Auri Kanasen siivousvideot herättivät epäilyksiä seuraajissa – siivouskuningatar julkaisi napakan vastauksen

Auri Kananen sai Instagramissa viestin, jossa epäiltiin hänen valehdelleen seuraajilleen.

Auri Kananen on yksi Suomen tunnetuimmista sometähdistä.

Siivouskuningatar Auri Kananen tunnetaan videoistaan, joissa hän siivoaa ilmaiseksi ihmisten koteja. Yhteydenottoja satelee niin Suomesta kuin ulkomailtakin, ja Kananen valitsee tarkoin siivottavat kohteet.

Kananen jakoi maanantaina kuvakaappauksia seuraajiltaan saamistaan viesteistä. Sveitsiläiset fanit olivat lähettäneet sometähdelle kuvia paikallisista lehtiartikkeleista, joissa kerrotaan Kanasesta.

Siivouskuningattarelle tulvii ikävämpiäkin viestejä. Kananen julkaisi Instagramin Tarinat-osiossa kuvakaappauksen viestistä, jossa hänen epäiltiin huijaavan seuraajiaan.

– Suurin osa tarinoista on huijausta. Yhdellä videolla kutsuit veljeäsi serkuksesi. Rakastan somesisältöäsi, Auri, mutta et vaikuta aidolta, eräässä viestissä kirjoitetaan.

Kananen vastaa viestiin Instagramin Tarinat-osiossa. Hän sanoo, että siivouskeikoilla hänellä on tosiaankin toisinaan apunaan hänen veljensä. Joskus taas hänen serkkunsa.

– Olen aika varma, että tämä on veljeni ja tämä serkkuni, joten luulen, että he ovat eri henkilö. Mutta ehkä en voi olla varma? Kananen napauttaa ja on julkaissut kuvan molemmista miehistä.

Instagramin Tarinat ovat nähtävillä 24 tunnin ajan.

Auri Kananen ponnahti julkisuuteen 2020, kun video, jossa hän siivoa Tinder-deittinsä kodin, nousi valtavan suosituksi TikTokissa. Nyt Kananen on yksi Suomen suosituimmista ja kansainvälisesti tunnetuimmista sometähdistä.

Helmikuussa Kanasen tarinaan paneuduttiin Oona Laineen kirjoittamassa Aurin siivousrakkauskirja -teoksessa. Kirjassa Kananen kertoi someuransa alusta ja siitä, miksi hän rakastaa siivoamista niin paljon.

Kirjasta selvisi, että suosio näkyy hänen tilipussissaan. Kirjassa kerrottiin Kanasen osakeyhtiön liikevaihto:

”Se, että tulisi siivoamalla miljonääriksi, ei Aurille ole enää tyystin tavoittamattomissa oleva asia. Osakeyhtiön historian ensimmäinen liikevaihto oli 350 000 euroa, ja vuonna 2022 se oli marraskuuhun mennessä 873 000 euroa. Tästä voittoa on osapuilleen 687 000 euroa.”

