Seksuaalisen suuntautumisensa paljastanut Kiira Korpi kertoo nyt uudesta elämästään – koko arki meni uusiksi

Kiira Korpi on opetellut kuuntelemaan itseään ja pitämään ääntä siitä, mitä haluaa. Runokirja Hyppää vaan! on kasvutarina rikkimenemisestä voimaantumiseen.

Kiira Korven äänessä kuuluu ylpeyttä, kun hän kaivaa laukustaan valkokantisen kirjan. Se on Korven Hyppää vaan! -runokirja (Otava), joka julkaistiin torstaina. Runoissa käsitellään väkeviä tunteita, kuten rakkautta, kipua, surua, iloa ja kiitollisuutta.

– Viime kesänä kun Nuuksion metsässä kävelin synkissä tunnelmissa, niin enpä olisi uskonut, että niistä syntyy tällainen kokonaisuus. Koen, että se on lahja, että nämä tekstit syntyivät, Korpi hymyilee.

Kuukauden ajan Korpi jäsenteli ajatuksiaan paperille ja pohti elämäänsä. Mitä hän oikeasti haluaa? Mistä hän unelmoi?

– Olisikohan näitä runoja edes tullut, jos olisin luistellut viime vuonna yhtä paljon kuin yleensä? Olen yleensä kanavoinut luovuuttani koreografioihin, mutta nyt kun sitä ei ollut, niin ehkä luovuus pyrki ulos runojen muodossa, hän pohtii.

Oman äänen löytäminen, rajojen rikkominen ja negatiivisista tunteista irti päästäminen ovat eräitä teksteissä käsiteltäviä teemoja. Näitä teemoja Korpi on käsitellyt viime kuukausina myös omassa elämässään ja tehnyt eräänlaista tutkimusmatkaa itseensä.

Korpi on kuunnellut itseään ja kysynyt, mitä hän haluaa. Hän on opetellut päästämään irti muiden myötäilystä ja miellyttämisestä. Helppoa se ei ole ollut.

– Naisena me teemme paljon töitä muiden miellyttämisen suhteen. Eikä sitä tee edes tietoisesti, että nyt kutistan itseni miellyttääkseni toista. Ne ovat malleja, joihin on opittu ehkä jo lapsuudesta asti.

– Kirjani sanoma on se, että voi ottaa itse vastuun asioista. On minun vastuullani tuoda selkeästi ja määrätietoisesti esille omat rajani ja haluni.

Korpi on nyt ensimmäistä kertaa aikuisiällä sinkkuna. Hän erosi miesystävästään Pekasta viime vuoden lopulla.

– Arkeni on rauhallista ja koirakeskeistä. Loppuvuonna en edes lähtenyt paljoa kotoa, mutta nyt keväällä olen alkanut pikkuhiljaa liikkumaan ihmisten ilmoilla. Minulla on tosi hyvä fiilis! Korpi sanoo.

– Runot ja kirjoittaminen ovat auttaneet, mutta myös uudet harrastukset ovat iso osa hyvinvointiani.

Korpi harrastaa boulderointia, painonnostoa, tennistä ja tietenkin taitoluistelua.

– Boulderoinnissa tuli myös kuvainnollisesti fiilis, että kiipeän masennuksesta ylös ja saan itseni vähän vahvemmaksi. Käyn kiipeämässä ja nostamassa painoja miesporukan kanssa, joka on tosi kivaa!

Jos Kiira Korvelta olisi kysynyt vielä viime syksynä mitä hänelle kuuluu, niin vastaus olisi ollut täysin toisenlainen kuin nyt.

– New York oli eräänlainen katalysaattori muutokselle, Korpi sanoo.

Viime lokakuussa Korpi pyörtyi ja iski päänsä vaarallisesti kivilattiaan.

– Mietin jo ennen matkaa, mitkä ovat minun unelmani ja tarpeeni. Olin miettinyt paljon työjuttuja ja kirjoitellut runoja. Kaatumisen jälkeen keskustelin ystäväni kanssa ja kuulin itseni sanovan, että identifioidun bi- tai panseksuaaliksi. En tiedä miten alitajuntani oli työstänyt asiaa, mutta nyt sanoin sen ääneen.

