängyn hyvään hintaan. Ei siinä mitään, Jaajo tokaisee virne kasvoillaan.

– Sä sait parhaan ostajan sinne kyllä, Toni lohduttaa.

Myös Noora Fagerström kertoi johtoryhmässä rehellisen mielipiteensä kilpailijoiden suoriutumisesta.

Aiemmin samassa jaksossa nähtiin Jannen hermostuminen Apple-laitteisiin tottuneelle Vilille, joka ei tehtävän aikana osannut siirtää kuvia Windows-tietokoneelle.

Noora Fagerström puuttui johtoryhmässä tilanteeseen ja antoi Jannen kuulla kunniansa.

– Se oli ihan hirveä tilanne. Siis oikeasti, se oli niin jäätävä se tunnelma. Että miten voi puhua tiimikaverille niin rumasti? Mä ihmettelen.

– Mä tunsin vähän samaa, mutta ymmärrän tilanteen. Hänellä oli stressi. Hänellä oli aikapaine, Vili puolusti Jannea.

Lue lisää: Diili-kisaaja Vili Värtinen, 22, ”teki tilin” kryptovaluutoilla – nyt ranteessa killuu yli kymppitonnin Rolex ja pokerin pelaamiseen menee 3 päivää viikossa

Diili maanantaisin Nelosella ja Ruudussa klo 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.