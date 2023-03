The Fugeesin jäsentä uhkaa vuosien vankeus – Leonardo DiCapriota ja Kim Kardashiania grillattu osana valtavaa rikosvyyhtiä

Pras Michel on saanut syytteet, mutta Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian ja Miranda Kerr ovat esiintyneet todistajina.

1990-luvulla suositun The Fugees -ryhmän artistin Pras Michelin on määrä vastata pian alkavassa oikeudenkäynnissä syytteisiin muun muassa vieraan vallan agenttina toimimisesta ja salaliitosta todisteiden peukaloinnista, Bloomberg uutisoi. Miestä uhkaa vuosien vankeusrangaistus, jos hänet todetaan syylliseksi. Michel on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Vyyhdin keskiössä on malesialainen liikemies Jho Low, joka yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan suunnitteli Malesian valtion omistaman sijoitusrahaston kavalluksen. Tutkijoiden mukaan rahastosta kavallettiin miljardeja dollareita ja Low käytti rahat taiteeseen, kiinteistöihin ja julkkisystäville antamiinsa lahjoihin.

Lown ja Michelin väitetään tutustuneen jo vuonna 2006 ja ystävystyneen muutama vuosi myöhemmin. Bloombergin mukaan Low muun muassa lähetti Michelille yli 21 miljoonaa dollaria (vaja 20 miljoonaa euroa) ja tämän jälkeen Michel lahjoitti noin kaksi miljoonaa dollaria (1,9 miljoonaa euroa) toiselle kaudelle pyrkineen presidentti Barack Obaman vaalikampanjaan. Epäselvää on, mitä tapahtui lopuille rahoista.

Pras Micheliä uhkaa vuosien vankeusrangaistus.

Low herätti kuitenkin yhdysvaltalaisviranomaisten huomion. Bloombergin mukaan Low kääntyi Michelin puoleen, kun viranomaiset valmistautuivat takavarikoimaan Lown varat. Samaan aikaan Lown sanotaan kääntyneen myös Kiinan puoleen.

Bloombergin mukaan Michel kokosi tiimin Lown auttamiseksi. Lehden mukaan Low lupasi ryhmälle kymmenienmiljoonien palkkion, mikäli hänen petosvyyhtiin liittyneiden varojen jahtaaminen lopetettaisiin. Ryhmän väitetään kokoontuneen ensin Thaimaassa ja myöhemmin Kiinassa, jossa Kiinan viranomaiset pyysivät ryhmää auttamaan useista vakavista rikoksista syytetyn miljardöörin saamisessa Yhdysvalloista Kiinaan.

Pras Michel (vasemmalla) ja Wyclef Jean muodostivat yhdessä Lauryn Hillin kanssa The Fugees -yhtyeen.

Michelin väitetään tavanneen kiinalaisviranomaiset myöhemmin uudestaan ja neuvotelleen kahden Kiinassa olleen Yhdysvaltojen kansalaisen vapauttamisesta. Michelin väitetään neuvoneen kiinalaisia vapauttamaan raskaana ollut nainen hyvän tahdon eleenä. Näin tapahtuikin vain muutamassa päivässä.

Michelin väitetään myös yrittäneen järjestää kiinalaisviranomaisten ja Yhdysvaltojen hallinnon edustajien tapaaminen.

Jho Lown uskotaan piilottelevan Kiinassa.

Michel ei ole suinkaan ainoa julkkis, jonka sanotaan olleen Lown kanssa tekemisissä.

Lown kerrotaan esimerkiksi lahjoittaneen Leonardo DiCaprion hyväntekeväisyysjärjestölle Pablo Picasson 3,2 miljoonan dollarin (3,01 miljoonaa euroa nykykurssilla) arvoisen teoksen sekä Jean-Michel Basquiatin 9,2 miljoonan dollarin (8,65 miljoonaa euroa) arvoisen teoksen. Low myös muun muassa rahoitti DiCaprion tähdittämää The Wolf of Wall Street -elokuvaa.

Leonardo DiCapriota on monien muiden julkkisten tavoin kuultu todistajana. Hän on luovuttanut Lown antamat esineet viranomaisille.

Huippumalli Miranda Kerrille Lown kerrotaan järjestäneen läpinäkyvän flyygelin ja lukuisia koruja kuten 11,71 karaatin, sydämenmuotoisen timantin ja 11 karaatin timanttikorvakorut, New York Times uutisoi vuonna 2018.

New York Timesin mukaan sekä Kerr että DiCaprio ovat luovuttaneet Lowlta saamiaan tavaroita viranomaisille.

Lisäksi seurapiirijulkkis ja tosi-tv-tähti Kim Kardashian sanoi Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n tutkijoille tavanneensa Lown ensimmäisen kerran vuonna 2009.

Kardashian arvioi tavanneensa Lown yhteensä kuusi kertaa vuosien varrella ja saaneensa liikemieheltä satojatuhansia dollareita. Kardashian kertoi saaneensa Lowlta esimerkiksi 305 000 dollaria (reilu 285 000 euroa) häälahjaksi mennessään naimisiin Kris Humphriesin kanssa vuonna 2011. Rahat Kardashian käytti valkoiseen Ferrariin, jonka sittemmin möi myöhemmin.