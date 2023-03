Koomikko Ricky Gervais julkaisi kuvan lumisesta Helsingistä – puoliso hehkuttaa Muumeja

Ricky Gervais ja hänen puolisonsa Jane Fallon ovat parhaillaan Helsingissä. Gervais esiintyy illalla Helsingin jäähallissa.

Brittikoomikko Ricky Gervais esiintyy tänään lauantaina Helsingissä. Koomikko ilmoitti Suomeen saapumisestaan perjantaina julkaisemalla kuvan Helsingin tuomiokirkon edustalta.

Gervais vaikuttaa somepäivitystensä perusteella nauttineen Suomen talvesta ja lumisesta säästä. Lauantaina hän julkaisi Twitterissään kuvan, jossa hän poseeraa hymyssä suin ja taustalla kohoaa Helsingin Kansallismuseo. Kuva on otettu ilmeisesti Hesperian puistossa.

– Heippa Helsingistä, Gervais lähettää terkkuja Twitterissä.

Kuvan kera Gervais on palannut takaisin Twitteriin, sillä koomikko kertoi aiemmin Instagramin Tarinat-osiossa, ettei hän ole päässyt kirjautumaan Twitteriinsä.

– Olet palannut! fanit riemuitsevat kommenteissa.

– Oletko se varmasti sinä? Todista se, kommenteissa leukaillaan.

Koomikko on saapunut Helsinkiin puolisonsa Jane Fallonin kanssa, sillä myös Fallon on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia Suomesta. Hän kertoi perjantaina parin käyneen syömässä helsinkiläisessä ravintolassa. Lauantaina hän on shoppaillut Moomin Shopissa.

– Voi kyllä, Fallon myhäilee.

Gervais puolestaan julkaisi Twitterissä kuvia, jotka paljastavat parivaljakon käyneen myös Temppeliaukion kirkossa.

– Jane Helsingissä kaikkien kavereidensa kanssa, Gervais leukailee.

Kansainvälisesti mainetta niittänyt Gervais, 61, esiintyy Helsingin jäähallissa lauantaina 11. maaliskuuta osana Armageddon-nimistä stand up -kiertuettaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koomikko esiintyy Suomessa.

Stand up -uransa lisäksi Gervais on esiintynyt myös useammassakin tv-sarjassa, joista tunnetuin on brittiläinen The Office, joka tunnetaan Suomessa myös nimellä Konttori. Muita hänen tähdittämiään sarjoja ovat Extras ja After Life.

Urallaan koomikko on ansainnut kolme Golden Globe -palkintoa. Lisäksi hän on juontanut gaalaa useamman kerran.

Gervais’n terävät, sarkastiset ja usein jopa ilkeät juonnot ovat herättäneet vuodesta toiseen hämminkiä. Hän on pilkannut Hollywoodia ja julkkiskulttuuria surutta ja usein myös henkilöön käyden.