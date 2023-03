Minttu Räikkönen kertoo harvinaisella tavalla muuttuneesta perhe-elämästään

Räikkösten perheen elämä muuttui viime vuonna merkittävästi, mutta jo alkukesästä on jälleen edessä suuri käänne.

Räikkösten perheessä tapahtui viime vuonna suuria muutoksia.

Formula 1 -legenda Kimi Räikkönen päätti huikean uransa vuoden 2021 kauden päätteeksi ja samalla kisamatkojen täyttämä arki vaihtui verrattain seesteiseen perhe-elämään Sveitsissä. Perheen äidin eli Minttu Räikkösen mukaan tämä käänne suorastaan tervetullut muutos.

– Kaikki ovat nyt enemmän kotona ja se on tosi kivaa, että elämä rauhoittuu eikä ole reissussa koko ajan, Räikkönen kertoo Ilta-Sanomille Nescafén järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä.

Nyt formulakisojen perässä matkaamisen sijaan Räikkösten ajalla on uusi syöppö, johon koko perhe osallistuu. 8-vuotiaan Robinin ja 5-vuotiaan Riannan harrastukset nimittäin työllistävät myös vanhempia.

– Suurin osa ajasta menee lasten harrastuksiin, he ovat hyvin aktiivisia molemmat. Lapset käy koulua päivät, illat ja viikonloput ollaan harrastuksissa.

Räikkösen perhearjessa riittää tekemistä, mutta hän ehti Sveitsistä vierailemaan Helsinkiin tänä perjantaina.

Perheen vanhemmilla riittää edelleen myös töitä. Kimi paljasti alkuviikosta palaavansa Yhdysvalloissa ajettavaan Nascar-sarjaan. Minttua puolestaan on nähty brändilähettilään töidensä ohella televisio-ohjelmissa, joista viimeisin on Muodin huipulla.

Räikkönen esiintyy sarjan tämän viikon lauantaina esitettävässä jaksossa, jossa kilpailijoiden tehtäväksi annetaan suunnitella hänelle brunssiasu.

Jaksossa Räikkönen kuvailee tyyliään ”klassiseksi ja ajattomaksi” ja julkisissa esiintymisissä hänet nähdäänkin usein hyvin tyyliteltynä ja hillittynä. Räikkönen kuitenkin paljastaa, että kotona olemus on täysin erilainen.

– Pukeudun kotona ihan eri tavalla. Aika paljon rennommin, olen paljon urheiluvaatteissa, Räikkönen kertoo.

Perheen lasten Räikkönen kertoo olevan jo siinä iässä, että myös heillä alkaa olla omat pukeutumistyylinsä.

– Ehdottomasti lapsillakin on omaa tahtoa, he valitsevat omat vaatteensa. Välillä he ovat enemmän ja välillä vähemmän tarkkoja valinnoista, mutta itse valitsevat kuitenkin.

Räikkönen nähdään vierailevana tuomarina tämän viikon Muodin huipulle -jaksossa.

Kiire lasten kanssa ei kuitenkaan ole helpottumassa, sillä Räikköset paljastivat vuoden alussa Mintun odottavan pariskunnan kolmatta lasta.

IS:n haastattelun hetkellä Räikkösen raskaus näkyy jo selvästi. Tästä huolimatta Räikkönen huomauttaa, että hän ei tarkasta suhtautumisesta pukeutumiseensa huolimatta erityisemmin pidä niin kutsutusta äitiysmuodista.

– En tykkää siitä, että käytetään rahaa ja ostat vaatteita turhiin vaatteisiin, koska eihän niillä tee mitään raskausajan jälkeen, Räikkönen harmittelee.

Hän kertoo hankkivansa esimerkiksi treenitrikoiden kaltaisia asusteita pakon edessä myös odotusaikana, mutta muuten jättävänsä raskausajan mittoihin suunnitellut hankinnat vähemmälle.

– Mahdollisimman vähän pyrin ostamaan vaatteita, joita käytetään vain sen tietyn hetken.

Räikkösten kotona perheenlisäystä odotetaan jo innolla. Robin-poika on jo päässyt kokemaan isoveljeyden, mutta tytär Rianna saa nyt pikkusisaruksen ensi kertaa.

– Nuoremmasta tulee nyt isosisko, se on hänelle iso juttu.

Raskaus Räikkösellä on edennyt ongelmitta, mutta elintapojaan hän on joutunut muuttamaan. Kahvi on vaihtunut kofeiinittomaan ja esimerkiksi ruokavalintoihin hän kertoo kiinnittävänsä lisähuomiota.

– Esimerkiksi raakaa kalaa tai lihaa en missään nimessä raskaana söisi, Räikkönen toteaa.

Tarkkaa laskettua aikaansa hän ei halua paljastaa, mutta kauaa Räikkösen mukaan ei enää tarvitse odottaa.

– Loppusuoralla ollaan. Sanotaanko nyt vaikka, että alkukesästä.