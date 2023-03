Kuusi tunnettua naista paljastaa meikittömät kasvonsa tv:ssä – yksi kantaa kipeitä arpia

Uudella Sinkut paljaana -kaudella nähdään muun muassa Temptation Island -ohjelmasta tuttuja kasvoja ja puhutaan ulkonäön lisäksi väkivallasta, syömishäiriöistä ja rasismista.

Sinkut paljaana -ohjelmassa näyttävästä ulkonäöstään tunnetut naiset menevät sokkotreffeille täysin laittautumatta – ilman meikkiä, hiustenlaittoa tai näyttäviä vaatteita ja asusteita. Naiset paljastavat treffikumppaneilleen meikittömät kasvonsa, mutta ovat samalla paljaana myös sisäisesti. Jokaisessa jaksossa käsitellään päähenkilölle tärkeää teemaa, joka on totuttu näkemään häpeällisenä.

Ohjelman juontajana ja sinkkujen tukena toimii Yle Kioskin Emma Karasjoki.

Kolmannen kauden sinkut ovat näyttävästä ulkonäöstään tunnettuja naisia. Helsingissä kuvatussa ohjelmassa nähdään kauneudenhoitoalalla työskentelevä reality-tähti Meiju Koskela, vuoden 2021 Wellness-mallikilpailun voittaja Roosaliina Sunikka, seksi- ja erotiikka-alalla toimiva Melissa Stén, rohkeaa somesisältöä tekevä kahden lapsen äiti Jonna Merta, eläinten pelastustyöstä nauttiva, toipuva anorektikko Lola Pähkinämäki ja suomalais-marokkolainen tanssija-laulaja Sofia “Fiia” Mäkinen.

Meiju Koskela

“Yhes vaiheessa mulla oli koko aika mustelmia.”

Meiju Koskela, 32, työskentelee yrittäjänä kauneudenhoitopalveluiden parissa. Meiju tunnetaan myös Temptation Island -ohjelmasta, mihin hän osallistui ensin varattuna ja sen jälkeen sinkkuna. Meiju on ollut esillä julkisuudessa kauneustoimenpiteidensä ja seurustelusuhteidensa vuoksi.

Sinkut paljaana -ohjelmassa Meiju kertoo kokemastaan lähisuhdeväkivallasta ja miten vaikeaa toksisesta suhteesta on lähteä. Treffeillä Meiju odottaa tapaavansa hauskoja miehiä, jotka palauttavat hänen luottamuksensa miehiin. Jo ensitreffeillä Meiju aikoo kertoa kokemastaan väkivallasta deiteille.

Roosaliina Sunikka

“Mä oon ajautunut väärien tyyppien seuraan ja hallinta omasta elämästä ei ole ollut omissa käsissä.”

29-vuotias Roosaliina Sunikka tunnetaan vuoden 2021 Wellness-mallikilpailun voittajana. Roosaliina toimii myös personal trainerina, tankotanssin opettajana, podcast-juontajana ja valokuvaajana. Roosaliina jakaa kuvia näyttävästä tyylistään ja liikunnallisesta arjestaan etenkin Instagram-tilillään.

Sinkut paljaana -ohjelmassa Roosaliina kertoo ADHD:staan, ja sen aiheuttamista itsetunto-ongelmista ja hurjasta nuoruudestaan. Roosaliinan on vaikea sitoutua suhteisiin. Hän etsii rinnalleen empaattista kumppania. Treffikumppanin sukupuolella ei ole Roosaliinalle väliä. Treffeillä Roosaliina aikoo avautua elämänhallinnan haasteistaan.

Melissa Stén

“Meitä on semmonen pieni lankapallo ja mä etin uutta rakasta itselleni tähän palloon.”

Urhea Melissa Stén, 23, toimii moninaisesti seksi- ja erotiikka-alalla. Aktiivinen Melissa pyrkii parantamaan seksityöntekijöiden asemaa ja oikeuksia.

Melissa on polyamorisessa parisuhteessa ja etsii nyt suhteeseen itselleen uutta kumppania. Melissa aikoo treffeillä kertoa polyamorian lisäksi ammatistaan seksityöläisenä ja toivoo löytävänsä itselleen ymmärtävän kumppanin.

Jonna Merta

“Mulla on tämmönen hoivavietti, että haluan parantaa rakkaudella.”

Uhkea ja näyttävän näköinen 30-vuotias Jonna Merta on kahden lapsen äiti, joka tekee rohkeaa sisältöä some-tililleen. Vahvasti tatuoitu Jonna kuvailee itseään herkäksi naiseksi kovan kuoren takana.

Sinkut paljaana -ohjelmassa Jonna kertoo kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään, ja miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä, ja miten hän nykyään pärjää sairauden kanssa. Jonna vetää puoleensa pahoja tyttöjä ja poikia ja toivoo kumppanikseen itsevarmaa ja huumorintajuista ihmistä.

Lola Pähkinämäki

“En halua ihmistä joka ripustautuu, koska unohdan silloin helposti itseni.”

Sanavalmis Lola Pähkinämäki, 30, on toipuva anorektikko, joka on kertonut sairaudestaan avoimesti ja haluaa auttaa muita syömishäiriön kanssa kamppailevia. Lola on ammatiltaan graafinen suunnittelija ja tekee myös eläinten pelastustyötä. Kuvauksissa Lolan tukena oli terapiakoira Picasso.

Lola toivoo löytävänsä rinnalleen itsenäisen ja aikuisen miehen, jota ei tarvitsisi ”pelastaa tai hoivata”. Lolalle on tärkeää löytää kumppani, jonka suhtautuminen ruokaan on terve, ja joka ei väärinkäytä alkoholia tai muita päihteitä. Nyt Lola aikoo paljastaa sisimpänsä deittikumppaneilleen ensitreffeillä.

Sofia “Fiia” Mäkinen

“Mun opettaja sanoi luokan edessä, että mä en oo käynyt suihkussa ja siksi mun iho on likainen.”

Näyttävän ulkomuodon omaava 34-vuotias Sofia “Fiia” Mäkinen tekee uraa tanssijana ja laulajana, myös kansainvälisesti. Sukujuuriltaan suomalais-marokkolainen Fiia on esiintynyt myös tunnettujen artistien taustalla. Fiia on kaivannut isää koko elämänsä ja kärsinyt rasismista ja kiusaamisesta lapsena myös aikuisten taholta.

Treffeillä Fiia haluaa tavata turvallisia miehiä, jotka eivät ole mustasukkaisia.

Sinkut paljaana 3 Yle Areenassa 4.4.2023 heti vuorokauden vaihduttua ja Yle TV2:ssa 5.4.2023 alkaen.