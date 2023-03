Bruce Willisin vaimo julkaisi päivityksen perheen tilanteesta: Anelee valokuvaajia jättämään miehensä rauhaan

Dementiaa sairastava Bruce Willis on hänen vaimonsa mukaan joutunut valokuvaajien piirittämäksi kadulla.

Hollywood-tähti Bruce Willisin perhe kertoi helmikuussa, että tähdellä on diagnosoitu dementia. Willis, 67, vetäytyi näyttelemisestä vajaa vuosi sitten, jolloin perhe kertoi, että tähti kärsii aivoperäisestä puhehäiriöstä afasiasta.

Tähden perhe on kertonut näyttelijän kuulumisia sosiaalisessa mediassa, mutta Willis itse on vetäytynyt julkisuudesta.

Nyt tähden vaimo Emma Heming Willis on julkaissut Instagramissaan päivityksen, jossa hän kertoo perheen tilanteesta. Heming Willis anelee julkaisemallaan videolla paparazzeja jättämään tähden rauhaan.

Heming Willisin mukaan näyttelijää on häiritty kadulla, kun hän on ollut perheensä tai ystäviensä kanssa ulkona.

– Tämä pyyntö on valokuvaajille ja videokuvaajille, jotka yrittävät saada kuvia aviomiehestäni ulkona. Pysykää kauempana. Tiedän, että teette työtänne, mutta ehkä voisitte antaa hänelle tilaa, Heming Willis sanoo.

Hän pyytää erityisesti, etteivät ihmiset huutelisi Willisille.

– Videokuvaajat, pyydän, ettette huuda aviomiehelleni ja kysy, kuinka hän voi. Kaikki huutaminen ja yippy-ki-yeet... Älkää tehkö niin. Antakaa hänelle tilaa, Heming Willis pyytää. Yippy-ki-ye -heitto, suomalaisittain ”jippikaijee” on tuttu Willisin tähdittämästä Die Hard -hittielokuvasta.

– Antakaa perheemme tai kenen tahansa, kuka hänen mukanaan on, saattaa hänet turvallisesti paikasta A paikkaan B.

Bruce Willis ja Emma Heming Willis kuvattuna 2019.

Viime vuonna Willisin lähipiiristä kerrottiin, että tähden terveysongelmat olivat alalla tiedossa jo pitkään ennen perheen tiedotetta. Nimettömänä pysyttelevät työtoverit kertoivat maaliskuussa 2022, että Willisillä oli ollut vaikeuksia muistaa esimerkiksi vuorosanojaan.

Tuolloin kerrottiin, että hän käytti kuvauksissa nappikuulokkeita, joiden kautta hänelle kerrottiin kohtauksen repliikit. Ainakin yhdessä produktiossa tuottajat korvasivat Willisin sijaisnäyttelijällä. Lähteen mukaan tähti oli mukana kuvauksissa vain kolmena päivänä.

– Kävi todella selväksi, että hänellä on ongelmia. Hän ei pystynyt enää näyttelemään.

Willis avioitui Emma Heming Willisin, 44, kanssa vuonna 2009 ja saivat ensimmäisen tyttärensä Mabelin kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 2014 syntyi Evelyn-tytär. Aiemmasta liitosta Demi Mooren kanssa Willisillä on kolme aikuista tytärtä.

Willis aloitti uransa 1980-luvulla televisionäyttelijänä tehden läpimurtoroolinsa sarjassa Konnankoukkuja kahdelle. Ura jatkui menestyksekkäästi etenkin toimintaelokuvien parissa.

Willis on näytellyt yli 70 elokuvassa, joista tunnetuimpiin kuuluvat John MacClanen rooli elokuvasarjassa Die Hard. Muita menestyselokuvia ovat muun muassa Pulp Fiction, The Fifth Element, Armageddon ja The Expendables 1 ja 2.