Korpi kuvailee, ettei ollut aiemmin osannut tai ehkä uskaltanut sanoittaa tunteitaan seksuaalisuudestaan.

– Mulla on ollut aina se, että voin syttyä naisista. Mutta ajattelin, että kaikkihan voivat syttyä naisista, heterotkin. Enkä ollut vienyt sitä ajatusta pidemmälle ja miettinyt, voisinko seurustella naisen kanssa. New Yorkissa sanoin tämän ääneen.

– Tämä ei ollut mielestäni edes isoin oivallus, mitä olen tehnyt itsestäni viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oma maailmankatsomus itsestä ja muista on muuttunut, joten tämä on luonnollinen jatkumo sille. Näen mieluummin niin, että olen laajentanut omaa seksuaalisuuttani.

– Kun antaa tilaa negatiivisille tunteille, niin niistä on helpompi päästää irti, Kiira Korpi sanoo.

Seuraava askel oli puhua asiasta Korven silloisen puolison Pekan kanssa.

– Pekka on ollut todella kannustava. Olimme jo aikaisemmin puhuneet suhteemme jatkumisesta, mutta tämä oli ehkä viimeinen sysäys. Hän kannusti minua olemaan avoin ja menemään eteenpäin.

– Sen jälkeen kerroin asiasta vanhemmilleni, siskolleni ja ystävilleni. Kaikki ovat suhtautuneet todella positiivisesti asiaan.

Korpi kertoi seksuaalisesta identiteetistään aiemmin tällä viikolla Me Naisten haastattelussa, jonka jälkeen hänelle on tulvinut sosiaalisessa mediassa viestejä.

– 99 prosenttia viesteistä on ollut ihania ja kannustavia. On tullut viestejä, että Welcome To the Club!

– Olen saanut paljon viestejä myös taitoluistelijoilta. Se on jännä huomata, että ikähaitari on aika suuri.

Korvesta on tuntunut luontevalta puhua omasta seksuaalisuudesta.

– Kerron muutenkin aika avoimesti elämästäni siinä toivossa, että voisin auttaa muita, niin miksi jättäisin tämän kertomatta?

Korpi sanoo ex-puolisonsa Pekan olleen edelleen yksi hänen tärkeimmistä tuistaan ja parhaista ystävistään.

– Täytyy olla kauhean kiitollinen, että minulla on kolme pitkää seurustelusuhdetta ollut ja kaikkien ex-puolisoiden kanssa meillä on ollut sopuisa ero ja hyvät välit.

Nyt Korpi haluaa keskittyä rauhassa kuuntelemaan omia toiveitaan ja halujaan.

– Tämän vuoden haave on löytää oma koti, jossa on hyvät maastot koiran ulkoiluttamiseen. Kauniaisissa on ollut kiva asua, mutta nyt tie vie Helsinkiin. Oli aika raju hyppy muuttaa New Yorkista Kauniaisiin, joten nyt kaipaan takaisin isompaan kaupunkiin.

Tulevaisuutta Korpi ei ole miettinyt kovinkaan pitkälle.

– En ole uskaltanut miettiä elämääni parin vuoden päästä, koska elin pitkään päivä kerrallaan. Toivon, että minulla on vielä enemmän niin sanottua munaa tehdä ennakkoluulottomasti projekteja. Minulla on mielessäni haastavia projekteja ja toivon, että uskallan mennä niitä kohti.

– Olisi ihanaa, jos tämä sama fiilis jatkuisi, että on ihana herätä aamulla ja pienet asiat tuntuvat tärkeiltä. Oli kyse sitten auringonsäteistä kasvoilla, ystävän halauksesta tai koiran rapsutuksesta, niin toivon, että säilytän tämän fiiliksen, koska sieltä kumpuavat ne isommatkin jutut.