Podcast: Mikko Parikan oli jäätävä lapsen kanssa kotiin, jotta perheen tulot eivät romahtaisi – Joel Harkimolla tarkka suunnitelma, jos Janni Hussi tulee raskaaksi

Joel Harkimo ja Jani Junnila juontavat Podimon uutta Seminuoret sijoittajat -podcastia, jonka ensimmäisen jakson vieraana on näyttelijä-juontaja Mikko Parikka. Jaksossa keskustellaan vanhempainvapaasta.

Näyttelijä-juontaja Mikko Parikka kertoo Podimon uudessa, Joel Harkimon ja Jani Junnilan luotsaamassa Seminuoret sijoittajat -podcastissa vanhempainvapaalle jäämisestä.

Parikka kertoo, että päätös vanhempainvapaalle jäämisestä syntyi ”perinteisen tavan” kautta. Tuleva lapsi oli Mikko ja Sara Parikan kolmas, ja aiempien kohdalla Sara jäi lasten kanssa kotiin. Tällä kertaa oli Mikon vuoro.

– Innostuin ajatuksesta paljon, koska tajusin, että tämä on viimeinen mahis. Sain kahden ensimmäisenkin kanssa olla paljon kotona, mutta nyt kun sain mahdollisuuden olla täysillä, oli pakko tarttua siihen, Parikka kuvailee.

Taustalla oli myös taloudellinen puskija, mikä nosti aiheen pöydälle. Pari tajusi, että taloudellisesti olisi järkevämpää, jos Mikko jää kotiin ja Sara jatkaa töitä.

– Olin Salkkareissa vielä töissä, mutta olimme myös yrittäjiä. Jos Sara olisi jättänyt työnteon, se olisi vaikuttanut meidän firman liikevaihtoon aika dramaattisesti.

Parikka kertoo, että vanhempainvapaa antoi hänelle paljon, mutta hän myös ymmärsi, kuinka raskasta täyspäiväinen lastenhoito on.

– Nyt tajusin, mitä se oikeasti on, kun on päävastuussa ja se kotivanhempi ensimmäisinä kuukausina. En vaihtaisi hetkeäkään, vaikka siellä on hetkiä, mitkä kiristää hermoja. Mutta kokonaisvaltainen kokemus siitä, että tutustuin lapseen heti ihan erilailla, on korvaamatonta, Parikka toteaa podcastissa.

Joel Harkimo toteaa, ettei vanhempainvapaan rikkaudesta myös miesten kohdalla puhuta paljoa julkisuudessa.

– Duunia ehtii tehdä loppuikänsä. Tiedän jo, että jos meille Hussin kanssa siunaantuu lapsi, hän hoitaa synnytyksen ja minä olen se, joka jää himaan, Joel Harkimo sanoo varman oloisena viitaten kumppaniinsa, juontaja Janni Hussiin.

Harkimo jatkaa olevansa todella innoissaan siitä, että saisi jäädä lapsen kanssa kotiin.

– En koe mitenkään miehenä, että mies ei voisi jäädä himaan, Harkimo lisää.