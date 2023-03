Ruotsin viisuedustaja Loreen on euroviisujen ehdoton ennakkosuosikki.

Ruotsin Melodifestivalenin voittajaksi kruunattiin lauantai-iltana Loreen kappaleellaan Tattoo. Se ei yllättänyt ketään, sillä Loreen oli viisukarsinnan ylivoimainen ennakkosuosikki.

Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen puivat Melodifestivalenin olleen tänä vuonna hyvin erikoinen, sillä voittajaa ei tarvinnut jännittää yhtään.

Lue lisää: Tässä on Käärijän kovin haastaja – Loreen edustaa Ruotsia Euroviisuissa

Show oli Loreenin ja muut olivat vain statisteja, Aftonbladet kirjoittaa sivullaan.

Expressen puolestaan kirjoittaa, että Loreenin voitto oli selvää siitä hetkestä lähtien, kun hän nousi lavalle.

Loreen nappasi Melodifestivalenin voiton kappaleellaan Tattoo.

Ruotsissa myhäilläänkin nyt, että Loreen voi tehdä Liverpoolissa pidettävissä euroviisuissa melkoisen tempun: hän voi voittaa viisut toistamiseen.

Ruotsi voitti euroviisut Loreenin kappaleella Euphoria vuonna 2012. Edellisen kerran tuplavoittoon on kyennyt Irlannin Johnny Logan, vuosina 1980 ja 1987.

Aftonbladet huomauttaa, että Loreenin viisuvoittoa ei kuitenkaan voida vielä pitää aivan varmana, sillä hänellä on vastassaan kaksi kovaa vastustajaa: Suomen Käärijä ja Norjan edustaja Alessandra Mele.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että pudotuspelit käydään hyvien naapureiden välillä, Aftonbladet kirjoittaa ja kuvailee myös Suomen ”omituisen ja upean” Käärijän, sekä Norjan Alessandran olevan ennakkosuosikkeja.

– Cha cha cha kappale huutaa euroviisuja. Kappaleen alkuosa tuo mieleen Islannin Hatrið mun sigra -kappaleen vuodelta 2018 ja Ukrainan Shumin vuodelta 2021. Molemmat kappaleet pääsivät kymmenen parhaan joukkoon, joten ehkä tämä on nerokas liike Suomelta, Aftonbladetissa arvioidaan.

Vedonlyöntitilastoissa Suomi on nyt sijalla kolme. Ruotsi on sijalla yksi, Ukraina kakkosena. Ukrainaa viisuissa edustaa Tvorchi-yhtye kappaleella Heart of Steel. Norjan Allessandra Mele kappaleellaan Queen of Kings on puolestaan sijalla neljä.