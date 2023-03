Näin julkkikset viettävät naistenpäivää – Maija Vilkkumaa jyrähtää monelle naiselle tutun solvauksen viljelemisestä

Julkisuuden henkilöt ovat tehneet Kansainvälistä naistenpäivää kunnioittavia julkaisuja sosiaaliseen mediaan.

Julkisuuden henkilöt ovat ottaneet kantaa naisten oikeuksiin liittyen Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta. Erityisesti Maija Vilkkumaalla on painavaa sanottavaa.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään tänään, keskiviikkona 8. maaliskuuta.

Monet päivittävät sosiaalisen median tileilleen kirjoituksia tasa-arvosta ja muistavat tuntemiaan naisia. Moni nostaa esiin myös vakavia epäkohtia.

Myös julkisuuden henkilöt ovat halunneet ottaa osaa keskusteluun Instagramissa liittyen naistenpäivään.

Laulaja Maija Vilkkumaa jyrähtää mielipiteensä naisia alentavasta kielenkäytöstä ja erityisesti ”huorittelusta”.

– Usein on tapana ajatella, että asiat paranevat ajan myötä: ihmiskunta oppii virheistään, tasa-arvo kaikkialla lisääntyy, vanhat asenteet hylätään kivikautisina. Naisasian suhteen tällä hetkellä ei näytä siltä, Vilkkumaa aloittaa.

Hän jatkaa, että naisten yhteiskunnallinen asema on heikentynyt ympäri maailmaa ja sosiaalinen media on laulajan mukaan täynnä naisvihaa. Hän huomauttaa, kuinka useiden nuorten poikien puheeseen on eksynyt myös naisia halventavaa kielenkäyttöä.

Vilkkumaa toteaa, että huoraksi haukkuminen tulisi tulkita vihapuheeksi.

– Mutta on tässä ajassa tietysti paljon hyvääkin: kun väheksyvät tai vihamieliset asenteet naisia kohtaan olivat ennen verhottuja ja vaikeasti hahmotettavia, nyt niistä puhutaan paljon, ne tunnistetaan ja nähdään. Ehkä se on avain todelliseen muutokseen?

Juontaja-selostaja Lauri Kottonen ylistää vaimoaan juontaja Elina Kottosta.

– Hän on mun tärkein naiseni. Nyt ja aina. Hyvää naistenpäivää kaikille, Lauri Kottonen kirjoittaa hääkuvan yhteydessä.

Nyrkkeilijä Elina Gustafsson muistuttaa, ettei naisten tule sopia valmiiksi valettuun muottiin vaan jokainen voi olla sellainen kuin haluaa.

– Naiseus voi näyttää miltä tahansa, joten unohdetaan kaikki ahtaat muotit ja lokerot.

Juontaja Sami Kuronen toivottaa hyvää naistenpäivää karvaisten ystäviensä kanssa.

– Seuraavat pari kuukautta nämä sydäntenmurskaajat vastaavat meillä viihteestä, draamasta, jännityksestä ja komediasta.

Tv-persoona Arman Alizad on tehnyt kuvakollaasin eri sarjojen ja elokuvien vahvoista naishahmoista. Kuvasarjassa on muun muassa Game of Thronesin Cercei Lannister, Vikings-sarjan kilpinainen Lagertha ja Mad Max Fury Road -elokuvan Imperator Furiosa.

Viimeisessä kuvassa on hänen kumppaninsa, Senay Coco.

– Hyvää naistenpäivää kaikille maailman soturinaisille!

Coco on kommentoinut kuvaan runsaasti ihastellen miehensä elettä.

– Aikamoisia naisia ja mä pääsin mukaan!

Pääset selaamaan kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvästä nuolesta.

Ex-jalkapalloilija Mikael Forssell kiittää vaimoaan Metti Forssellia ja on iloinen, että on saanut kasvattaa kaksi tytärtään Mettin kanssa.

Somevaikuttaja Pernilla Böckerman juhlistaa naistenpäivää lihaksikkaalla kuvalla.

Juontaja-näyttelijä Cristoffer Strandberg kertoo, että hän on oppinut naisilta paljon.

– Tähän kuvaan kiteytyy kaikki se mitä elämäni naisilta olen saanut. Rohkeus tuntea tunteitani avoimesti, voima olla oma itseni, päättäväisyys toteuttaa unelmiani ja herkkyys olla läsnä ihmiselle. Kiitos äiti, isoäidit taivaassa, täti, kummitäti, serkut ja kaikki huikeat ystäväni. Kiitos, että olette olleet turvallisia, läsnäolevia ja säteileviä. Rakastan teitä, Strandberg kirjoittaa kuvatekstissä.

