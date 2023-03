Gervais esiintyy Helsingin jäähallissa 11. maaliskuuta.

Brittikoomikko Ricky Gervais on saapunut Suomeen lauantaista keikkaansa varten.

Gervais ilmoitti Suomeen saapumisesta talvisella Instagram-kuvalla, jossa hän poseeraa aurinkolasit päässään Helsingin tuomiokirkon edustalla. Kirkon lisäksi koomikon taustalla komeilee valtava lumikasa.

– Helsinki, toteaa Gervais kuvatekstissä ytimekkäästi sydänemojin kera.

Kommenteissa Gervaisin someseuraajat toivottavat koomikon varsin lämpimästi tervetulleeksi. Tervetulotoivotusten lomassa useampi kommentoija harmittelee jääneensä ilman keikkalippua. Liput menivät kuin kuumille kiville ja keikka loppuunmyytiin vain minuuteissa.

Lue lisää: Ricky Gervaisin Suomen-keikan liput loppuivat minuuteissa

Kansainvälisesti mainetta niittänyt Gervais, 61, esiintyy Helsingin jäähallissa lauantaina 11. maaliskuuta osana Armageddon-nimistä stand up -kiertuettaan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koomikko esiintyy Suomessa.

Stand up -uransa lisäksi Gervais on esiintynyt myös useammassakin tv-sarjassa, joista tunnetuin on brittiläinen The Office, joka tunnetaan Suomessa myös nimellä Konttori. Muita hänen tähdittämiään sarjoja ovat Extras ja After Life.

Urallaan koomikko on ansainnut kolme Golden Globe -palkintoa. Lisäksi hän on juontanut gaalaa useamman kerran.

Gervais’n terävät, sarkastiset ja usein jopa ilkeät juonnot ovat herättäneet vuodesta toiseen hämminkiä. Hän on pilkannut Hollywoodia ja julkkiskulttuuria surutta ja usein myös henkilöön käyden.