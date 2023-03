Tältä näyttää Courteney Coxin tytär – saapui punaiselle matolle äitinsä kanssa

Courteney Cox edusti yhdessä 18-vuotiaan tyttärensä Coco Arquetten kanssa.

Frendien Monica Gellerinä maailmanmaineeseen noussut Courteney Cox, 57, saapui Scream VI -kauhuelokuvan punaiselle matolle maanantai-iltana.

Seuralaisena ei kuitenkaan nähty näyttelijän pitkäaikaista kumppania Johnny McDaidia, vaan mukaan tilaisuuteen saapui Coxin 18-vuotias tytär Coco Arquette.

Arquette edusti äitinsä rinnalla punaiseen mekkoon sonnustautuneena. Cox puolestaan luotti kokomustaan asuun, jonka näyttävin osa oli samettinen pikkutakki.

Arquetten isä on Coxin ex-mies, näyttelijä David Arquette. Coco on Coxin ainoa lapsi ja hänen kummitätinsä on Frendeistä niin ikään tuttu Jennifer Aniston. Näyttelijävanhemmistaan poiketen Arquette on tehnyt uraa laulajana.

Äiti ja tytär poseerasivat kameroille käsi kädessä.

Cox ja David Arquette tutustuivat alkuperäisen Screamin kuvauksissa 1990-luvulla. Naimisiin he menivät vuonna 1999 ja tytär Coco syntyi kesällä 2004.

Yli vuosikymmenen yhteiselon jälkeen pari päätyi kuitenkin eroon, joka astui voimaan vuonna 2013. Myöhemmin samana vuonna Cox alkoi seurustella nykyisen kumppaninsa, Snow Patrol -yhtyeestäkin tunnetun McDaidin kanssa.

Edellisen kerran äiti ja tytär nähtiin yhdessä edustamassa helmikuun lopussa, jolloin Cox sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle. Paikalla nähtiin myös kummityttönsä kanssa istunut Aniston, joka liikuttui tilaisuudessa pidetyistä puheista kyyneliin.