Strandberg jatkaa, että hänestä naistenpäivän viettäminen ei tarkoita yhden sukupuolen juhlimista, vaan muistuttaa epäkohdista.

– Saamme muistutuksen siitä, kuinka naisia edelleen syrjitään meidän yhteiskunnassa juuri heidän sukupuolen takia. Eikä naiseus ole vain sukupuoli, vaan monipuolinen, rikas ja laaja identiteetti.

Muotiasiantuntija Sami Sykkö on julkaissut lapsuuskuvan Pohjois-Karjalasta.

– Tänään juhlitaan teitä naisia, onhan kansainvälinen naistenpäivä! Kuvassa ojennan kukkia mun rakkaalle serkulleni Helille kauan sitten meidän mummolan pihalla Pohjois-Karjalassa.

– Olen sittemmin hieman vanhentunut ja harmaantunut, mutta yksi on pysynyt pikkupojasta saakka: mun elämässä melkein kaikki hienoimmat hetket olen saanut elää ja jakaa naisten kanssa. Viisaiden, hauskojen, ymmärtäväisten naisten kanssa. Naiset ovat antaneet minulle mahdollisuuksia ja uskoneet minuun. Siksi tänään sylillinen kukkia teille, elämäni (ja kaikki muutkin) naiset!

Juontaja Ile Uusivuori on julkaissut kuvan vaimostaan Marja Hintikasta pyörittämässä oletetusti parin lasta.

Uusivuori on kirjoittanut kuvan yhteyteen, että shakkilaudan voimakkain nappula on kuningatar.

Laulaja Jannika B kertoo, että on kohdannut ikävää kohtelua, sillä hänet on oman tahtonsa vuoksi leimattu ”hankalaksi”.

– Monen lehden kanteen olen pukenut päälleni sen, mitä on toivottu ja hymyillyt, kun on pyydetty. En halunnut olla hankala. Toissapäivänä sain kuulla, että ”en ole helpoimmasta päästä kenen kanssa asioida”, koska ”pidän puoliani ja tiedän mitä haluan” Hankala siis.

– Viime aikoina on mennyt työjuttuja sivu suun, koska en ole suostunut menemään niihin vaimon roolissa, vaan artistina - omana itsenäni. Niin, niin hankala.

Jannika B muistuttaa, ettei naistenpäivä ole turha, vaikka asiat ovat Suomessa suhteellisen hyvin.

– Voidaanko siis olla porukalla hankalia, rikkoa stereotypioita, ahtaita rooleja ja olettamuksia? Muuttaa maailmaa niin, että tulevaisuuden naiset voisivat olla omia itsejään olematta ”hankalia”?

– Unohtakaa siis ruusupoloiset ja tehkää jotain konkreettista edistääksenne tasa-arvoa, Jannika B kannustaa.

Laulaja Olavi Uusivirta toivottaa hyvää naistenpäivää lapsuuskuvalla äitinsä kanssa.

– Tässä minä ja äiti soudellaan Hämeessä 80-luvun lopulla.

Laulaja Laura Voutilainen muistuttaa, kuinka naiseus voi näyttää monenlaiselta.

– Rooleissa riittää ja siitä saa todellakin kiittää. Ei kaikilla maailman naisilla ole sellaiseen mahdollisuutta, lähellekään. Ja onhan meilläkin vielä matkaa täydelliseen tasa-arvoon, mitä se sitten ikinä pitääkään sisällään. Ihmisten päivä olis paras- ollaan ihmisiä toisillemme.

– Välillä on yllä mekko, välillä työhaalarit, saa tanssia, laulaa, olla aikuisten poikien äiti ja ystävä. Luova Yksilö, yhteisön jäsen. Opiskelija. Ihan vaan haahuilija. Ja sitten joskus sairaan tehokaskin.

Voutilainen kertoo, että on haalinut itseensä maskuliinisessa maailmassa paljon feminiinistä energiaa ja siteeraa vielä lopuksi energiavalmentaja Leena Siitosta.

Laulaja Tommi Läntinen toivottaa hyvää naistenpäivää keikkakuvalla.

Myös Britannian prinsessa Eugenie on julkaissut kuvan naistenpäivän kunniaksi. Kuvissa poseeraavat sisko prinsessa Beatrice ja naisten äiti Sarah Ferguson.