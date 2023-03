Lehti: Prinsessa Madeleinen Ruotsiin muuton todellinen syy paljastui

Myös Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia ovat kommentoineet Madeleinen perheen paluuta.

Prinsessa Madeleine, miehensä Christopher O’Neill, prinssi Nicolas, prinsessa Adrienne ja prinsessa Leonore prinssi Julianin ristiäisissä Drottingholmin linnassa Ekerössä vuonna 2021. Prinssi Julian on Madeleinen veljen prinssi Carl Philipin lapsi.

Ruotsin prinsessa Madeleine perheineen muuttaa kesällä takaisin Ruotsiin Floridasta, jossa perhe on asunut vuodesta 2018.

Aiemmin hovista kerrottiin muuton syyksi se, että perheen lapsille halutaan ruotsalainen kasvatus. Muuttoon lienee kuitenkin pohjimmiltaan vaikuttanut eniten, että se hyödyttää perheen lasten asemaa kuninkaallisessa perheessä. Muuttoon vaikuttaneista seikoista kertoo brittiläinen kuninkaallisiin keskittynyt Hello!-lehti.

Ruotsin lakien mukaan kuninkaallisten lasten on käytävä koulunsa Ruotsissa, jotta he voivat olla kruununperijöitä, lehti kertoo. Jos lapset eivät saisi ruotsalaista koulutusta he siis putoaisivat pois perimysjärjestyksestä.

Vuonna 2019 valtakunnanmarsalkka Fredrik Wersäll sanoi, että prinsessa Madeleinella on vähän liikkumavaraa laittaa lapsensa kouluun ulkomailla.

Tällä hetkellä Madeleinen vanhin tytär prinsessa Leonore, 9, on perimysjärjestyksessä yhdeksäs. Hänen edellään ovat kruununprinsessa Victoria, tämän lapset, prinssi Carl Philipin ja tämän lapset sekä Leonoren oma äiti prinsessa Madeleine.

Kuningas Kaarle Kustaa linjasi vuonna 2019, että kuningasperheen muiden jäsenten kuin Victorian lapset eivät jatkossa enää kuulu hoviin. He eivät siis eivät ota osaa kuninkaallisiin velvollisuuksiin, vaan heidät määritellään enemmän ”tavallisiksi kansalaisiksi”. Kruununperimys heillä kuitenkin säilyi.

Myös Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia ovat kommentoineet Madeleinen perheen paluuta. Kuningaspari sanoi, ettei heillä ole osaa eikä arpaa tyttärensä päätökseen.

– Sehän on luonnollisesti ihanaa. Olemme erittäin iloisia, ja Madeleinen lapset odottavat jo innolla. Hehän puhuvat ruotsia ja rakastavat kotimaataan, tyytyväinen kuningatar Silvia sanoi Aftonbladetille.

Prinsessa Madeleine, hänen miehensä Christopher O'Neill ja parin kolme lasta aikovat asettua samaan asuntoon, jossa prinsessa on aiemminkin asunut. Se sijaitsee kuninkaallisilla hovitalleilla Tukholman Östermalmilla.