Anniina Valtonen korjaa yleisen virheen, johon moni tietämättään lankeaa – ”terassikeli” saa aivan uuden merkityksen

Anniina Valtonen kertoo Instagramissaan, mitä eroa on termeillä sää ja keli.

Meteorologi ja juontaja Anniina Valtonen julkaisi Instagramissa videon, jossa hän avaa sanojen sää ja keli eroavaisuuksia.

Valtonen toteaa videolla, että sää ja keli ovat usein puhekielessä toistensa synonyymejä, mutta meteorologiassa niillä on aivan eri merkitys.

– Meteorologiassa sää ja keli tarkoittaa eri asioita. Sää on sitä, mitä ulkona tapahtuu juuri nyt. Siellä voi sataa, olla poutaista, pilvistä, tuulista, myrskyisää, kylmää lämmintä, Valtonen luettelee.

– Mutta keli tarkoittaa olosuhteita aivan maan pinnassa. Siellä sun jalkapohjien alla, hän huomauttaa.

Valtonen sanoo, termi ”terassikeli” ei siis tarkoita sitä, mitä sillä puhekielessä yleensä tarkoitetaan.

– Keli voi olla liukas, voi olla luminen. Puhutaan ajokelistä, hiihtokelistä... Mutta terassikeli tarkoittaa sitä, että terassimateriaalin pinnalla on hyvä pito, Valtonen kertoo.

Valtosen video on herättänyt vilkasta keskustelua somessa. Kommenteissa kiitellään, että Valtonen nosti asian esiin, sillä terassikeleistä puhuminen on kommenttien perusteella särähtänyt monien korvaan.

– Se on näin! Minulla nykii silmäkulmassa kun puhutaan lentokelistä, lentosää on ainoa oikea termi. Laskeutumiskeli on taas oma asiansa, Valtosen Instagramissa kommentoidaan.

– Eli terassikeli voi myös vaihdella, vaikka sää pysyy aurinkoisena koko ajan. Jos terassilla ottaa liikaa ”neuvoa-antavaa” niin pito saattaa äkkiä kadota jalkojen alta tai ainakin jaloista, kommenteissa kujeillaan.

– Arvi Lind taisi ohjeistaa että sää vaikuttaa keliin muttei toisinpäin, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Just niin! Oikein ohjeisti, Valtonen vastaa.

Kommenteissa meteorologilta kysellään muista säähän liittyvistä termeistä ja yleisistä sanonnoista.

– Entäs ilmat vs. noi kaksi? Tyyliin on ilmoja pidellyt? häneltä kysytään.

– Tähän mä en ota enää kantaa. Se on niin puhekieltä, Valtonen vastaa nauruhymiön kera.

– Mites merellä ? Mie käytän keli-sanaa merellä, kommenteissa kirjoitetaan.

– Merisää olisi oikeampi, jos haluaa olla tarkka. Tai sitten kannattaa kuvailla minkälainen oli merenkäynti, Valtonen opastaa.

Suosikkimeteorologi Anniina Valtonen kertoi marraskuussa siirtyvänsä vuoden alusta täyspäiväisesti Ylen palkkalistoille.

Hän juontaa Puoli seitsemän -ohjelmaa perjantaisin. Venla-gaalassa 2021 hänet palkittiin vuoden esiintyjän Kultainen Venla -palkinnolla.

