Esko Eerikäinen julkaisi yhteiskuvan Robbie Williamsin kanssa – laulajan asu sai aikaan sivaltavia kommentteja

Brittiläinen poptähti Robbie Williams esiintyi sunnuntaina Tampereella.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen hehkuttaa laulaja Robbie Williamsin sunnuntaista konserttia. Juontaja julkaisi kuvan yhdessä maailmantähden sekä juontajaparinsa Suvi Hartlinin kanssa.

– Olipahan keikka ja ilta, Eerikäinen kirjoittaa sydämen kera.

Tampereen Nokia Arenalla esiintyneellä Williamsilla on kuvassa päällään Tampereen Ilves -paita, johon myös Eerikäisen seuraajat ovat nopeasti kiinnittäneet huomiota.

Paikallisen urheiluseuran paita jakaa selkeästi seuraajien mielipiteitä.

– Oon aina sanonu, et Robbie on hiano mies! Oikean paidankin löytänyt päällensä!

– Kato tyyppi on saanut oikean seuran paidan päälleen.

– Robbie Williams tunnustaa oikeaa väriä. Huippu keikka oli!

Robbie Williams villitsi yleisöä Tampereella myös vuonna 2017.

Vihreä paita saa kuitenkin osan näkemään punaista.

– Kuva hyvä, mutta miks Robbiella Ilveksen paita?

– Muuten olis ollut hyvä kuva mutta toi Ilveksen paita pilas, eräs seuraaja manailee.

Sunnuntainen esiintyminen oli Williamsin neljäs konsertti Suomessa. Williams esiintyi myös vuonna 2017 Tampereella. Sitä ennen hän on esiintynyt Helsingissä syksyllä 2003 ja toukokuussa 2014.

Käynnissä oleva XXV-kiertue juhlistaa tähden 25-vuotista soolouraa. Samanniminen albumi sisältää Williamsin suurimmat hitit uudelleen sovitettuina ja arvostetun Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä.

Tähden pitkää uraa onkin syytä juhlistaa, sillä siihen mahtuu palkintoja, hittejä sekä yli 85 miljoonaa myytyä albumia.

Ainoastaan The Beatles -yhtyeellä on hallussaan enemmän Ison-Britannian ykkösalbumeita kuin Williamsilla. Williamsin tunnetuimpiin hitteihin kuuluvat muun muassa Angels, Feel ja Let Me Entertain You.