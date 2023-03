Jaajo ja Toni suivaantuvat Diili-kilpailijoiden härskistä tempusta – ”Miettikää paljonko yhden päivän duunista tulee mainehaittaa”

Diilin tänään käynnistyvän kauden avajaisjaksossa nähdään heti draamaa.

Diilin tänään käynnistyvä uusi kausi alkaa vauhdikkaasti.

Kilpailijoiden avaustehtävässä heidän tulee pyydystää kalaa, valmistaa siitä jotain ja myydä tuotetta maantien varrella sijaitsevalla pysähdyspaikalla.

Kiila-joukkue, eli Anna, Emma, Wenla, Nico, Janne, Mikko, Vili ja Aki, keksivät markkinoida tuotettaan hyväntekeväisyydellä. He kokoavat tuote- ja lahjakorttipaketteja, joita he myyvät yrityksille, mutta hyväntekeväisyyskohdetta he eivät valitse.

Joukkue kokee hyväntekeväisyyskulman olleen heille ässä hihassa, sillä tulosta taktiikka kiistatta tuotti. Potentiaaliset asiakkaat ovat kuitenkin hämillään saamistaan soitoista ja koittavat tiedustella tarkennusta sille, mihin lahjoitetut rahat lopulta päätyvät.

Yhtä hämmentyneitä ja jopa tuohtuneita ovat Jaajo Linnonmaa ja Toni Lähde. Kilpailijat saavatkin kuulla johtoryhmässä kunniansa.

– Kun mä kuuntelen Nico, kun sä soitat puhelua ja sä mainitset viisi eri hyväntekeväisyyskohdetta, koska sä et tiedä minne se raha on menossa. Ja sit sä myyt pakettia, mistä sä et tiedä mitä siellä on sisällä. Jos te tekisitte näin, niin miettikää, paljonko yhden päivän duunista tulee mainehaittaa kaikille Jaajon firmoille, Lähde päivittelee.

– Mä en missään kohtaa mielestäni sanonut, että myykää hyväntekeväisyyden nimissä tätä hommaa. Tulevissa tehtävissä ei käytetä hyväntekeväisyyttä keppihevosena enää missään muodossa, ellei sitä erikseen mainita, painottaa puolestaan Linnonmaa.

Diili Nelosella ja Ruudussa maanantaina klo 21 alkaen.

