Teittinen kertoo sydänvian löytymisen ”pysäyttäneen” hänet.

Somevaikuttaja Eevi Teittinen paljastaa kärsivänsä sydänviasta.

Teittinen kirjoittaa Instagram-tilillään, että ongelma paljastui vahingossa ennen tv-kuvauksia tehdyssä ”rutiinitarkastuksessa”. Hän ei kuitenkaan kerro millaisesta sydänviasta tarkalleen on kyse, milloin se löytyi tai millä tavalla se hänen elämäänsä vaikuttaa.

– Kukaan ei tiedä miten ja koska sydänvika alkaa häiritä treenaamista, mutta aion nauttia kaikesta ajasta mitä mulla on, Teittinen kirjoittaa.

Teittinen kertoo pohtivansa nyt, voiko hän esimerkiksi juosta lapsensa kanssa. Liikkumista tai treeniä hän ei kuitenkaan toistaiseksi aio lopettaa.

– On turha murehtia asiaa, jota ei vielä tarvitse. Kohdataan se sitten, kun jonakin päivänä on sen aika. Nyt tehdään sitä parasta mitä sydämelle voi antaa; Liikkuminen.

Teittinen on entinen huipputason bikini fitness -kilpailija ja hän voitti lajin SM-kisat vuonna 2015. Sittemmin Teittinen on jättänyt fitness-lavat taakseen ja keskittynyt enemmän uraansa valmentajana.

Teittinen on seurustellut vuodesta 2017 ex-vapaaottelija Teemu Packalénin kanssa. Pariskunnalla on marraskuussa 2021 syntynyt lapsi ja viime aikoina varsinkin Teittisen sosiaalisessa mediassa juurikin vauva-arki on ollut keskeinen teema.